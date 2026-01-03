Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 3 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o final de semana pode ser especial! O céu indica um momento de união e crescimento na área familiar, então aproveite para estar perto das pessoas que ama. No entanto, não deixe de observar o equilibro entre a vida pessoal e profissional.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro neste sábado, o céu indica que pode ser um bom momento para aproveitar as possibilidades de comunicação e articulação interpessoal. Evite envolver-se em polêmicas e procure harmonizar os contrastes.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um dia de destaque na área material. Sua habilidade em gerar resultados proveitosos se acentua, mas precaução com possíveis gastos excessivos é recomendada.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, neste sábado, o céu aponta que suas virtudes estarão em destaque, contribuindo para sua autoconfiança. Isso pode te colocar em evidência em grupos e abrir oportunidades. Lembre-se de dividir o protagonismo e buscar soluções em momentos de conflito.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão neste sábado, o céu indica percepção ampliada em relação a desafios e o surgimento de oportunidades de solucioná-los. Há chances de estresse físico ou emocional devido a obstáculos, então, sugerimos reduzir tensões.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica uma tendência de interações sociais benéficas neste sábado, apesar da presença de desafios que exigem inteligência emocional.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra neste sábado, o céu indica um bom momento para se dedicar ao trabalho. A interação entre Lua e Júpiter na área profissional pode resultar em melhorias no seu desempenho e grandes conquistas. Contudo, é importante estar preparado para possíveis obstáculos e saber se adaptar.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião o céu indica uma jornada de fortalecimento interior marcada pela união de Lua e Júpiter na área espiritual. Há chance de se sentir mais confiante para buscar objetivos, mas agir com discrição é recomendado.
22/11 a 21/12
O céu indica chance de maior clareza pessoal para o signo de Sagitário. Lua e Júpiter podem sugerir ajustes na postura em relação a temas prioritários, sobretudo na gestão financeira.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica um aperfeiçoamento nas relações por meio da parceria e colaboração, graças a uma interação positiva entre Lua e Júpiter. No entanto, é preciso encontrar o balanço entre o coletivo e o individual.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica a possibilidade de um sábado com mais produtividade e eficácia no trabalho e no cotidiano. Mas atenção: cuidar da saúde também é essencial.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o encontro entre Lua e Júpiter na área dos prazeres pode tornar sua postura sociável e aberta a novas oportunidades. Sua presença tende a se destacar, portanto, tente deixar um impacto positivo. Use sua expertise para resolver personalidades contrastantes.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência luta contra qualquer tipo de injustiça e sabe discernir entre o certo e o errado. Sua maneira de pensar, essencialmente correta, se espelha em seu comportamento. Combate a falsidade e é conhecido pela maneira como se expressa. Sua existência é sinônimo de abundância e felicidade. Sente-se seguro quando tem o apoio do cônjuge e da família.
O SANTO
Nasceu em Nanterre, na França, no ano de 422, dentro de uma família simples. Desde cedo, ela foi discernindo o chamado de Deus a seu respeito. Quando tinha oito anos, um bispo chamado Dom Germano estava indo da França para a Inglaterra em missão. Passou por Nanterre para uma celebração e, ao dar a bênção para o povo, teve um discernimento no Espírito Santo e chamou a menina para a vida consagrada. A resposta dela foi de que não pensava em outra coisa desde pequenina. Não demorou, ela fez um voto a Deus para viver a virgindade. Com o falecimento dos pais, dirigiu-se a Paris para morar na casa de uma madrinha. Santa Genoveva morreu em 512, aos 90 anos de idade. Seu corpo foi levado para a igreja dos Santos Apóstolos.