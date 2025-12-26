Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 26 de dezembro

21/03 a 20/04
O céu indica que o signo de Áries pode encarar desafios hoje, que exigem táticas maduras e estratégias a curto e longo prazo, devido à complexidade das questões em jogo, com a Lua se encontrando com Saturno e Netuno na área de crise. A família parece ser um suporte essencial.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, esta sexta-feira pode ser um bom momento para consolidar amizades, mas mantenha a autonomia e não deixe que interfiram em seus objetivos. Aproveite os conselhos de pessoas mais experientes.
21/05 a 20/06
O céu indica um dia produtivo para o signo de Gêmeos. As demandas profissionais despertam em você uma abordagem analítica, criando uma base sólida para a carreira. Ao mesmo tempo, as tensões com Mercúrio podem trazer desafios, que exigem discrição da sua parte.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica que pode ser um bom momento para introspecção, focando em desenvolvimento pessoal perante à vida e aos objetivos de longo prazo. Aja com diplomacia nos desafios diários e evite discursos arbitrários.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica equilíbrio entre razão e sensibilidade na gestão de desafios, amadurecendo estratégias de longo prazo e valorizando oportunidades de crescimento. Privacidade é um ponto importante.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica oportunidades em parcerias devido à união de Lua, Saturno e Netuno na área dos relacionamentos que harmonizam com Júpiter. Mantenha a diplomacia em possíveis conflitos.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica que seu comprometimento será essencial para manter a ordem do dia a dia, contribuindo para o seu bem-estar. Diante de desafios, mantenha a calma e evite suposições precipitadas.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica uma transmissão de confiança que ajuda na cooperação com parceiros profissionais e no aprendizado coletivo com a união da Lua com Saturno e Netuno na área social. Porém, é aconselhável ter cautela com compromissos financeiros arriscados.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica situações complexas hoje, que podem levar à defensiva. Seria bom usar argumentos sensatos para superar desafios.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o dia indica a necessidade de equilibrar a razão com a intuição para melhorar a comunicação e lidar com desafios nas relações pessoais. Ser atento e diplomático pode abrir portas para acordos.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica a importância de mais disciplina nas finanças, favorecendo escolhas conscientes que ajudam a evitar dívidas no futuro. Gestos simples de generosidade fazem diferença agora, desde que haja equilíbrio e cuidado para não cair em atitudes rígidas.
19/02 a 20/03
O céu indica que, nesta sexta-feira, o signo de Peixes pode se sentir motivado a se comprometer com suas ambições e a criar bases sólidas para um futuro próspero.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem espírito sutil, sagaz, inventivo e se distinguirá por seu trabalho. Sua consciência só produzirá palavras e ações verdadeiras. Age como intermediário perfeito entre o céu e a Terra; por sua grande iluminação, compreenderá os mistérios existentes nas relações entre todas as coisas. É um grande iniciado, já tendo praticado magia para o bem da humanidade, em várias outras encarnações.
O SANTO
É chamado de Protomártir, ou seja, ele foi o primeiro mártir da história católica. Estêvão foi um dos primeiros a seguir os apóstolos de Jesus. Acredita-se que ele era grego ou judeu, educado na cultura helênica. Seu nome aparece nos Atos como o primeiro, entre os sete, que foram eleitos para ajudar na missão dos apóstolos. Nos capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos, encontramos um longo relato sobre o martírio de Estêvão, que é um dos sete primeiros Diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. O seu martírio ocorreu entre o ano 31 e 36 da era cristã. As palavras de Santo Estêvão custaram a sua vida. Gritavam em alta voz e apedrejaram-no. Entre os que aprovaram sua morte, estava Saulo, que se tornou São Paulo. Enquanto Estêvão era apedrejado, pedia que Jesus perdoasse seus assassinos.