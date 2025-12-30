Réveillon 2026: veja programação completa em Fortaleza nos 3 polos

Foto: Thiago Matine/divulgação Vanessa A Cantora é atração do Réveillon de Fortaleza

Todo ano acaba em Réveillon, que inicia um novo capítulo. Tradicionalmente, esse período é celebrado em festas e muita música. Neste ano, Fortaleza, que já se destaca por grandes shows na Praia de Iracema, abre portas para novos focos culturais, com dois polos na periferia da Cidade.

As festividades de fim de ano começam nesta terça-feira, 30, com apresentações distribuídas na Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará. Já no dia 31, as celebrações da virada do ano acontecem exclusivamente no Aterro da Praia de Iracema, principal palco do evento.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

Com expectativa de público de 1,5 milhão de pessoas, a contagem regressiva oficial da capital cearense será feita pelo samba-rock de Seu Jorge. No mesmo dia, a orla recebe nomes como Claudia Leitte, Wesley Safadão, Marcos Lessa, Os Paralamas do Sucesso, Os Transacionais, Nayra Costa, Matuê e Taty Girl.

No dia 30, o Aterro reúne artistas como Luan Santana, Xand Avião, Paulo José Benevides, Bruno & Marrone, Waldonys, Belinho, Gabi Nunes, Seu Desejo e Natanzinho Lima. Já o polo do Conjunto Ceará celebra os shows de Seu Desejo, Natanzinho Lima, Dipas e Di Ferreira, Marcinho, e a dupla Luís Marcelo e Gabriel.

Polos do Réveillon de Fortaleza

Em Messejana, o público confere apresentações de Xand Avião, Vanessa a Cantora com Paulinha Ravett, Vicente Nery, Gustavo Serpa e Taty Girl.

Para Vanessa, o Réveillon de Fortaleza é uma "afirmação da nossa identidade cultural" e a prova da capacidade que a Cidade tem de fazer "eventos lindos e grandiosos" para a população. "Um Réveillon como este é muito importante, pois ocupa a Cidade de maneira positiva, movimenta a economia, cria uma relação mais afetiva das pessoas com os espaços públicos e fortalece o turismo", destaca a atração da Messejana.

Sobre a divisão da festa em polos, a cantora, que faz sucessos com "forró das antigas", acrescenta: "A descentralização é super necessária. Nem todo mundo consegue se deslocar até a Praia de Iracema, então levar o Réveillon para outros pontos da Cidade é uma forma de tornar a festa mais democrática e inclusiva, além de movimentar a economia dos locais próximos aos polos".

Para o cearense Marcos Lessa, as apresentações de fim de ano mostram que Fortaleza vive um "momento de grande visibilidade no Brasil". Ele, que está logo no começo da programação do dia 31, compartilha um desejo: "Tenho o sonho de que, um dia, essa distinção entre 'artista local' e 'artista nacional' deixe de existir, pois, quando um trabalho é lançado nas plataformas digitais, ele pode alcançar públicos até fora do Brasil".

Neste contexto, ele elogia a inclusão de artistas e bandas cearenses no line-up do Réveillon: "Esse reconhecimento valoriza o trabalho de quem dedica esforços significativos à cultura do nosso Estado, em um País onde a produção e o reconhecimento cultural ainda enfrentam muitos desafios. Como consequência, essa valorização gera impactos positivos na carreira dos artistas contemplados ao longo do ano".

"Considero a iniciativa funcional, especialmente porque grande parte do público que tradicionalmente comparece aos shows no Aterro vem dessas localidades que hoje se consolidam como polos de atração", argumenta.

Jolson Ximenes, que sobe ao palco do Aterro com a sua banda Os Transacionais, converge: "O Réveillon veio justamente para consolidar a entrada de Fortaleza no hall das principais cidades do País nessa celebração. A festa é do povo. Quando se opta pela descentralização, isso demonstra a preocupação em levar a festa até as pessoas, e não apenas trazer as pessoas para um único lugar".

Programação

Terça-feira, 30 de dezembro

Aterro da Praia de Iracema

17h30min - Paulo José Benevides

18h25min - Waldonys

19h20min - Belinho Gabi Nunes

20h25min - Bruno e Marrone

22h05min - Luan Santana

23h45min - Xand Avião

1h25min - Seu Desejo

3h05min - Natanzinho Lima

Messejana

17h30min - Gustavo Serpa

18h25min - Vanessa, a Cantora Paulinha Ravett

19h20min - Vicente Nery

20h25min - Xand Avião

22h10min - Taty Girl

Conjunto Ceará

17h30min - Dipas Di Ferreira

18h35min - Marcinho

19h40min - Luís Marcelo e Gabriel

20h55min - Seu Desejo

22h40min - Natanzinho Lima

Quarta-feira, 31 de dezembro

Aterro da Praia de Iracema