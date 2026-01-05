Logo O POVO+
Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026
Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026
Foto: Nicolas Leiva/Divulgação Segue disponível ao público apenas até o fim deste mês a atração Iguatemi Ice Park, no shopping Iguatemi Bosque

Segue disponível ao público até o fim deste mês a atração Iguatemi Ice Park, no shopping Iguatemi Bosque. Com mais de 300 metros quadrados, a pista de patinação do empreendimento convida crianças, jovens e adultos a deslizarem pelo gelo. A estrutura está instalada na Praça da Magazine Luiza e tem ambientação temática. Para crianças entre 2 e 4 anos, há um trenó guiado pelos monitores da atração. Para patinar, é preciso levar meias.

  • Quando: segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 11h às 21 horas
  • Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)
  • Quanto: R$ 80 (uma hora) e R$ 65 (30 minutos); R$ 40 (trenó para crianças de 2 a 4 anos); R$ 15 (par de meias personalizadas); vendas no Sympla

 

Pirata Bar

A Segunda-Feira Mais Louca do Mundo é realizada no Pirata Bar nesta segunda-feira, 5. A programação começa às 19h30min, quando a casa abre com recepção do Trio Tapioca. Na sequência, sobem ao palco os Piratas do Forró, às 20 horas. A partir das 22h30min ocorre apresentação da Quadrilha Junina Zé Testinha. Às 23h30min, entra em cena a Banda do Pirata, com ritmos como forró, axé, pop rock, carimbó e samba. O encerramento ocorre às 2h30min com um "sopão para os sobreviventes".

  • Quando: segunda-feira, 5, às 19h30min
  • Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 55; vendas no local e no site pirata.com.br

 

Mauc

O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) abre ao público nesta segunda-feira, 5. Uma das exposições em exibição é "Quilombos do Ceará - Este Povo Existe Sim!", que propõe imersão na realidade, beleza e resistência das comunidades quilombolas cearenses pelas lentes do fotógrafo Rogério Rodrigues. A curadoria é da artista visual, pesquisadora e professora Cecília Calaça. O acervo reúne resultados dE trabalho de pesquisa que atravessou o Ceará durante 14 anos.

  • Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 6 de fevereiro de 2026
  • Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)
  • Gratuito

 

