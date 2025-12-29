Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 28 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 O signo de Áries tem boas oportunidades nesta segunda-feira. Favorecidos pelos movimentos da Lua e de Mercúrio, pode ser um momento oportuno para aprimorar a comunicação e harmonia no ambiente doméstico e profissional.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica uma etapa de amadurecimento em temas importantes para a sua vida. É um bom momento para expandir seus horizontes e seguir com confiança.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, a segunda-feira aponta para um momento de conexões interpessoais e colaborações, especialmente na área de amizades e comunicação. Aproveite para repensar aspectos da vida privada com um senso crítico.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica fortalecimento das ambições e possibilidade de crescimento na carreira. Aproveite a passagem da Lua pelas áreas de trabalho e finanças. Prefira agir em parceria, com Mercúrio favorecendo os relacionamentos.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica reflexões sobre metas, adaptando-as para enfrentar desafios, com a Lua transitando na área espiritual e em seu signo. Mercúrio sugere organização e bem-estar diário.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica um período de introspecção emocional que pode fortalecer sua postura em face a desafios. Aproveite para refletir sobre suas relações íntimas e crises. Mercúrio, no entanto, sugere que trocas intelectuais em grupos selecionados podem ser valiosas.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, a semana pode ser um bom momento para aprimorar habilidades sociais e fortalecer conexões no círculo de amigos. Com a Lua em fase cheia transitando na área de relacionamentos e amizades, as conversas frequentes podem ajudar na rotina doméstica, ainda mais com Mercúrio entrando na área referente a casa.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu da semana sugere maior foco no cotidiano, tornando urgente a atenção às prioridades neste final de ano, com a Lua marcando presença na área profissional. Dia ideal para aprimorar a comunicação com quem nos cerca, já que Mercúrio entra na área relacionada ao diálogo.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, a semana traz chances de amadurecimento a partir de vivências coletivas, especialmente no que diz respeito à revisão de metas e no papel que ocupa no mundo, por conta da fase da Lua. Há também indícios de que é um bom período para aprimorar a forma de lidar com dinheiro.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana indica momentos de maior proximidade com quem é importante para o signo de Capricórnio. O raciocínio prático fica aguçado com a entrada de Mercúrio no seu signo.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica uma fase favorável para melhorar as relações pessoais e coordenar ações coletivas. Mercúrio na área de crise pode ajudar na compreensão racional dos desafios.