Valor sentimental: O cinema perdoa?

Foto: Assessoria/Kasper Tuxen Andersen Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas em cenas do filme "Valor Sentimental"

"O tempo…", ressoa um melancólico Fernando Catatau na canção homônima antes de dar um destino feliz: "...é um amigo precioso que faz questão de jogar fora aquela mágoa vencida que ficou". Na letra do cearense, a distância do tempo é capaz de transformar até mágoa em saudade, mutação que talvez salvasse Gustav e Nora, pai e filha de "Valor Sentimental", premiado filme norueguês que chegou aos cinemas brasileiros no último dia 25 de dezembro. A distância emocional e afetiva entre eles, porém, marcada por muitos anos de negligência, tem feridas demais para cicatrizar.

"Eu decidi que ele não faz nada por maldade", conta Stellan Skarsgård em entrevista ao O POVO, quando perguntado sobre onde ele encontrou a humanidade desse homem que causa tanta angústia em Nora, sua filha. "Ele machuca as pessoas porque é descuidado, porque está excessivamente preocupado com a própria arte, ou com o que quer que seja. Ele fere os outros porque não entende. Isso o torna patético de certa forma".

Na trama escrita por Joachim Trier e Eskil Vogt, Gustav Borg (Stellan) é um cineasta renomado da Noruega que está mergulhado no processo criativo do seu novo filme. Num café da tarde ocasional com Nora (Renate), como se fosse uma conversa trivial entre parentes íntimos e amorosos, ele revela ter escrito um roteiro para ela ser a atriz principal. "Mas você nunca me viu atuar", a filha responde diretamente, silenciosamente indignada. Ela sabe que, por debaixo desse convite, está um egocêntrico pedido de desculpas.

Indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama, mesma categoria que Fernanda Torres venceu em 2025, Renate Reinsve tem uma presença hipnotizante no corpo dessa mulher tão independente e esperta que não consegue esconder o quanto a gravidade do pai ainda a intimida. Apesar dessa densidade, há uma áurea de humor muito forte sobre a forma como essa personagem se apresenta em tela. "Eu trabalhei muitos anos no teatro e sempre fiz muita comédia", a atriz responde rindo. "Acho que isso era necessário para essa personagem porque ela é muito raivosa e deprimida".

"Você vê as emoções e os pensamentos sob a pele dela", revela Stellan sobre a experiência de dividir com ela tantas cenas cruciais para a compreensão emocional do filme. "Você tem diante de si uma verdadeira "máquina da verdade", e isso te obriga a ser verdadeiro também", conclui. A sinergia aflorou quando o diretor, Joachim Trier, usou palavras semelhantes ao explicar seu fascínio pela atriz: "Existe algo que se pode ler nos olhos dela, na pele. Ela tem humor e leveza, mas também consegue ir a lugares sombrios".

É curiosa a estreia do filme no Brasil acontecer justamente no dia do Natal porque, mesmo diante de tantas ranhuras, "Valor Sentimental" é um filme bastante sensível sobre o que está por trás da resistência ao perdão e o que pode ser construído a partir disso. Em Oslo para passar o fim de ano em casa, Renate conta como tem percebido que a ficção da sua personagem ecoa nas pessoas.

"O humor sempre abre o coração e permite acessar camadas mais profundas. Já conversei com pessoas que viveram experiências familiares parecidas e que acharam o filme difícil de assistir, mas ao mesmo tempo muito reconfortante, justamente porque a história é contada com cuidado, autenticidade, humor e calor humano".

Para mergulhar nas coisas escondidas nessa ruptura, Trier é engenhoso ao saber usar justamente a viagem no tempo ao seu favor. O filme não começa apresentando qualquer pessoa da família, mas a casa onde grande parte dela cresceu. "Antes dela, outras pessoas e pets viveram seus momentos naquela casa. Seu tataravô morreu na cama em que sua avó nasceu e que agora é o quarto dos seus pais", diz a narradora solene. É nessa mesma casa que Gustav, hoje, quer fazer seu filme.

"Ele tenta se aproximar da Nora, mas nunca consegue. Ele faz isso com piadas desajeitadas, sempre errando o alvo por pouco. Isso é, em parte, engraçado, em parte trágico, mas também muito compreensível", conclui Stellan deixando transparecer o carinho que tem pela complexidade do seu personagem.

Atuando desde os anos 1960 com mais de 150 filmes e séries no currículo, e uma coleção de papéis inesquecíveis em Hollywood como "Mamma Mia" e "Piratas do Caribe", esta é a primeira vez que Stellan está no radar do Oscar para uma indicação, e com grandes chances até de vencer. Ele conta que estar sendo celebrado agora por um filme falado em norueguês estampa a forma como a indústria americana mudou.

"Quando comecei em Hollywood tudo ainda era totalmente dominado pelo mercado americano. Depois passou-se a ganhar mais dinheiro internacionalmente do que dentro dos EUA, e isso também mudou a forma como os atores de língua estrangeira eram vistos", relata. "Nos anos 80, se você tinha sotaque, basicamente só podia fazer vilão, de preferência russo, nazista ou algo do tipo. Hoje isso não é mais assim".

Nessa temporada de premiações, "Valor Sentimental" está diretamente ao lado de "O Agente Secreto", mas Joachim Trier faz questão de não deixar que a competição ofusque a grande conquista dessa expansão dos EUA para histórias do mundo. "Acho o trabalho do Kleber Mendonça Filho fantástico", ele é categórico quando cito o brasileiro. "Acho um filme maravilhoso, muito sábio e emocionante, com um certo toque scorsesiano. Claro que todas essas questões de prêmios importam, porque dão visibilidade e atenção aos filmes, e somos muito gratos por isso. Mas, no fim das contas, também não podemos nos tornar competitivos demais. Precisamos nos apoiar uns aos outros".

No Globo de Ouro 2026, "Valor Sentimental" concorre a Melhor Filme de Drama, Melhor Direção, Melhor Atriz de Drama, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.