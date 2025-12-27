Retrospectiva Pop: de labubu a Stranger Things, o que foi destaque em 2025

Foto: Reprodução/Pop Mart labubu

De convidados internacionais em um dos maiores eventos geeks a compras de conglomerados de mídia, a cultura Pop esteve movimentada em 2025. Além de ações surpreendentes e impactantes, foi um momento de destaque para a produção de quadrinhos cearenses com a premiação de duas profissionais da área no 37º Troféu HQ Mix.

Também foi o momento do retorno de hypes típicos dos anos 2000 como filmes de vampiro e acessórios da Hello Kitty. Confira esses e outros acontecimentos na retrospectiva geek do Vida&Arte.





Super Amostra de Animes

Após a participação de Tichina Arnold na edição de julho de 2024, a Super Amostra de Animes seguiu investindo em convidados internacionais que marcaram a infância e adolescência do público como o ator Jason Isaacs, que interpretou Lucius Malfoy na franquia de filmes "Harry Potter". Já na edição de julho, o evento trouxe Tom Welling e Erica Durance, Clark Kent e Lois Lane de "Smallville", além de atrações nacionais como Lucas Inutilismo.

Cearenses premiadas no HQMix

Quase um ano após o lançamento de "Mah 2", antologia produzida por alunos da rede Cuca, as cearenses Lya Calvet e Débora Santos conquistaram dois prêmios na 37ª edição do Troféu HQ Mix, considerado o Oscar dos quadrinhos e a maior premiação dedicada a linguagem no País.

A também quadrinista do Vida&Arte, Lya ficou em primeiro lugar em Dissertação de Mestrado com o trabalho "Obras Abertas em Quadrinhos: Estratégias Semióticas de Abertura no Campo da Manualidade". Por sua vez, foi eleita melhor Novo Talento - Desenhista com a obra "Vidas Secas", adaptação em quadrinhos do romance de Graciliano Ramos.

A febre dos vampiros veio para ficar

A estreia de "Pecadores" em abril de 2025 reascendeu de vez a febre vampiresca que já vinha dando alguns sinais desde a chegada de "Entrevista Com Um Vampiro" ao streaming em 2024. Ambientado no sul dos Estados Unidos em 2025, a narrativa escrita por Ryan Coogler, que também dirigiu o longa, dá outros tons a clichês vampirescos. Além de adicionar questões de raça, gênero e classe à trama.

Volta dos que não foram

Depois de três anos, as crianças de Hawkins voltaram ao mundo invertido para enfrentar Vecna na quinta temporada de "Stranger Things". Agora crescidas, as personagens ganham camadas mais complexas e interessantes nos primeiros quatro episódios lançados em novembro. A segunda parte foi lançada no Natal e a série finaliza junto com o ano, em 31 de dezembro com a terceira parte.

No caso da série "Welcome To Derry", é apresentado a história de origem do vilão Pennywise, seis anos depois do último filme inspirado no livro "It: A coisa", de Stephen King. Assim como o primeiro filme baseado no livro homônimo, a produção traz camadas raciais à história.

Hype da Hello Kitty

Em uma onda esquisita de masculinidade e discursos tortos sobre energia feminina, o resgate da Hello Kitty como brinde do Mc Lanche Feliz do Mc Donalds em agosto aumentou ainda mais a popularidade da gatinha japonesa. Hype que havia sido experimentado durante o início dos anos 2000 com sandálias e outros produtos inspirados na boneca. Ainda em 2024, a blogueira e empresária Bruna Tavares já havia lançado uma coleção da boneca para celebrar os 50 anos da personagem. No mesmo ano foi um criado um canal do Whastapp dedicado a Hello Kitty e a outras figuras da Sanrio que atualmente reúne 750.682 membros.

E os super-heróis?

O ano foi complexo para narrativas épicas de super-heróis. A começar de "Capitão América: Admirável Mundo Novo" que não fez jus a magnitude de Sam Wilson como o novo líder dos Vingadores; "Thunderbolts*" estreou como uma versão melhorada de "Esquadrão Suicida" (2016) ao reunir figuras improváveis, de caráter duvidoso em uma equipe extremamente branca.

"Super-Homem: O filme" por sua vez, foi uma das exceções. Ao trazer um clássico renovado e devolver a humanidade para um herói tão aclamado. "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" tentou fazer a mesma coisa, mas se perdeu no tédio do conceito.

Para ficar de olho

"Diários de uma Apotecária" é um anime que merece sua atenção. Centrado em Mao Mao, uma jovem apotecária que trabalha em um palácio, a trama acompanha seu dia a dia e resolução de casos de envenenamento que parecem absurdos. A segunda temporada estreou em janeiro de 2025. A obra está disponível na Netflix e no Crunchyroll.

Já o drama japonês "Românticos Anônimos" traz o casal formado por Sosuke Fujiwara (Shun Oguri) e Hana Lee (Han Hyo-Joo). Ela tem dificuldade de manter contato visual, ele tem problemas com toque físico. O amor ao chocolate é o que torna a relação dos dois possível. A obra é baseada em um filme franco-belga homônimo de 2010.

Games que marcaram 2025

Foi o ano dos jogos independentes, para quem acompanha o mercado de jogos. Grandes estúdios como Ubisoft, Electronic ARTs, Rockstar games, dona dos já conhecidos GTA e Red Dead Redemption, Bethesda Games, proprietária de Skyrim e Fallout; e a Sony conseguiram entregar jogos decentes, mas nada que superasse as obras divulgadas por estúdios menores.

Em 2025, "Death Stranding 2" de Hideo Kojima e publicado pela Sony se destacou por apresentar um mundo aberto vívido e boa interação com os jogadores. Entre os independentes, "Clair Obscur: Expedition 33" da : Sandfall Interactive, é um nome para ficar de olho.

O jogo é um RPG eletrônico de turnos situado na "Bélle Époque" com uma atmosfera de fantasia sombria. A obra inova por sua história, qualidade técnica, jogabilidade e polimento. Outro indie que marcou o ano foi "South of midnight", da Compulsion Games.

Ambientado no sul dos Estados Unidos, os jogadores atuam com Hazel, uma moça negra com um poder ancestral de tecelagem que deverá explorar os mistérios do bayou encontrando criaturas míticas como Two-Toed Tom , Rougarou, Altamaha-ha, Huggin' Molly e Kooshma.

Morango do amor: hit gastronômico

Nem só de cinema, jogos, histórias em quadrinhos a cultura pop viveu em 2025. O morango do amor dominou as redes sociais com vídeos de pessoas experimentando a iguaria. Criado na Bahia em 2020 pela confeiteira Camilla Piñón, o doce viralizou em julho deste ano. E sumiu em seguida.

Compra da Warner pela Netflix

Na sexta-feira, 5 de dezembro, o mundo foi surpreendido com a compra da Warner Bros Discovery pela Netflix por US$82,7 bilhões (incluindo dívidas e uma multa US$ 5,8 bilhões). Porém, a Paramount fez uma oferta de US$108 bi sobre a emissora, adicionando novas camadas ao trâmite. Até Donald Trump, presidente dos EUA, interviu nos acordos. As negociações renderam debates sobre cinema e a necessidade de uma regulamentação para serviços de streaming. Esperamos os próximos capítulos.