Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 28 de dezembro

21/03 a 20/04
O signo de Áries tem boas oportunidades nesta segunda-feira. Favorecidos pelos movimentos da Lua e de Mercúrio, pode ser um momento oportuno para aprimorar a comunicação e harmonia no ambiente doméstico e profissional.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica uma etapa de amadurecimento em temas importantes para a sua vida. É um bom momento para expandir seus horizontes e seguir com confiança.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, a segunda-feira aponta para um momento de conexões interpessoais e colaborações, especialmente na área de amizades e comunicação. Aproveite para repensar aspectos da vida privada com um senso crítico.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica fortalecimento das ambições e possibilidade de crescimento na carreira. Aproveite a passagem da Lua pelas áreas de trabalho e finanças. Prefira agir em parceria, com Mercúrio favorecendo os relacionamentos.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica reflexões sobre metas, adaptando-as para enfrentar desafios, com a Lua transitando na área espiritual e em seu signo. Mercúrio sugere organização e bem-estar diário.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica um período de introspecção emocional que pode fortalecer sua postura em face a desafios. Aproveite para refletir sobre suas relações íntimas e crises. Mercúrio, no entanto, sugere que trocas intelectuais em grupos selecionados podem ser valiosas.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, a semana pode ser um bom momento para aprimorar habilidades sociais e fortalecer conexões no círculo de amigos. Com a Lua em fase cheia transitando na área de relacionamentos e amizades, as conversas frequentes podem ajudar na rotina doméstica, ainda mais com Mercúrio entrando na área referente a casa.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu da semana sugere maior foco no cotidiano, tornando urgente a atenção às prioridades neste final de ano, com a Lua marcando presença na área profissional. Dia ideal para aprimorar a comunicação com quem nos cerca, já que Mercúrio entra na área relacionada ao diálogo.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, a semana traz chances de amadurecimento a partir de vivências coletivas, especialmente no que diz respeito à revisão de metas e no papel que ocupa no mundo, por conta da fase da Lua. Há também indícios de que é um bom período para aprimorar a forma de lidar com dinheiro.
22/12 a 20/01
O céu da semana indica momentos de maior proximidade com quem é importante para o signo de Capricórnio. O raciocínio prático fica aguçado com a entrada de Mercúrio no seu signo.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica uma fase favorável para melhorar as relações pessoais e coordenar ações coletivas. Mercúrio na área de crise pode ajudar na compreensão racional dos desafios.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, segunda-feira é um bom momento para investir em melhorias na área da casa e do trabalho. O céu aponta que acordos e diálogos fraternos podem ser benéficos, especialmente com a entrada de Mercúrio na área de amizades.
O ANJO
Protege contra os sortilégios; confere sabedoria, jovialidade e bom êxito nas empresas. Domina sobre os mares, rios, fontes, expedições marítimas, construções navais; favorece os marinheiros e pescadores. O gênio contrário causa as tempestades e os naufrágios; aduz desventuras às expedições e faz procurar a companhia dos corruptos e imorais.
O SANTO
Nasceu no ano 1118 em Londres. Em 1154, Henrique II nomeou Tomás Becket como chanceler. Homem de confiança do rei, não renunciava aos privilégios do poder. A mudança aconteceu em 1162, após ser ordenado bispo. Convencido de que o cargo de primeiro-ministro e o de príncipe da Inglaterra eram incompatíveis, Tomás pediu demissão do cargo de chanceler, o que descontentou muito o rei. Tomás viu-se obrigado a fugir. Após quatro anos, Henrique II consentiu que ele regressasse à Inglaterra achando que poderia contar com a submissão cega do arcebispo, mas estava enganado. O rei exclamou: "Malditos sejam os que vivem do meu pão e não me livram deste padre insolente". Quatro cavaleiros tomaram à letra estas palavras, vieram encontrar-se com Tomás e abateram-no com espadas.