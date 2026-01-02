Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 2 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica momentos de tensão na área familiar e convivência desafiadora nesta sexta-feira. É um tempo para ajustes de expectativas e de evitar imposições. Busque acordos.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu aponta para expressividade emocional com a Lua Cheia na área da comunicação. Esse panorama pede sabedoria nas palavras e uma atitude conciliadora para lidar com possíveis conflitos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento de necessidade emocional por satisfação material. Há chance de gastos impensados, portanto a dica é exercer responsabilidade financeira.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica emoções intensas com a Lua Cheia. Profundas necessidades podem surgir e pede-se equilíbrio nas interações. O diálogo e ajustes são necessários.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, a Lua Cheia na área de crise pode trazer algumas fragilidades à luz, pondo em xeque o pensamento e o discurso racional. É uma fase de cuidado consigo mesmo, evitando reações excessivamente emocionais aos desafios.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica forte envolvimento social nesta sexta-feira. Porém, é importante moderar sua opinião para manter a harmonia.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu sugere alta produtividade, mas exige organização para não sobrecarregar. Diplomacia ajuda a equilibrar interesses. Sem pressa, tudo flui.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de introspecção, com a Lua Cheia apontando para suas crenças e valores. Grande chance de rever o sentido da vida, mas cuidado com ilusões que podem surgir.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu indica que pessoas de Sagitário podem passar por momentos de emoções intensas e profundas. Isso pode trazer à tona desejos fortes e algumas fragilidades. Há chance de ser importante agir com discrição, sem criar expectativas grandes demais sobre os outros.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica fortalecer vínculos já existentes. Contudo, é crucial lembrar-se de não depositar expectativas elevadas em seus pares. Dê espaço e respeite as escolhas deles.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, a vida diária pede ajustes práticos e interpessoais. O foco e disciplina podem evitar distrações diante de desafios, podendo resultar em melhorias.