Ator Mateus Ribeiro celebra conquistas e ascensão no teatro musical

Foto: Caio Camillo/Atuacena/divulgação Vencedor do Prêmio Bibi Ferreira, Mateus Ribeiro é um dos nomes em ascensão na cena teatro musical brasileiro

"Trato de arte com muita seriedade e com muita finca". Essa é a maneira na qual o ator Mateus Ribeiro descreve a relação com os palcos. Com duas décadas de carreira, o artista é um dos principais nomes da nova geração do teatro musical nacional.

Aos 32 anos, ele soma mais de 23 peças musicais no portfólio, com personagens que vão desde o universo fantástico de Bob Espoja à história de Santos Dumont (1873 - 1972). O artista já está escalado para o elenco do clássico de Chico Buarque "Ópera do Malandro", que ocupa o teatro Renault, em São Paulo, a partir do dia 23 de janeiro.

A dedicação rendeu diversas premiações, com destaque para a vitória como Melhor Ator em Musicais no prêmio Bibi Ferreira, uma das principais honrarias nacionais na área. Mateus ocupou a lista "Under 30" da revista Forbes na categoria Arte/Entretenimento.

Diante das conquistas profissionais, o ator relembra passagem por Fortaleza e Brasília, assim como a decisão de seguir para a capital paulista aos 17 anos. "Na época, fui emancipado pelos meus pais, tranquei o terceiro ano, só finalizei depois do espetáculo ('Cabaret') para conseguir viver esse meu sonho e dar início à minha carreira", recorda.

Ator relembra trajetória em Fortaleza

A trajetória dele começou por volta dos dez anos, quando ingressou em uma escola de teatro na capital cearense e, depois, passou a trabalhar com peças e campanhas publicitárias na Cidade. A paixão por musicais cruzou o caminho quando se mudou para Brasília. "O processo de preparação precisa ser muito completo e tem uma demanda muito alta, porque a gente já tem que fazer muitas atividades em cena, tem que estar com o corpo sempre bom, descansado e saudável", explica.

Motivado pelo novo desafio, ele passou a estudar canto e dança para aperfeiçoar a técnica, atividades que seguem na sua rotina diariamente. "Faço alongamento e sempre aquecimento vocal. Também faço acompanhamento com fono, principalmente quando estou fazendo espetáculos mais complexos vocalmente", ressalta.

O cuidado profissional foi essencial durante o trabalho em "Peter Pan - O Musical" quando interpretou pela primeira vez, aos 24 anos, um protagonista. A preparação nesta produção, segundo o ator, foi rica em aprendizados e novas experiências. "Faz parte do ofício do ator, pois cada espetáculo também demanda algo diferente e precisamos nos preparar", destaca.

Além dos palcos, Mateus também atuou em produções audiovisuais como "Depois do Universo" (2022) e "Caramelo" (2025); ambas da Netflix, assim como "Use Sua Voz" (2023) e em "Juntos Para Sempre" (2019), adaptação do livro homônimo de Walcyr Carrasco, disponíveis na Netflix. Ele relembra com carinho os papéis de destaque que marcaram o crescimento da trajetória artística.

"'Peter' saiu em muitos lugares, foi um espetáculo gigantesco, com muitos cenários, com muitos voos. Após o término da temporada, fiz 'Chaves - Um Tributo Musical', que foi outro espetáculo muito importante e me rendeu muitas indicações a prêmios", celebra.

Mesmo após 15 anos da mudança para São Paulo, o vínculo com Fortaleza permanece vivo na convivência com a família, nas amizades construídas no teatro e nas influências da identidade artística. Para o ator, a capital alencarina vai para além de um ponto de partida e reflete na forma como constrói seus personagens.

"Comecei minha carreira em Fortaleza, e foi muito importante para a minha formação. O Nordeste é minha raiz, minha família toda é nordestina, meus pais são cearenses e, mesmo morando em São Paulo, sinto que o Nordeste está em tudo que faço como artista, de alguma forma, e tenho muito orgulho disso", destaca.

Mercado de teatro musical no Brasil

Ao refletir sobre as diferenças entre fazer teatro musical no Nordeste e no Sudeste, Mateus retorna com uma postura cautelosa e honesta. O ator reconhece que sua experiência na capital cearense antecede o contato com o teatro musical, fato que o impede de estabelecer comparações diretas entre os dois contextos.

No entanto, ele aponta que é necessário maior atenção aos fatores estruturais que impactam a arte teatral no Brasil, como a formação de público, a sustentabilidade dos espetáculos e a necessidade de políticas de incentivo para que a cena cultural possa se manter viva.

"Não cheguei a trabalhar com teatro musical em Fortaleza, mas acredito que a maior diferença esteja no público. Em São Paulo, o teatro acontece o ano inteiro, com várias sessões por semana, o que possibilita que a gente consiga viver da profissão, apesar de ser um mercado muito concorrido", acrescenta.

Mateus Ribeiro deu vida a Santos Drumont na peça Além do ar - O Musical Crédito: CAIO GALLUCCI/divulgação Mateus Ribeiro deu vida a Santos Drumont na peça Além do ar - O Musical Crédito: CAIO GALLUCCI/divulgação Mateus Ribeiro também interpretou o protagonista da peça Bob Espoja - o musical Crédito: LEO AVERSA/divulgação

O ator compartilha o quanto a escolha pela arte também é carregada de renúncias, disciplina e entrega. A permanência em cartaz, as parcerias com artistas que admira e o reconhecimento do público, de acordo com Mateus, são os frutos desse percurso em busca constante por novos desafios e pela expansão para outras linguagens, como o audiovisual.

"Sou um ator inquieto, nunca estou satisfeito, estou sempre buscando coisas novas, criando, experimentando e plantando para, aos poucos, ir colhendo", conclui.



