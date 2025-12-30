Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 30 de dezembro

21/03 a 20/04
Na terça-feira, o céu indica que o signo de Áries demonstra suas habilidades em lidar com a vida prática, favorecendo uma abordagem inovadora para seus recursos.
21/04 a 20/05
Para o signo do Touro, o céu indica ampliação dos horizontes alinhados com suas ambições. Aproveite as oportunidades de aprimoramento, até mesmo por meio dos estudos.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica que é um bom momento para uma reflexão interna. Avalie os desafios passados e permita-se vislumbrar um futuro cheio de boas transformações.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica a possibilidade de parcerias produtivas e criativas. Tais uniões podem trazer um senso de propósito comum. Valorize a capacidade individual de cada um.
23/07 a 22/08
O céu indica que pode ser um bom momento para o signo de Leão mostrar suas habilidades na organização dos afazeres do dia a dia, tornando a rotina mais prazerosa e eficaz. Talento criativo à tona, aproveite para otimizar os recursos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica momento favorável para vivenciar novas experiências, expandindo seus horizontes. Sair da zona de conforto pode ser muito positivo.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, a terça-feira indica um momento propício para mudanças e reestruturação emocional. Há possibilidade de superação de situações desafiadoras, especialmente na área íntima.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento estimulante para a comunicação e o trabalho em conjunto em direção aos objetivos em comum, valorizando as diferenças que podem complementar-se de maneira ousada.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, a terça-feira promete melhorias na rotina e uso criativo de recursos materiais. Articule ações inovadoras com quem divide o dia a dia.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma fase social criativa, com a chance de conhecer lugares diferentes e expandir seus círculos. Possível bom momento para investir em atividades de lazer em grupo.
21/01 a 18/02
Para Aquário, o dia favorece a integração familiar, trazendo sentimentos de bem-estar e cooperação diante de desafios. Há chance de ideias inovadoras surgirem conforme se está disposto a novas perspectivas, como indica o encontro Lua-Urano.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica que a comunicação será uma forte aliada nos relacionamentos. O apoio mútuo em prol de objetivos comuns pode ser mais fácil hoje.
O ANJO
Consola nas adversidades; dá sabedoria, iluminação e conhecimento da verdade. Domina sobre mudanças, conservação dos monumentos e longevidade. Atrai ocultismo, vida ao ar livre, solidão, filosofia, altas ciências. O gênio contrário ama erro, palavras irrefletidas e preconceitos. Quem nasce sob esta influência tem solidez nos empreendimentos, destaque nos estudos e pesquisas esotéricas, em especial cabala e astrologia.
O SANTO
A santidade de toda a família é dada pela soma da santidade de cada componente individual. O Natal já nos mostrou a Sagrada Família reunida na gruta de Belém. Hoje, somos convidados a contemplá-la na casinha de Nazaré, onde Maria e José se empenham em fazer crescer o Menino Jesus. Os artistas, muitas vezes, o faziam em mil situações e atitudes, colocando a Virgem ao lado de seu Menino em primeiro plano, ou São José na carpintaria onde a criança também aprende o trabalho humano, brincando. Foi em Nazaré que os "atos de culto devidos a Deus" coincidiram com os habituais cuidados com que Maria vestiu o Menino Jesus. Foi então que começou a história de todas as famílias cristãs, para as quais tudo pode ser vivido como sacramento.