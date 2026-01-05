Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 5 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, a semana se mostra propícia para ajustes nas interações e afinamento de relações, com a Lua na área social e íntima. Boas perspectivas no trabalho, com Mercúrio, Sol, Vênus e Marte favoráveis.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, a segunda-feira é de reflexão sobre a vida íntima e relações cotidianas, com a Lua transitando na área familiar. Há chances de vivenciar prazeres sublimes com Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área espiritual.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode ser essencial aprimorar o planejamento diário e a eficácia da comunicação, tanto em casa quanto fora dela. Com a Lua enfatizando ideias e cotidiano, busque fortalecimento íntimo, facilitado pelo alinhamento entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área pessoal.
21/06 a 22/07
O céu hoje para o signo de Câncer indica motivação para melhorar sua comunicação na rotina diária, com a Lua destacando a área material-social. No entanto, é necessário tempo para reflexão, corrigindo possíveis erros durante a Lua minguante na área das ideias. Aponte para uma convivência harmoniosa, já que o agrupamento entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte opõe-se ao seu signo.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica chances de um maior foco na vida privada, incluindo os laços familiares. No entanto, é importante estar atento ao controle dos gastos. As rotinas podem se tornar coesas e até prazerosas, graças à conjunção entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área do dia a dia.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica uma importante revisão de ideias, possibilitando a quebra de condicionamentos mentais e o estabelecimento de prioridades mais realistas. Pode ser um bom momento para valorizar os prazeres em grupo.
23/09 a 22/10
O céu de segunda para o signo de Libra aponta para uma necessidade de controlar a exposição pública e os gastos, repensando prioridades no atual cenário da vida. O ambiente familiar surge como ponto de apoio diante dos astros Sol, Mercúrio, Vênus e Marte nessa área.
23/10 a 21/11
Na segunda-feira, o signo de Escorpião pode entrar numa fase de aprimoramento pessoal voltada para o campo profissional, o céu indica essa possibilidade.
22/11 a 21/12
Para Sagitário, a semana pede reflexões voltadas à superação de desafios pessoais e ao modo como você se relaciona em grupo, especialmente com amigos.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, esse é um momento de depuração interna e ajustes nas relações, refinando círculos sociais e parcerias de trabalho. A importância de valorização pessoal se destaca com o agrupamento de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em seu signo
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica uma semana de revisão das parcerias. É importante manter um percurso ético e humano, especialmente com a Lua influenciando as áreas de relacionamentos e trabalho. Confie em si para superar os desafios.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica um possível foco na saúde e qualidade de vida nos seus aspectos materiais, existenciais e interpessoais. Um bom momento para buscar afeto e generosidade entre amigos.
O ANJO
Se você faz parte dessa categoria deve estar se perguntando: "Eu não tenho anjo?". A princípio não, pois você já tem uma essência angelical forte, em decorrência de atos humanitários, através dos quais sua própria vida foi doada em benefício de um grupo, mas você pode escolher o anjo que será o seu guardião. Os anjos da humanidade possuem costumes e leis admiráveis.
O SANTO
Natural de Boêmia, nasceu em 23 de março de 1811. Ingressou no seminário no ano de 1831, e, ao ser despertado para o chamado à vida sacerdotal, fez toda a sua formação, mas foi acolhido nos Estados Unidos, em Nova York, pelo Bispo Dom João. Ali, foi ordenado. Como padre, buscou ser fiel à vontade do Senhor. São João pertenceu à congregação dos padres redentoristas e, ao exercer vários cargos, sempre foi marcado pela humildade. Em 1860, morreu em Filadélfia, Estados Unidos, onde ficou conhecido como "bispinho". Foi beatificado por Paulo VI em 1963. Em 17 de junho de 1977, a fim de participarem de sua glorificação, 30 mil pessoas atravessaram o oceano. Sua canonização foi realizada pelo mesmo Papa que realizou a beatificação.