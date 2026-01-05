Filmes e séries: os lançamentos mais aguardados para 2026

Foto: Divulgação / Sony Peter Parker (Tom Holland) entra em conflito com a própria identidade secreta de Homem-Aranha

Entre filmes e séries, o ano de 2026 promete lançamentos inéditos, sequências e renovações de produções de sucesso, tanto brasileiras quanto internacionais, de gêneros como terror, drama, comédia e ficção científica. Está previsto o retorno de séries como "Euphoria", cuja segunda temporada foi lançada em 2022, "A Casa do Dragão", "Cidade de Deus", "Hacks" e outras.

Quanto aos filmes, as continuações ganham destaque nas estreias de 2026. "O Diabo Veste Prada 2", "Toy Story 5" e "Homem-Aranha: Um Novo Dia" são alguns dos títulos aguardados. Nos cinemas, também é esperado o novo trabalho de Steven Spielberg, ainda sem detalhes revelados.





Ready or Not 2: Aqui Vou Eu

Após escapar do ataque da família de seu noivo em um jogo mortal, Grace (Samara Weaving) viverá mais uma luta por sobrevivência. Agora viúva, ela enfrenta desafios ainda maiores. Sob o risco de perder fortuna e poder, as famílias mais ricas e poderosas do mundo precisam caçá-la num novo jogo sombrio.

Estreia no cinema: 10 de abril de 2026



O Diabo Veste Prada 2

A grande editora-chefe da revista Runway, Miranda Priestly (Meryl Streep), enfrenta o declínio das revistas tradicionais e precisa se reinventar para manter sua relevância no mercado. Enquanto isso, ela compete com suas ex-assistentes e atuais executivas Andy Sachs (Anne Hathaway) e Emily Charlton (Emily Blunt).

Estreia no cinema: 1º de maio de 2026



Toy Story 5

Tom Hanks e Tim Allen dão vida a Buzz Lightyear e Woody. No novo filme da franquia de sucesso, os brinquedos disputam atenção de Bonnie com os aparelhos eletrônicos. O antagonista é Lilypad, um tablet inteligente que ameaça o papel e a existência dos brinquedos tradicionais.

Estreia no cinema: 18 de junho de 2026





Homem-Aranha: Um Novo Dia

No novo "Homem-Aranha", o protagonista Peter Parker, interpretado por Tom Holland, tenta deixar de lado a vida de herói e concentrar-se na acadêmica até que uma nova ameaça o leva a vestir o traje de Homem-Aranha outra vez - agora, entretanto, ao lado de um aliado improvável.

Estreia no cinema: 30 de julho de 2026



Vingadores: Doomsday

O vilão Doutor Destino chega ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU) causando, por meio da ciência e da magia, uma crise que se espalha pelo multiverso.

Estreia no cinema: 18 de dezembro





A Odisseia

Com Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland e Zendaya no elenco, o novo filme do diretor e roteirista Christopher Nolan é uma adaptação do poema clássico de Homero. Continuação de "Ilíada", a história narra a busca de Odisseu (ou Ulisses) de retornar para casa após a vitória na guerra de Troia.

Estreia no cinema: 16 de julho de 2026





Todo Mundo em Pânico 6

Os irmãos Wayans produzem mais um título da franquia, retornando às telas do cinema com seu humor politicamente incorreto e atualizando as sátiras aos filmes de terror. Os alvos da vez são produções recentes como "M3gan", "Sorria" e, possivelmente, "Hereditário" e "Midsommar".

Estreia no cinema: junho de 2026





The Boys (temporada 5)

Um grupo de vigilantes entra em uma jornada heroica para expor e combater Os Sete, super-heróis corrompidos da grande empresa Vought International que abusam de seus poderes e influência.

Quando: não confirmado

não confirmado Onde assistir: Prime Video





Euphoria (temporada 3)

Um grupo de adolescentes lida com desafios relacionados a vício a drogas, sexo, autoestima, relacionamentos e violência. No elenco principal estão nomes como Zendaya, Hunter Schafer e Jacob Elordi.

Quando: abril de 2026

abril de 2026 Onde assistir: HBO Max





Hacks (temporada 5)

A série de comédia explora a relação problemática entre a comediante Deborah Vance (Jean Smart) e a jovem roteirista Ava Daniels (Hannah Einbinder), contratada para ajudá-la na missão de manter-se relevante na etarista indústria do entretenimento.

Quando: data não confirmada

data não confirmada Onde assistir: HBO Max





The Pitt (temporada 2)

O drama médico acompanha, durante 15 horas, os desafios pessoais e profissionais da equipe de um hospital de emergência superlotado em Pittsburgh, Pensilvânia. Série foi sucesso de público e crítica desde a primeira temporada.

Quando: 8 de janeiro

8 de janeiro Onde assistir: HBO Max





Cidade de Deus: A Luta Não Para (temporada 2)

Continuação do aclamado filme "Cidade de Deus", a série atualiza a vida de Buscapé (Alexandre Rodrigues) como fotógrafo da comunidade - marcada pelos conflitos entre a polícia, o tráfico e a milícia - e os dilemas éticos do personagem, que documenta a violência na favela.

Quando: data não confirmada

data não confirmada Onde assistir: HBO Max





A Casa do Dragão (temporada 3)

Passando-se em período que data de quase 200 anos antes dos acontecimentos da série "Game of Thrones", o spin-off aborda a disputa entre os meio-irmãos Aegon II (Tom Glynn-Carney) e Rhaenyra (Emma D'Arcy) pelo trono de ferro deixado após a morte do pai, Viserys I (Paddy Considine).