Confira agenda cultural deste domingo, 28 de dezembro (28/12)

Pré-Reveillon
O Marina Park recebe neste domingo, 28, a tradicional festa de fim de ano do Bell Marques. Com abertura dos portões às 19 horas, o Pré-Réveillon Flores reúne os foliões e fãs do axé music no evento que também terá o cantor Belo. As vendas ocorrem no site Efolia e presencialmente na loja Central do Fortal, localizada no Shopping RioMar Fortaleza.
Lá no Jardim
Neste domingo, 28, acontece a última edição de 2025 do "Lá no Jardim", evento gratuito promovido pelos restaurantes Flores Arte Bistrô e Arrumação. Marcado para às 15 horas, o evento traz na programação os DJs Duda Quinderé, Jorge Quental, Lola Garcia e Daniel Peixoto. O momento é aberto ao público.
Infantil
Neste domingo, 28, a Caixa Cultural Fortaleza, na Praia de Iracema, recebe o espetáculo infantil "Bertoldo, o Tubarão Que Queria Ser Gente", com sessões às 16 horas e às 18 horas. Realizada pela Buia Teatro, a peça busca utilizar a música para levar o público à reflexão sobre as escolhas.
Artes manuais
Concluindo a programação cultural de 2025, a Pinacoteca do Ceará realiza neste domingo, 28, mais uma edição do "Ateliê Criança Cria", momento lúdico voltado para o público infantil no qual vão realizar a atividade "Retrato Rabiscado" com Ka Araújo. A ação gratuita ocorre em duas sessões, pela manhã, das 10h às 11 horas; e à tarde, das 15h às 16 horas.
Samba na Laje
Neste domingo, 28, o Laje da Praia recebe a festa "Sambinha da Maioral", roda de samba promovida pelo grupo fortalezense Samba Maioral. Com início marcado para às 16 horas, o evento tem dois ambientes que vão agregar o público apaixonado pelo ritmo. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, com valor de R$ 30.