Confira agenda cultural deste domingo, 4 de janeiro (04/01)

Ateliê Criança Cria
Aproveitando as férias escolares, a Pinacoteca realiza a primeira edição de 2026 do Ateliê Criança Cria com a oficina "Diário de Férias". Ministrado por Lígia Bessa, o momento possui sessões pela manhã e à tarde e, na ocasião, o público infantil irá criar um caderno de viagem lúdico.
77º Salão de Abril
Seguem abertas até o dia 22 de janeiro as inscrições para o 77º Salão de Abril. Na temática "Acessibilidade Estética e Poética", os interessados podem submeter os trabalhos artísticos via formulário on-line. A 77ª edição possui curadoria de Gislana Vale, Melissa Alves, Eliana Amorim e Ana Lira e homenageia o artista plástico Campelo Costa (1939-2022).
Imersão natalina
No bairro De Lourdes, pessoas de todas as idades vão poder se emocionar com a Vilazinha de Belém, experiência natalina imersiva com cenários iluminados e interativos, que leva o público a reviver antiga Belém. Com uma árvore de Natal de 12 metros, a exposição fica aberta à visitação gratuita até esta terça-feira, 6.
Dragão do Mar
Neste domingo, 4, o Dragão do Mar está com diversas atividades gratuitas. A partir das 16 horas, as crianças podem participar de ações lúdicas na Praça Verde. No Teatro Dragão do Mar, às 19h30, é apresentada a peça "Maldita". Já na Arena, às 17h, música com a DJ Maria Tavares.
Emoções de Verão
A edição de 2026 do Emoções de Verão promete grande estilo. No primeiro domingo do ano, 4 de janeiro, serão realizados shows de Sorriso Maroto (foto), Elas no Pagode, Nirah, Diego Facó e Além da Razão. Destacando o pagode e suas vertentes, o evento é realizado no bosque do Marina Park. Os ingressos estão à venda no site ST Ingressos, com valores a partir de R$ 120.