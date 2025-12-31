Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 31 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o último dia de 2025 indica experiências intensas e transformadoras no círculo de amigos. A celebração dos ideais compartilhados pode marcar a chegada do novo ano.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica um último dia de 2025 focado em responsabilidades e na articulação de mudanças para a carreira no próximo ano, em sintonia com suas necessidades emocionais. Pode surgir autoconfiança e um magnetismo atraente.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase de reflexão e renovação. Use esta energia para se conectar com um ímpeto transformador pessoal e apostar nas mudanças positivas.

Câncer 21/06 a 22/07 No último dia do ano, o céu indica renovação para o signo de Câncer. Um bom momento para a cura emocional e transformação, com postura serena e resiliente frente ao que vem. Liberte-se de mágoas e pratique o perdão se sentir autenticidade nisso.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o último dia do ano apresenta oportunidade para valorizar verdadeiras amizades e planejar futuras alianças. O céu indica chances de transformar a convivência com os mais queridos e intensificar laços.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica um forte compromisso com as metas profissionais, podendo criar uma base sólida para o próximo ano. Possível intensificação do compartilhamento de sentimentos e ideais com pessoas queridas.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica que a sociabilidade pode ser um canal para ideias criativas e conexões profundas. Valorize as conversas e ouça quem você ama.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, a quarta-feira sugere uma conexão intensa com a sua casa e com as emoções mais íntimas. Pode ser um bom momento para conversas significativas e para desfrutar de prazeres especiais e compartilhados com pessoas de confiança.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica uma chance de aprofundar as conversas e entender melhor as necessidades das pessoas ao seu redor. Pode ser um bom momento para retomar contatos que ficaram esquecidos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma forte valorização pessoal que pode ajudar na elaboração das metas para o novo ano. A ideia de prosperidade pode se manifestar por meio de ganhos financeiros ou reconhecimento.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica um forte entendimento de seu poder pessoal. Isto pode te destacar como referência entre amigos. Use isso para motivar todos a seguir seus sonhos na chegada do novo ano.