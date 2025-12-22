Os Natais da série 'Friends' e o conforto do mês de dezembro

Foto: Mariana Lopes/ O POVO Apartamento da Mônica foi cenário de diversos episódios natalinos

Nas séries de comédia norte-americanas, existe quase uma regra implícita: cada temporada representa um ano na vida dos personagens, com episódios temáticos de Halloween, Ação de Graças, Natal e Ano Novo.

Assim como os fãs de "Brooklyn Nine-Nine" aguardam ansiosos pelos episódios do "roubo de Halloween" e a série "Modern Family" evidencia o feriado do 4 de julho como nenhuma outra, quem revisita "Friends" dificilmente passa dezembro sem lembrar dos capítulos que celebram as festas ao lado do grupo mais famoso de Nova York.

Nos Estados Unidos, onde feriados são mais escassos do que no Brasil, os "hollidays" transformam os dias de folga em celebrações necessárias. Entre eles, o feriado natalino ganhou espaço único para explorar tradições, encontros, desencontros e o espírito coletivo.

Nesse clima festivo, quando mais um "ciclo anual" da vida real chega ao fim, vale relembrar alguns dos momentos mais queridos pelos espectadores dessa série que moldou gerações.

Lançada em 1994 e com a última temporada transmitida em 2004, "Friends" se tornou uma das maiores "comfort series" da história, acompanhando transições de vida e rituais que soam familiares para quem também viveu a juventude nos anos 1990 e 2000. Os episódios de Natal da série marcaram gerações pela mistura entre caos e afeto.

Mesmo duas décadas após seu encerramento, "Friends" continua sendo revisitada por espectadores que encontram conforto no humor leve e nas relações que atravessam crises, demissões, novos empregos, novas paixões, reencontros e desencontros. Sinal do sucesso é a exposição The Friends Experience, que recebeu quase 120.000 visitantes, ao longo das semanas que estava aberta em Fortaleza.

Os episódios natalinos permanecem parte da tradição de quem dedica dezembro às maratonas televisivas, às memórias afetivas e à sensação de que, assim como Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey, também estamos vivendo nossas próprias temporadas.

O Vida&Arte visitou a exposição e, no cenário que replica o famoso café "Central Perk", conversou com os fãs da série "Friends" sobre seus episódios de natal favoritos ao longo das temporadas.

O recifense Danilo, 37 anos, veio a Fortaleza a trabalho e aproveitou a viagem para visitar a mostra. Danilo contou que é fã de "Friends" desde a adolescência, quando assistia aos episódios em DVDs legendados com um primo mais velho. Segundo ele, os personagens marcaram sua relação afetiva com a série.

Entre os momentos inesquecíveis, destaca quando Monica coloca um peru na cabeça e assusta Joey. Este episódio não é necessariamente de Natal, mas de Thanksgiving - ou Dia de Ação de Graças - feriado norte-americano que acontece semanas antes do Natal.

"O sentimento que Friends me traz é de amizade e de uma vida que eu queria fazer parte", resume, lembrando também da nostalgia que sente pelos bons momentos vividos assistindo à série com parentes.

Um dos episódios mais lembrados pelos fãs é "The One With the Holiday Armadillo", ou 'Aquele com o Tatu das Festividades'.

Ross tenta ensinar ao filho Ben sobre o Hanukkah, mas acaba aparecendo vestido de "Tatu Natalino" por falta de fantasias de Papai Noel disponíveis. A cena virou ícone da série por unir constrangimento, carisma e uma mensagem sobre convivência entre culturas e tradições envoltas no humor típico.

O "tatu de natal" foi mencionado pela nutricionista Amanda Cardoso, 31 anos. "É engraçado porque, já que Ross é judeu, ele quer trazer essa tradição para o filho, mas Chandler chega todo de Papai Noel e acaba com tudo que ele tava planejando, achando que estava fazendo uma coisa boa", relembra Amanda.

Os episódios festivos são marcados por situações que se passam no famoso apartamento de Monica, cenário principal de tantas celebrações. Katlyne Freitas, que visitava a exposição ao lado de Amanda, também elogiou o "tatu de natal" de Ross e relembrou do último episódio de natal da série: "Aquele do Natal em Tulsa".

Ela destaca a trama na qual o grupo de amigos comemora o Natal no apartamento de Monica, mas Chandler teve que trabalhar em Tulsa, Oklahoma. Mônica acredita que Chandler está a traindo, quando, na verdade, ele só pensa em voltar para casa e estar com ela.

"Depois, Chandler entende que Mônica estava com ciúmes, e ela percebe que todo esse ciúme foi à toa", resume Katlyne, lembrando com humor da tensão e da reconciliação que marcam o episódio.

Relembrar os episódios não é só revisitar um clássico. Nessas tramas, Friends mostra natais imperfeitos e desorganizados, mostrando que, no improviso, é onde surgem as melhores memórias. As narrativas marcadas por vínculos afetivos mais fortes do que laços de sangue, os episódios natalinos reforçam a grande mensagem da sitcom: família, muitas vezes, se constrói na convivência.

Seleção de episódios de Natal de Friends

T1. Episódio 10: Aquele do Macaco

T2. Episódio 9: Aquele com o Pai da Phoebe

T3. Episódio 10: Aquele em que Rachel Pede as Contas

T4. Episódio 10: Aquele com a Garota de Poughkeepsie

T5. Episódio 10: Aquele com a Irmã Inapropriada

T6. Episódio 10: Aquele da Rotina

T7. Episódio 9: Aquele dos Doces

T7. Episódio 10: Aquele com o Tatu das Festividades

T8. Episódio 11: Aquele do Cartão Assustador



T9. Episódio 10: Aquele do Natal em Tulsa

The Friends Experience