Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

Segue disponível ao público até o fim deste mês a atração Iguatemi Ice Park, no shopping Iguatemi Bosque. Com mais de 300 metros quadrados, a pista de patinação do empreendimento convida crianças, jovens e adultos a deslizarem pelo gelo. A estrutura está instalada na Praça da Magazine Luiza e tem ambientação temática. Para crianças entre 2 e 4 anos, há um trenó guiado pelos monitores da atração. Para patinar, é preciso levar meias.
Pirata Bar
A Segunda-Feira Mais Louca do Mundo é realizada no Pirata Bar nesta segunda-feira, 5. A programação começa às 19h30min, quando a casa abre com recepção do Trio Tapioca. Na sequência, sobem ao palco os Piratas do Forró, às 20 horas. A partir das 22h30min ocorre apresentação da Quadrilha Junina Zé Testinha. Às 23h30min, entra em cena a Banda do Pirata, com ritmos como forró, axé, pop rock, carimbó e samba. O encerramento ocorre às 2h30min com um "sopão para os sobreviventes".
Mauc
O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) abre ao público nesta segunda-feira, 5. Uma das exposições em exibição é "Quilombos do Ceará - Este Povo Existe Sim!", que propõe imersão na realidade, beleza e resistência das comunidades quilombolas cearenses pelas lentes do fotógrafo Rogério Rodrigues. A curadoria é da artista visual, pesquisadora e professora Cecília Calaça. O acervo reúne resultados dE trabalho de pesquisa que atravessou o Ceará durante 14 anos.