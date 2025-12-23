Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 23 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Com a Lua no setor das amizades, o signo de Áries pode vivenciar emoções voltadas para a coletividade, com chance de conexões transformadoras baseadas em causas sociais. As trocas intelectuais podem trazer amadurecimento.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica um cenário de transformação na área profissional. As interações com pessoas experientes poderão trazer conselhos valiosos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Forte chance de amadurecimento e sabedoria provenientes das experiências vividas agora. Esse cenário pode renovar sua visão de mundo, tendo em vista a sinergia entre Lua e Plutão na área espiritual e Mercúrio. As conversas se tornam mais profundas e emocionalmente intensas, promovendo cumplicidade.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica uma oportunidade para mergulho emocional, gerando autoconhecimento e capacidade de superar inseguranças. Possível reflexo desse processo na vida cotidiana.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica um despertar para relacionamentos genuínos e cooperativos. Há chance de mudanças na percepção dos outros e de novos significados nas parcerias. Pode ser um bom momento para aprimorar a comunicação, beneficiando a troca de ideias e acordos.

Virgem 23/08 a 22/09 Na terça-feira, signo de Virgem, o céu sugere uma busca por estabilidade emocional por meio de uma rotina saudável e um convívio agradável. Recomenda-se aproveitar as chances de alterar padrões limitantes para melhorar a qualidade de vida em casa.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para estabelecer conexões que possam promover discussões proveitosas. Suas ideias tendem a ter um impacto emocional nas pessoas.

Escorpião 23/10 a 21/11 Signo de Escorpião, o céu indica que será um bom dia para cuidar da sua casa e das relações mais próximas, favorecendo a cura interior e o fortalecimento de suas bases. Além disso, pode ser um momento oportuno para organizar suas finanças.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica uma forte presença na área de comunicação. É importante estruturar bem suas ideias e se expressar com cuidado. Há chance de intensificar sua capacidade de persuasão.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o encontro entre Lua e Plutão indica revisão de valores e prioridades, principalmente na área financeira. O passado serve de lição para ajustes e melhorias.

Aquário 21/01 a 18/02 Para aquarianos, o encontro entre Lua e Plutão indica um momento de cura e regeneração pessoais, podendo aprimorar a maneira que se apresentam ao mundo e suas ambições. Aproveite para organizar seu círculo social.