Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 22 de dezembro (22/12)

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-12-2025: A Vilazinha de Belém 2025 - "Sinta Sua Luz" chega à capital cearense, no bairro de Lourdes, trazendo ao público uma jornada sensorial e interativa que resgata o espírito do Natal.. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Segue aberta ao público no Bairro de Lourdes a experiência natalina Vilazinha de Belém. O espaço reúne ambientes temáticos, milhares de lâmpadas LED, cenários natalino como árvore de 12 metros de altura e programação musical para celebrar o Natal. A atração ainda leva ao público exposição de presépios de diferentes regiões do Brasil e do mundo, com produções de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, além dos Estados Unidos e da Itália.

Quando: todos os dias, das 18 às 22 horas; fechado nos dias 24 e 31 de dezembro; atração segue até 6 de janeiro

Onde: Vilazinha de Belém (Av. Santos Dumont, 7553 - Bairro de Lourdes)

Vilazinha de Belém (Av. Santos Dumont, 7553 - Bairro de Lourdes) Gratuito





Encanto de Natal

Nesta segunda-feira, 22, o Náutico Atlético Cearense é palco do concerto Encanto de Natal. O evento tem apresentação da soprano Paula Magh e participações de Ricardo Máximo, Vivian Fernandez, Phillipe Dantas e Antônio Garcia. O repertório é formado apenas por canções natalinas. Para assistir ao concerto, a organização pede três pacotes de fraldas geriátricas nos tamanhos M ou G para o Lar Torres de Melo. A pulseira é garantida a partir de troca nas lojas Jolies Maries e Roupa de Treinar Fortaleza, no Shopping Aldeota.

Quando: segunda-feira, 22, às 19 horas

segunda-feira, 22, às 19 horas Onde: Náutico Atlético Cearense (Avenida da Abolição, 2727 - Meireles)





Avatar

Segue em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme "Avatar - Fogo e Cinzas", terceiro filme da franquia "Avatar". Após a guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na'vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta. de volta ao reino de Pandora, a ficção tem direção de James Cameron. O elenco conta com Sam Worthington, Zoe Saldana, Oona Chaplin e Sigourney Weaver.

