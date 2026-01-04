Logo O POVO+
Confira agenda cultural deste domingo, 4 de janeiro (04/01)

Ateliê Criança cria - Divulgação oficina flores de papel. Fortaleza - Ceará. 24/09/2025. Foto: Marília Camelo.
Ateliê Criança cria - Divulgação oficina flores de papel. Fortaleza - Ceará. 24/09/2025. Foto: Marília Camelo.

Ateliê Criança Cria

Aproveitando as férias escolares, a Pinacoteca realiza a primeira edição de 2026 do Ateliê Criança Cria com a oficina "Diário de Férias". Ministrado por Lígia Bessa, o momento possui sessões pela manhã e à tarde e, na ocasião, o público infantil irá criar um caderno de viagem lúdico.

  • Quando: domingo, 4, 10h às 11h e 15h às 16h
  • Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)
  • Gratuito

 

77º Salão de Abril

Seguem abertas até o dia 22 de janeiro as inscrições para o 77º Salão de Abril. Na temática "Acessibilidade Estética e Poética", os interessados podem submeter os trabalhos artísticos via formulário on-line. A 77ª edição possui curadoria de Gislana Vale, Melissa Alves, Eliana Amorim e Ana Lira e homenageia o artista plástico Campelo Costa (1939-2022).

  • Inscrições: até 22 de janeiro
  • Via formulário on-line disponível no site curadoria.salaodeabril.com.br/
Vilazinha de Belém em Fortaleza fica aberta à visitação até janeiro de 2026
Imersão natalina

No bairro De Lourdes, pessoas de todas as idades vão poder se emocionar com a Vilazinha de Belém, experiência natalina imersiva com cenários iluminados e interativos, que leva o público a reviver antiga Belém. Com uma árvore de Natal de 12 metros, a exposição fica aberta à visitação gratuita até esta terça-feira, 6.

  • Quando: diariamente, das 18h às 22 horas
  • Onde: Vilazinha de Belém (avenida Santos Dumont, 7553 - Bairro De Lurdes)
  • Gratuito

 

Espetáculo
Espetáculo "Maldita" é apresentado no Teatro Dragão do Mar

Dragão do Mar

Neste domingo, 4, o Dragão do Mar está com diversas atividades gratuitas. A partir das 16 horas, as crianças podem participar de ações lúdicas na Praça Verde. No Teatro Dragão do Mar, às 19h30, é apresentada a peça "Maldita". Já na Arena, às 17h, música com a DJ Maria Tavares.

  • Quando: domingo, 4, a partir das 16 horas
  • Onde: Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Centro)
  • Gratuito
Sorriso Maroto
Sorriso Maroto

Emoções de Verão

A edição de 2026 do Emoções de Verão promete grande estilo. No primeiro domingo do ano, 4 de janeiro, serão realizados shows de Sorriso Maroto (foto), Elas no Pagode, Nirah, Diego Facó e Além da Razão. Destacando o pagode e suas vertentes, o evento é realizado no bosque do Marina Park. Os ingressos estão à venda no site ST Ingressos, com valores a partir de R$ 120.

  • Quando: domingo, 4, a partir das 15 horas
  • Onde: Marina Park (avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 120
  • Vendas: ST Ingressos

 

