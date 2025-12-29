Programe-se: confira agenda cultural de segunda, 29 de dezembro (29/12)

Foto: Rayane Mainara/Divulgação Gabi Nunes faz show no "Samba do Gera", no Moto Libre

Celebrando seus 10 anos de atividade, o Moto Libre Bar promove nesta segunda-feira, 29, a festa "Confra da Firma". O evento reúne line-up recheado de artistas, como Gabi Nunes (foto), Os Muringa, Iara Pamella, Juruviara, Mesura e Belinho. A retirada gratuita de ingressos começou no último dia 25. Quem não conseguiu retirar o ingresso, a casa liberará a entrada das 200 primeiras pessoas que chegarem a partir das 18 horas. Depois disso, ingresso será vendido a R$ 20, conforme capacidade da casa.

Quando: segunda-feira, 29, às 18 horas

segunda-feira, 29, às 18 horas Onde: Quadro Unidos da Cachorra (av. Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)

Quadro Unidos da Cachorra (av. Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20; gratuito para as 200 pessoas que chegarem a partir de 18 horas







Noite Asiática

O Muá Tuá Bistrô abre nesta segunda-feira, 29, e oferece aos clientes uma "noite asiática". A proposta é apresentar os pratos asiáticos do menu com música ambiente e sem cobrança de couvert. Há sempre um prato exclusivo. Nesta semana, o destaque é para o omurice porco (R$ 72), feito de arroz gohan salteado no caldo de porco, kimchi e omelete cremoso. Outras opções são o kaarage (R$ 35), gyoza porco (R$ 38), tuna sando (R$ 55), oniguiri de atum defumado (R$ 25) e tempurá de couve-flor (R$ 36). O happy hour é das 18h às 20 horas.

Quando: segunda-feira, 29, das 18h às 23 horas

segunda-feira, 29, das 18h às 23 horas Onde: Muá Tuá Bistrot (R. Torres Câmara, 600 - Casa 21 - Aldeota)

Muá Tuá Bistrot (R. Torres Câmara, 600 - Casa 21 - Aldeota) Mais informações: @muatuabistrot





Cinema Japonês

Quer assistir a filmes japoneses sem sair de casa e sem pagar? Essa é a proposta do JFF Theater, plataforma de streaming gratuita da Fundação Japão. O canal visa aproximar o público internacional da cultura japonesa a partir de filmes de gêneros variados que retratam a sociedade japonesa. Uma das obras do catálogo é "Restaurant From The Sky" (2019). Na história, uma família de fazendeiros em Hokkaido produz queijo artesanal. Quando um chef renomado utiliza seus ingredientes em um prato de destaque, eles se inspiram a abrir um restaurante comunitário, dando início a um sonho que une gastronomia, afeto e a força da vida.



