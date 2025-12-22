Obama inclui ‘O Agente Secreto’ entre seus favoritos de 2025

Foto: Victor Jucá/Divulgação/ Paul ELLIS / AFP Obama cita "O Agente Secreto" entre filmes favoritos do ano

O cinema brasileiro voltou a ganhar projeção internacional nesta semana após o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, incluir "O Agente Secreto" em sua tradicional lista anual de filmes favoritos.

O longa, protagonizado por Wagner Moura, aparece ao lado de produções de diferentes países e estilos, reforçando a presença do Brasil no circuito cinematográfico global.



Leia Também | "Avatar: Fogo e Cinzas" é um grandioso e espetaculoso mais do mesmo

A lista foi divulgada por Obama nesta quinta-feira, 18, e reúne títulos que, segundo ele, se destacaram ao longo de 2025.

Entre os escolhidos estão “Uma Batalha Após a Outra”, “Pecadores”, "Foi Apenas um Acidente” e “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”.

A presença de “O Agente Secreto” chama atenção por se tratar de uma produção brasileira com forte carga política e narrativa de suspense.

A trama de “O Agente Secreto”



Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme se passa durante a ditadura militar brasileira e acompanha a trajetória de um homem envolvido em uma rede de espionagem, vigilância e perseguições políticas.



Wagner Moura interpreta o personagem central, um agente que atua nos bastidores do regime, em um enredo que mistura tensão psicológica, crítica histórica e reflexão sobre poder e memória.



O longa marca mais um trabalho de destaque de Wagner Moura no cinema internacional. O ator, que já conquistou reconhecimento fora do Brasil por atuações em produções estrangeiras, entrega uma performance contida e intensa, elogiada pela crítica por sua complexidade emocional e força dramática.



Desde sua estreia no circuito de festivais, "O Agente Secreto" tem acumulado repercussão positiva, com exibições em importantes mostras internacionais, além de prêmios e indicações que reforçam o prestígio do filme e de sua equipe.

A produção também vem sendo apontada como uma das obras brasileiras mais relevantes dos últimos anos no cenário autoral.



A menção na lista de Barack Obama amplia ainda mais a visibilidade do longa, que passa a integrar um seleto grupo de produções destacadas pelo ex-presidente, conhecido por valorizar obras com impacto social, político e artístico.

Confira a lista de filmes favoritos de 2025 de Barack Obama:

