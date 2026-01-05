Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 5 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, a semana se mostra propícia para ajustes nas interações e afinamento de relações, com a Lua na área social e íntima. Boas perspectivas no trabalho, com Mercúrio, Sol, Vênus e Marte favoráveis.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, a segunda-feira é de reflexão sobre a vida íntima e relações cotidianas, com a Lua transitando na área familiar. Há chances de vivenciar prazeres sublimes com Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área espiritual.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode ser essencial aprimorar o planejamento diário e a eficácia da comunicação, tanto em casa quanto fora dela. Com a Lua enfatizando ideias e cotidiano, busque fortalecimento íntimo, facilitado pelo alinhamento entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área pessoal.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu hoje para o signo de Câncer indica motivação para melhorar sua comunicação na rotina diária, com a Lua destacando a área material-social. No entanto, é necessário tempo para reflexão, corrigindo possíveis erros durante a Lua minguante na área das ideias. Aponte para uma convivência harmoniosa, já que o agrupamento entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte opõe-se ao seu signo.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica chances de um maior foco na vida privada, incluindo os laços familiares. No entanto, é importante estar atento ao controle dos gastos. As rotinas podem se tornar coesas e até prazerosas, graças à conjunção entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área do dia a dia.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica uma importante revisão de ideias, possibilitando a quebra de condicionamentos mentais e o estabelecimento de prioridades mais realistas. Pode ser um bom momento para valorizar os prazeres em grupo.

Libra 23/09 a 22/10 O céu de segunda para o signo de Libra aponta para uma necessidade de controlar a exposição pública e os gastos, repensando prioridades no atual cenário da vida. O ambiente familiar surge como ponto de apoio diante dos astros Sol, Mercúrio, Vênus e Marte nessa área.

Escorpião 23/10 a 21/11 Na segunda-feira, o signo de Escorpião pode entrar numa fase de aprimoramento pessoal voltada para o campo profissional, o céu indica essa possibilidade.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para Sagitário, a semana pede reflexões voltadas à superação de desafios pessoais e ao modo como você se relaciona em grupo, especialmente com amigos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, esse é um momento de depuração interna e ajustes nas relações, refinando círculos sociais e parcerias de trabalho. A importância de valorização pessoal se destaca com o agrupamento de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em seu signo

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica uma semana de revisão das parcerias. É importante manter um percurso ético e humano, especialmente com a Lua influenciando as áreas de relacionamentos e trabalho. Confie em si para superar os desafios.