Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 2 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica momentos de tensão na área familiar e convivência desafiadora nesta sexta-feira. É um tempo para ajustes de expectativas e de evitar imposições. Busque acordos.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu aponta para expressividade emocional com a Lua Cheia na área da comunicação. Esse panorama pede sabedoria nas palavras e uma atitude conciliadora para lidar com possíveis conflitos.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento de necessidade emocional por satisfação material. Há chance de gastos impensados, portanto a dica é exercer responsabilidade financeira.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica emoções intensas com a Lua Cheia. Profundas necessidades podem surgir e pede-se equilíbrio nas interações. O diálogo e ajustes são necessários.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, a Lua Cheia na área de crise pode trazer algumas fragilidades à luz, pondo em xeque o pensamento e o discurso racional. É uma fase de cuidado consigo mesmo, evitando reações excessivamente emocionais aos desafios.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica forte envolvimento social nesta sexta-feira. Porém, é importante moderar sua opinião para manter a harmonia.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu sugere alta produtividade, mas exige organização para não sobrecarregar. Diplomacia ajuda a equilibrar interesses. Sem pressa, tudo flui.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de introspecção, com a Lua Cheia apontando para suas crenças e valores. Grande chance de rever o sentido da vida, mas cuidado com ilusões que podem surgir.
22/11 a 21/12
O céu indica que pessoas de Sagitário podem passar por momentos de emoções intensas e profundas. Isso pode trazer à tona desejos fortes e algumas fragilidades. Há chance de ser importante agir com discrição, sem criar expectativas grandes demais sobre os outros.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica fortalecer vínculos já existentes. Contudo, é crucial lembrar-se de não depositar expectativas elevadas em seus pares. Dê espaço e respeite as escolhas deles.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, a vida diária pede ajustes práticos e interpessoais. O foco e disciplina podem evitar distrações diante de desafios, podendo resultar em melhorias.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica um dia expansivo, especialmente em relação às atividades sociais e de lazer. Pode surgir desafios na interação com grupos, por isso, a recomendação é buscar a moderação para alcançar consensos.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será premiado pelo poder do mundo angelical. Passará sempre uma ideia contagiante de confiança e otimismo, em todos os setores de sua vida: sentimental, social e profissional. Um pouco reservado, às vezes introspectivo, percebe tudo a sua volta e quando necessário entra em ação imediatamente.
O SANTO
São Basílio Magno nasceu em Cesareia, no ano 329. Nasceu de uma família santa que buscava testemunhar, na própria vida e na formação dos filhos, o grande amor por Cristo e pela Igreja. Foi assim que, ajudado pelo pai, Basílio recebeu a primeira formação. Depois, passou por Constantinopla, chegando a estudar em Atenas e formar-se em retórica São Gregório Nazianzo nasceu no mesmo ano que Basílio (329). Seu pai era Gregório, o Velho, que depois foi Bispo de Nazianzo. Estudou em Atenas, onde conheceu Basílio, ao qual teve um forte elo de amizade e com quem conviveu no eremitério da Capadócia. Homem de estudo e poeta, recebeu a alcunha de teólogo em decorrência de sua excelente doutrina e inflamada eloquência. Basílio e Gregório foram grandes amigos.