Baladas de Natal: confira agenda de festas para depois da ceia
Vida & Arte

Baladas de Natal: confira agenda de festas para depois da ceia

Após a ceia em família, as celebrações de Natal seguem com festas e baladas por diversos espaços em Fortaleza. Escolha a sua
Festa Mambembe de Natal anima a noite do dia 24 de dezembro em Fortaleza (Foto: Maria Haydêe/Divulgação)
Festa Mambembe de Natal anima a noite do dia 24 de dezembro em Fortaleza

Na noite de 24 de dezembro, famílias se reúnem em torno da mesa para realizar a ceia de Natal. Momento que simboliza o nascimento de Jesus para os cristãos, o jantar de confraternização foi adotado por outras religiões e até por quem não se identifica com alguma crença religiosa.

Entre os diversos e possíveis significados, a ceia natalina nada mais é do que reunir pessoas queridas - com laços sanguíneos ou não - e partilhar as boas novas e desejos na reta final do ano.

Dos sentimentos de união, reencontro e bem-querer, o Natal se estende ao momento familiar e faz com que grupos de amigos celebrem a data para além de suas residências.

"As pessoas vão para as festas com a energia de celebrar, de encontrar os amigos, de dançar, de ver o sol raiar. Eles sabem que vão encontrar os afetos, sabem que vão encontrar os amigos que foram morar em outras cidades e que retornam no fim do ano, sabem quais músicas vão tocar…", descreve Luana Caiubi, produtora cultural e diretora da Peixe-Mulher, agência cearense que realiza a festa Mambembe de Natal.

A festa, que já se tornou tradição entre aqueles que não querem apenas deitar e descansar após a meia-noite, chega à 12ª edição este ano com atrações locais dos mais variados gêneros em uma apresentação que vai durar até o sol raiar no Pirata Bar, localizado na Praia de Iracema.

"O Mambembe provoca um senso de comunidade e de afeto tão forte, que o próprio público acaba levando comida de casa para quem trabalha na festa. É comum que as pessoas cheguem com frases como: 'Trouxe o salpicão que minha tia fez' ou 'esse é o peru de Natal da minha avó', em gestos de carinho e generosidade gigantescos", comenta Renata Monte, comunicadora e também diretora da Peixe-Mulher.

Afirmando que a festa é um momento para fazerem suas ceias coletivamente, Renata argumenta: "Há um sentimento de abrir as portas de casa e receber os amigos, a família que nós escolhemos".

Assim como o Mambembe de Natal, outros eventos natalinos vão acontecer em Fortaleza nesta quarta-feira, 24, e quinta-feira, 25. Na Praia de Iracema, Centro, Aldeota e Cidade dos Funcionários, o público fortalezense e turistas podem escolher entre as variadas opções para aproveitar os últimos dias de 2025 em alto astral e boa companhia.

Quarta-feira, 24

Mambembe de Natal

  • Com Estácio Facó, Silas, Marjii, Isa Capelo, Gabriel Baquit, Ney Filho, Mulher Barbada, Deydianne Piaf, Vanessa A Cantora e Viúva Negra
  • Quando: 23h59min às 5 horas
  • Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 40. À venda no Sympla

Wav Friends

  • Com Boss, Gleeid, Rattacazo, Monic, Cellow e Gardini
  • Quando: 23h59min às 8 horas
  • Onde: Radar Pub (rua Carlos Vasconcelos, 834 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira). À venda no Sympla

Festas das Luzes

  • Com Trio Fever, Cleytinho, Thalia, Ryanbnog e Wes
  • Quando: 23 horas às 6 horas
  • Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Quanto: a partir de R$ 15. À venda no Sympla

Pacific Eletrohits Volume II

  • Com Isa, Bené, Fefo, Tiito, Eric Farias, JP Gonzales, Sávio Machado e Luz Magnética
  • Quando: 23 horas às 6 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 45. À venda no Stratussounds

Jingle Bells

  • Quando: 23h59min às 5 horas
  • Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 15
  • Vendas e mais informações: OutGo e @kosmika_club

Natal da Valentina

  • Com Laura Nogueira & Banda, DJ Soberano e DJ Rômulo Melo
  • Quando: 23h59min às 5 horas
  • Onde: Valentina Club (rua José Avelino, 367 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30. À venda no OutGo

Quinta-feira, 25

Natal do Budega

  • Com Naiara Ferrer, Veneno e Fenniz
  • Quando: 23h59min às 5 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: a partir de R$ 25. À venda no OutGo

X-mas 2025

  • Com Monic, Lola Garcia, Thiago Costa, BAEZ, Raisa, Lizzie, Rafaella, Leandro Liam, Makeev e Rachid
  • Quando: 1 às 13 horas
  • Onde: Route Brasil (rua José Avelino, 475 - Centro)
  • Quanto: R$ 45. À venda no OutGo

After de Natal

  • Com Dj Micão, Dj Bruno Hedy, Dj Okah e Dj Cellow
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
  • Quanto: a partir de R$ 60. À venda no Make My Night
