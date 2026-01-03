Confira a agenda cultural deste sábado, 3 de janeiro de 2026

O Programa Educativo Caixa Gente Arteira, da Caixa Cultural Fortaleza, promove visita ao espaço cultural Minimuseu Firmeza neste sábado, 3. Fundado pelos artistas plásticos Nice e Nilo Firmeza (Estrigas), é considerado um dos mais importantes acervos de artes plásticas do Ceará. Os participantes são convidados a explorar formas, relevos, volumes, cores, sombras e relações entre arte e natureza. Um ônibus fará o translado de ida e volta dos participantes, saindo da Caixa Cultural Fortaleza. São disponibilizadas 40 vagas.
Rock Brasil
O Floresta Bar promove neste sábado, 3, a primeira edição de 2026 do evento Rock Brasil. A programação tem oito horas de tributo ao rock nacional, com os maiores sucessos de Los Hermanos (Retrato Ventura); Charlie Brown Jr. (Ritual CBJR); e Raimundos e CPM 22 (Cão Véio). O tributo começa com o DJ Cabeleira, que abre a pista e toca nos intervalos das bandas.
Maldita
Estreia no Teatro Dragão do Mar neste sábado, 3, o espetáculo "Maldita", novo trabalho da bailarina Maria Epinefrina, com dramaturgia de Andreia Pires. A obra investiga um corpo cobra de sereia, monstruoso e erótico, através das técnicas de floorwork do pole dance. O trabalho busca refletir a herança da culpa, do castigo e do monstro que a figura feminina historicamente carrega no Ocidente.
Pré-Carnaval
Janeiro mal começou, mas já está em tempo de receber festas de Pré-Carnaval em Fortaleza. Uma delas ocorre na Budega do Raul neste sábado, 3. Dividida em quatro blocos, a programação reúne Ale Eloi & As Alencarinas (Bloco Cultura), Banda Pira (Bloco Olinda), Naiara Ferrer (Bloco Aracati) e DJ Luiz Neto (Bloco Iracema).
O Agente Secreto
O Cinema do Dragão exibe o filme "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura. Em 1977, Marcelo trabalha como professor. Ele decide fugir de seu passado violento se mudando de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar sua vida. Ele chega na capital pernambucana em plena semana de Carnaval e percebe que atraiu para si todo o caos do qual sempre quis fugir.