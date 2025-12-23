Baladas de Natal: confira agenda de festas para depois da ceia

Na noite de 24 de dezembro, famílias se reúnem em torno da mesa para realizar a ceia de Natal. Momento que simboliza o nascimento de Jesus para os cristãos, o jantar de confraternização foi adotado por outras religiões e até por quem não se identifica com alguma crença religiosa.
Entre os diversos e possíveis significados, a ceia natalina nada mais é do que reunir pessoas queridas - com laços sanguíneos ou não - e partilhar as boas novas e desejos na reta final do ano.
Dos sentimentos de união, reencontro e bem-querer, o Natal se estende ao momento familiar e faz com que grupos de amigos celebrem a data para além de suas residências.
"As pessoas vão para as festas com a energia de celebrar, de encontrar os amigos, de dançar, de ver o sol raiar. Eles sabem que vão encontrar os afetos, sabem que vão encontrar os amigos que foram morar em outras cidades e que retornam no fim do ano, sabem quais músicas vão tocar…", descreve Luana Caiubi, produtora cultural e diretora da Peixe-Mulher, agência cearense que realiza a festa Mambembe de Natal.
A festa, que já se tornou tradição entre aqueles que não querem apenas deitar e descansar após a meia-noite, chega à 12ª edição este ano com atrações locais dos mais variados gêneros em uma apresentação que vai durar até o sol raiar no Pirata Bar, localizado na Praia de Iracema.
"O Mambembe provoca um senso de comunidade e de afeto tão forte, que o próprio público acaba levando comida de casa para quem trabalha na festa. É comum que as pessoas cheguem com frases como: 'Trouxe o salpicão que minha tia fez' ou 'esse é o peru de Natal da minha avó', em gestos de carinho e generosidade gigantescos", comenta Renata Monte, comunicadora e também diretora da Peixe-Mulher.
Afirmando que a festa é um momento para fazerem suas ceias coletivamente, Renata argumenta: "Há um sentimento de abrir as portas de casa e receber os amigos, a família que nós escolhemos".
Assim como o Mambembe de Natal, outros eventos natalinos vão acontecer em Fortaleza nesta quarta-feira, 24, e quinta-feira, 25. Na Praia de Iracema, Centro, Aldeota e Cidade dos Funcionários, o público fortalezense e turistas podem escolher entre as variadas opções para aproveitar os últimos dias de 2025 em alto astral e boa companhia.
Quarta-feira, 24
Quinta-feira, 25