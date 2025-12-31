Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 30 de dezembro (30/12)

Foto: Jef Delgado/ Divulgação Seu Jorge é atração confirmada do Festival Zepelim 2024

Com expectativa de receber 1,5 milhão de pessoas, o Aterro da Praia de Iracema recebe nesta quarta-feira, 31, shows do Réveillon 2026. A celebração para a virada do ano começa às 17 horas, com Marcos Lessa. Depois, sobem ao palco Nayra Costa (17h55min), Transacionais (18h50min), Os Paralamas do Sucesso (19h55min), Claudia Leitte (21h30min), Seu Jorge (23h10min), Matuê (1h), Wesley Safadão (2h35min) e, para finalizar, Taty Girl (4h30min).

Quando: quarta-feira, 31, a partir das 17 horas

quarta-feira, 31, a partir das 17 horas Onde: Aterro da Praia de Iracema (Av. Historiador Girão, 800 - Praia de Iracema)

Aterro da Praia de Iracema (Av. Historiador Girão, 800 - Praia de Iracema) Gratuito





Iceland

Está a fim de conhecer estrutura climatizada com temperatura de 15º C abaixo de zero ainda em 2025? A atração Iceland continua aberta. São mais de 30 toneladas em esculturas interativas feitas de gelo cristalino reunidas em ambiente temático para diversão em família.

Quando: quarta-feira, 31 de dezembro, das 10h às 18 horas

quarta-feira, 31 de dezembro, das 10h às 18 horas Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 89,90; vendas no Sympla e bilheteria





Stranger Things

Chega ao fim nesta quarta-feira, 31, a série mais famosa da Netflix: "Stranger Things". Com mais de duas horas de duração, o capítulo final apresenta o desfecho da história desenvolvida na pequena cidade de Hawkins, nos Estados Unidos. Nesta temporada, o público acompanha as ações do vilão Vecna. Ele se prepara para destruir o mundo, e o grupo precisa arriscar tudo para derrotá-lo de uma vez por todas. Mesmo com a quinta temporada marcada para concluir a trajetória, os criadores confirmaram que um spin-off da série está em desenvolvimento.

Quando: quarta-feira, 31, às 22 horas

quarta-feira, 31, às 22 horas Onde: Netflix





Náutico

O Náutico Atlético Cearense promove mais uma edição de Réveillon com Naiara Ferrer, BellaVox e DJ Felipe Cavagnac. São vendidas cadeiras avulsas, na qual o cliente compartilha a mesa com outras pessoas, e mesas particulares. Há duas bandas ao vivo, DJ, buffet completo com entradas e jantar servidos durante toda a festa.

Quando: quarta-feira, 31, das 20h às 3 horas

quarta-feira, 31, das 20h às 3 horas Onde: Náutico Atlético Cearense (av. da Abolição, 2727 - Meireles)

Náutico Atlético Cearense (av. da Abolição, 2727 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 500; vendas no OutGo





Fica, Vai Ter Pop

A virada de ano em Fortaleza também tem destaque para a música pop. Para preparar o Dragão do Mar para o retorno do Gandaia Club, ocorre nesta quarta-feira, 31, a festa "Fica, Vai Ter Pop", misturando músicas clássicas dos anos 2000 com lançamentos mais recentes. A ideia é passear por todas as eras: electropop, funkpop, hyperpop, disco, blackpop e mais. Participam os DJs Márcio Peixoto, Trio Fever e Lia Pressler.

Quando: quarta-feira, 31, a partir das 22 horas

quarta-feira, 31, a partir das 22 horas Onde: rua José Avelino, 349 - Centro

rua José Avelino, 349 - Centro Quanto: a partir de R$ 30; vendas no site OutGo



