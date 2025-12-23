Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 23 de dezembro

21/03 a 20/04
Com a Lua no setor das amizades, o signo de Áries pode vivenciar emoções voltadas para a coletividade, com chance de conexões transformadoras baseadas em causas sociais. As trocas intelectuais podem trazer amadurecimento.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica um cenário de transformação na área profissional. As interações com pessoas experientes poderão trazer conselhos valiosos.
21/05 a 20/06
Forte chance de amadurecimento e sabedoria provenientes das experiências vividas agora. Esse cenário pode renovar sua visão de mundo, tendo em vista a sinergia entre Lua e Plutão na área espiritual e Mercúrio. As conversas se tornam mais profundas e emocionalmente intensas, promovendo cumplicidade.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica uma oportunidade para mergulho emocional, gerando autoconhecimento e capacidade de superar inseguranças. Possível reflexo desse processo na vida cotidiana.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica um despertar para relacionamentos genuínos e cooperativos. Há chance de mudanças na percepção dos outros e de novos significados nas parcerias. Pode ser um bom momento para aprimorar a comunicação, beneficiando a troca de ideias e acordos.
23/08 a 22/09
Na terça-feira, signo de Virgem, o céu sugere uma busca por estabilidade emocional por meio de uma rotina saudável e um convívio agradável. Recomenda-se aproveitar as chances de alterar padrões limitantes para melhorar a qualidade de vida em casa.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para estabelecer conexões que possam promover discussões proveitosas. Suas ideias tendem a ter um impacto emocional nas pessoas.
23/10 a 21/11
Signo de Escorpião, o céu indica que será um bom dia para cuidar da sua casa e das relações mais próximas, favorecendo a cura interior e o fortalecimento de suas bases. Além disso, pode ser um momento oportuno para organizar suas finanças.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica uma forte presença na área de comunicação. É importante estruturar bem suas ideias e se expressar com cuidado. Há chance de intensificar sua capacidade de persuasão.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o encontro entre Lua e Plutão indica revisão de valores e prioridades, principalmente na área financeira. O passado serve de lição para ajustes e melhorias.
21/01 a 18/02
Para aquarianos, o encontro entre Lua e Plutão indica um momento de cura e regeneração pessoais, podendo aprimorar a maneira que se apresentam ao mundo e suas ambições. Aproveite para organizar seu círculo social.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica processos introspectivos em áreas de conflito, abrindo possibilidade de fortalecimento interno. Intuição e razão estão alinhadas para transformar ideias em ações.
O ANJO
Cura as enfermidades de espírito e livra dos perseguidores, domina sobre os personagens ilustres que se distinguem por seus talentos e suas virtudes; influi na fidelidade e obediência devida aos superiores. Dá boas qualidades de corpo e alma, virtude, alegria e longa vida. O gênio contrário domina sobre os insubordinados, dando más qualidades físicas e morais.
O SANTO
Nasceu em Kety, Polônia, em 23 de junho de 1390. Estudou na Cracóvia, onde ordenou-se sacerdote e foi professor universitário e pároco. Empenhado em algo maior do que somente o prestígio, a carreira e os materiais, João repetia frequentemente: "Mais para o alto!", exprimindo com este lema o seu programa de vida ascética. Sua vida foi distinguida principalmente pela caridade evangélica, como uma marca franciscana. Realizava uma peregrinação para Roma quando a diligência em que viajava foi assaltada por bandidos. João foi roubado, mas percebendo que haviam deixado uma moeda em seu bolso, correu atrás dos bandidos para entregá-la. Comovidos com a atitude de João, devolveram todo o dinheiro do assalto. São João Câncio, morreu na Cracóvia, com 83 anos, no ano de 1473.