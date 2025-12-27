Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 27 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica que pode haver algum impasse entre impulsividade e disciplina na área profissional. Evite deixar sentimentos interferirem no bom senso e busque ajuda de pessoas experientes.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica um dia de emoções fortes diante de desafios. Tente manter a calma e revisar seus planos antes de tomar decisões.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, este sábado sugere possíveis conflitos no relacionamento. O céu indica que ânimos podem ser inflamados e a postura defensiva pode intensificar os conflitos. Caso possa, opte por equilíbrio emocional, podendo ser um bom momento para conciliar interesses.
21/06 a 22/07
O céu sugere tensões no ambiente laboral para o signo de Câncer. Para manter a produtividade, é recomendado transmitir maturidade e capacidade estratégica.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão neste sábado, o céu aponta para a importância de manter hábitos saudáveis e uma mentalidade tranquila, diante de possíveis desafios. Pode ser um grande momento para introspecção, como indicado pela relação entre Lua e Plutão.
23/08 a 22/09
As atividades sociais podem tentar você a gastar mais, por isso seja cuidadoso com seu dinheiro neste sábado, Signo de Virgem. Opte por companhias que valorizem seu bem-estar.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica uma chance de altos e baixos emocionais na área da família. É recomendável identificar a origem das inquietações para ajustes. Use esses desafios para oportunidades de aperfeiçoamento.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o sábado pode trazer tensão no ambiente de trabalho, aumentando o estresse. Conflitos pessoais podem emergir, porém a astúcia e diplomacia podem ajudar a superar desafios.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o sábado traz a chance de experiências gratificantes e fora do comum, com a Lua indicando momento de socialização. No entanto, atenção na administração financeira, evite exageros nos gastos. Aproveite as trocas de ideias em ambientes selecionados.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que as demandas familiares exigem maior adaptabilidade e resiliência hoje, pois há chances de conflitos entre responsabilidades pessoais e necessidades emocionais. Estabelecer prioridades pode ser útil.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o sábado indica a possibilidade de um transbordamento de emoções associado a desafios. Evite a procrastinação, como aponta o céu, você tem recursos para superá-los.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica uma potencial tendência à generosidade excessiva e impulsividade neste sábado. Mantenha a disciplina e saiba resistir a tentações.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será um tipo excepcional e se distinguirá pela força de vontade para aprender. Tolerante, generoso, compreenderá a todos, deixando bem a vontade as pessoas que estão ao seu lado. Olhará sempre o lado positivo das pessoas e entenderá seus defeitos. Sempre fica com a melhor parte, pois estando bem, cuidará do bem estar de todos. Maduro, tem o intelecto luminoso e um corpo perfeito.
O SANTO
Filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior, era pescador e nasceu em Betsaida. Jesus teve predileção por ele, que reclinou a cabeça sobre o peito do Mestre. Dele dependem os padres daquela primeira geração pós-apostólica que com ele trataram pessoalmente ou se formaram na fé cristã com os que tinham vivido com ele. Evangelista, já como um ancião, depara-se com perseguições individuais por parte de Nero e perseguições para toda a Igreja por parte de seu sucessor, o imperador Domiciano. Nesta situação, Deus o concede a missão de ser o pilar da sua Igreja. Evangelista morreu quase centenário, sem que saibamos a data exata. Foi no fim do primeiro século ou princípios do segundo.