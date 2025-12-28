Logo O POVO+
Confira agenda cultural deste domingo, 28 de dezembro (28/12)
Vida & Arte

Confira agenda cultural deste domingo, 28 de dezembro (28/12)

Bell Marques chega a Fortaleza para Flores Sunset
Pré-Reveillon

O Marina Park recebe neste domingo, 28, a tradicional festa de fim de ano do Bell Marques. Com abertura dos portões às 19 horas, o Pré-Réveillon Flores reúne os foliões e fãs do axé music no evento que também terá o cantor Belo. As vendas ocorrem no site Efolia e presencialmente na loja Central do Fortal, localizada no Shopping RioMar Fortaleza.

  • Quando: a partir das 19 horas
  • Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 200
  • Vendas: on-line no Efolia e presencialmente na Central do Fortal (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

 

Daniel Peixoto
Lá no Jardim

Neste domingo, 28, acontece a última edição de 2025 do "Lá no Jardim", evento gratuito promovido pelos restaurantes Flores Arte Bistrô e Arrumação. Marcado para às 15 horas, o evento traz na programação os DJs Duda Quinderé, Jorge Quental, Lola Garcia e Daniel Peixoto. O momento é aberto ao público.

  • Quando: domingo, 28, às 15 horas
  • Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)
  • Gratuito 

 

Espetáculo infantil
Infantil

Neste domingo, 28, a Caixa Cultural Fortaleza, na Praia de Iracema, recebe o espetáculo infantil "Bertoldo, o Tubarão Que Queria Ser Gente", com sessões às 16 horas e às 18 horas. Realizada pela Buia Teatro, a peça busca utilizar a música para levar o público à reflexão sobre as escolhas.

  • Quando: domingo, 28, às 16h e às 18 horas
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
  • Gratuito; retirada de ingressos no site 
Ateliê Criança Cria na Pinacoteca do Ceará
Artes manuais

Concluindo a programação cultural de 2025, a Pinacoteca do Ceará realiza neste domingo, 28, mais uma edição do "Ateliê Criança Cria", momento lúdico voltado para o público infantil no qual vão realizar a atividade "Retrato Rabiscado" com Ka Araújo. A ação gratuita ocorre em duas sessões, pela manhã, das 10h às 11 horas; e à tarde, das 15h às 16 horas.

  • Quando: domingo, 28, a partir das 10 horas
  • Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)
  • Gratuito

 

Samba Maioral faz festa de aniversário no Jamrock
Samba na Laje

Neste domingo, 28, o Laje da Praia recebe a festa "Sambinha da Maioral", roda de samba promovida pelo grupo fortalezense Samba Maioral. Com início marcado para às 16 horas, o evento tem dois ambientes que vão agregar o público apaixonado pelo ritmo. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, com valor de R$ 30.

  • Quando: domingo, 28, das 16h às 22 horas
  • Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30; vendas no Sympla 
