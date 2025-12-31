Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 31 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o último dia de 2025 indica experiências intensas e transformadoras no círculo de amigos. A celebração dos ideais compartilhados pode marcar a chegada do novo ano.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica um último dia de 2025 focado em responsabilidades e na articulação de mudanças para a carreira no próximo ano, em sintonia com suas necessidades emocionais. Pode surgir autoconfiança e um magnetismo atraente.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase de reflexão e renovação. Use esta energia para se conectar com um ímpeto transformador pessoal e apostar nas mudanças positivas.
21/06 a 22/07
No último dia do ano, o céu indica renovação para o signo de Câncer. Um bom momento para a cura emocional e transformação, com postura serena e resiliente frente ao que vem. Liberte-se de mágoas e pratique o perdão se sentir autenticidade nisso.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o último dia do ano apresenta oportunidade para valorizar verdadeiras amizades e planejar futuras alianças. O céu indica chances de transformar a convivência com os mais queridos e intensificar laços.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica um forte compromisso com as metas profissionais, podendo criar uma base sólida para o próximo ano. Possível intensificação do compartilhamento de sentimentos e ideais com pessoas queridas.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica que a sociabilidade pode ser um canal para ideias criativas e conexões profundas. Valorize as conversas e ouça quem você ama.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, a quarta-feira sugere uma conexão intensa com a sua casa e com as emoções mais íntimas. Pode ser um bom momento para conversas significativas e para desfrutar de prazeres especiais e compartilhados com pessoas de confiança.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica uma chance de aprofundar as conversas e entender melhor as necessidades das pessoas ao seu redor. Pode ser um bom momento para retomar contatos que ficaram esquecidos.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma forte valorização pessoal que pode ajudar na elaboração das metas para o novo ano. A ideia de prosperidade pode se manifestar por meio de ganhos financeiros ou reconhecimento.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um forte entendimento de seu poder pessoal. Isto pode te destacar como referência entre amigos. Use isso para motivar todos a seguir seus sonhos na chegada do novo ano.
19/02 a 20/03
O céu indica que para o signo de Peixes, é um dia para lidar com fragilidades e encarar um processo de cura emocional. A intuição e a empatia podem auxiliar no entendimento das necessidades de quem está ao redor.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem classe, é elegante, nobre e altruísta em seus relacionamentos, devido ao seu domínio espírito/instinto. Seu bom astral é contagiante. É poderoso, inteligente e com sua profunda capacidade de análise, consegue catalogar tudo que lhe chega às mãos, cortando aquilo que não interessa. Sua conduta honesta, será uma proteção contra as fraquezas e as influências negativas.
O SANTO
São Silvestre I apagou-se ao lado de um imperador culto e ousado como Constantino. Na realidade, nos assuntos externos da Igreja, o imperador considerava-se acima dos bispos. Talvez, São Silvestre I tivesse sido o papa ideal para a circunstância. Ainda estava viva a lembrança dos horrores que passara a igreja no reinado de Diocleciano. Dois anos depois, gerou-se nova agitação com origem na pregação de Ario, sacerdote alexandrino que negava a divindade da segunda pessoa e o mistério da Santíssima Trindade. Constantino, inteirado, manda convocar os bispos do império para dirimirem a questão. Foi o primeiro Concílio Ecumênico que reuniu em Niceia, no ano 325, mais de 300 bispos. A heresia de Ario foi condenada sem hesitação. Morre São Silvestre I no último dia do ano 335.