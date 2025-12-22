Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 22 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu desta segunda-feira indica um despertar de ambições e motivação para encarar os afazeres diários, abrindo caminho para situações favoráveis na área profissional. O prazer pelo trabalho pode aumentar e ser positivo para a reputação, com Vênus entrando na área profissional.

Touro 21/04 a 20/05 O céu indica que é um bom momento para o signo de Touro se conectar com seus sonhos. A Lua sugere a necessidade de enfrentar desafios com uma postura idealista. Na área espiritual e de desafios crescentes, a entrada de Vênus incentiva o pensamento criativo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu indica um momento de abertura emocional para os signos de Gêmeos, favorecendo a convivência social, em casa e no trabalho. A Lua transita pelas áreas íntima e das amizades, estimulando a solidariedade. Valorize prazeres seletos e refinados, com Vênus se movendo para sua área íntima.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu sugere maior dedicação em parcerias profissionais, pois a Lua transita entre a área dos relacionamentos e o trabalho. Empatia e gentileza destacam-se nas relações com a chegada de Vênus na casa dos relacionamentos.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica uma semana estimulante para ações que tragam bem-estar e estabilidade à rotina. A Lua em fase crescente aponta possibilidades de conciliar o bem-estar físico e mental. A área das rotinas pode ser enriquecida pelo pensamento criativo com Vênus presente.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, a semana sinaliza aumenta a sensibilidade no trato com as pessoas, fortalecendo laços de confiança e suporte emocional. Valorize atividades culturais e ações que tragam alegria, já que Vênus chega à área dos prazeres.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica mais atenção ao bem-estar coletivo, reforçando a emoção na área familiar e de relacionamentos. É um bom momento para aproveitar seu senso estético com Vênus na área doméstica e deixar o lar ainda mais bonito.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, a segunda-feira promete ser um bom momento para diálogos e trocas de conhecimento. A Lua faz um percurso que favorece a organização do cotidiano e reforça a necessidade de acordos. Já Vênus contribui para um pensamento mais otimista e criativo.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu indica que, para o signo de Sagitário, pode ser um bom momento para investir em momentos prazerosos e lazer coletivo. Aproveite para valorizar ideias econômicas criativas e sustentáveis.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, essa segunda-feira sugere um olhar mais atento à área familiar e pessoal. O céu indica que pode ser um bom momento para focar na sua aparência e autoestima. Aproveite, pois Vênus entra no seu signo.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, essa segunda-feira pede revisão de ideias, apostando em inteligência emocional para enfrentar desafios com confiança na área de comunicação, em razão da fase crescente da Lua. Vênus dá entrada na área de crise, e pode ressaltar a necessidade de uma abordagem cuidadosa.