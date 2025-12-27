Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 27 de dezembro (27/12)

Foto: Renato Mangolin/Divulgação Segue neste fim de semana a temporada do musical infantil "Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente

Segue no fim de semana a temporada do musical infantil "Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente". Apresentado pela companhia amazonense Buia Teatro, o espetáculo é uma fábula musical que propõe reflexão sobre empatia, poder e humanidade a partir do olhar curioso e sensível das crianças. O trabalho discorre sobre manipulação e responsabilidade coletiva.

Quando: sábado, 27, e domingo, 28, às 16 e 18 horas

Onde: av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Gratuito; retirada de ingressos na Bilheteria Cultural e no local





Pré-Réveillon

A Arena Iracema promove neste sábado, 27, seu Pré-Réveillon. O line-up é formado por Superbanda e os DJs Morr, Utox, Dino, Femo e Fenix. Outra atração da noite, o Baba de Camelo é formado por Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins (da banda Cor dos Olhos) e outros.

Quando: sábado, 27, das 16h às 22 horas

Onde: Av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no site OutGo





Forró das Antigas

Neste sábado, 27, o Moto Libre Bar promove uma noite para celebrar o último sábado de 2025. A festa é dedicada ao forró das antigas e são convocados para o line-up os cantores Iara Pamella, que sobe ao palco às 21h30min, e Binha Cardoso, a partir de 0h30min. O encerramento ocorre às 3 horas. É proibida a entrada de menores de idade.

Quando: sábado, 27, a partir das 21h30min

Onde: Moto Libre Bar (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20; vendas no site Sympla





Exposição

A Pinacoteca do Ceará recebe 4 exposições. Uma delas é "MAM São Paulo na Pinacoteca do Ceará: figura e paisagem, palavra e imagem", com obras de artistas como Anita Malfatti e Alfredo Volpi. São 94 trabalhos vinculados à arte moderna e contemporânea brasileira.

Quando: quarta a sexta, de 10 às 18h; sábado, de 12 às 20h; domingo, de 10 às 17h

Onde: Rua 24 de maio - Centro

Gratuito





Arte Contemporânea

Segue em cartaz a exposição "Bloco do Prazer", no Museu de Arte Contemporânea. São 250 obras com 33 artistas cearenses e outros 50 nordestinos que conectam arte contemporânea, manifestações populares, música, rituais e celebrações que marcam a identidade cultural da região. Fazem parte da curadoria Marcelo Campos, Amanda Nonan e Bitu Cassundé.

Quando: sábado, 27, das 9h às 19 horas, e domingo, 28, das 10h às 20 horas

Onde: rua Dragão do Mar, 81 — Praia de Iracema

Gratuito



