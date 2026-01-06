Confira a programação cultural desta terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Foto: Arlindo Barreto/Divulgação Os jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) recebem a apresentação do grupo Brincantes do Cordão do Caroá

Nesta terça-feira, 6, é comemorado o Dia de Reis. Para celebrar a data, os jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) recebem, às 19 horas, a apresentação do grupo Brincantes do Cordão do Caroá, destacando a tradição do Reisado com música, dança e cultura popular. A atração encerra o ciclo natalino com música, dança, personagens simbólicos e o brilho do Reisado de Congo. O evento integra as ações da Pró-Reitoria de Cultura (Procult UFC) e do Programa de Promoção da Cultura Artística (PPCA). A iniciativa é gratuita e aberta ao público.

Quando: terça-feira, 6, às 19 horas

terça-feira, 6, às 19 horas Onde: Jardins da Reitoria (Av. da Universidade, 2853 - Benfica)

Jardins da Reitoria (Av. da Universidade, 2853 - Benfica) Gratuito e aberto ao público





Reisado Maracatu

A programação do Ciclo Natalino 2025 da Prefeitura de Fortaleza continua nesta terça-feira, 6, com apresentação do Maracatu Reisado “Estrela do Congo”. A programação foi iniciada em dezembro e conta com apresentações de grupos, pastorais, lapinhas, bois e reisados, valorizando as tradições natalinas e a cultura popular cearense. Hoje, o maracatu ocupa as ruas do Centro de Fortaleza com grande cortejo com cores, fitas e loas, celebrando a vinda de Jesus.

Quando: terça-feira, 6, às 20 horas

terça-feira, 6, às 20 horas Onde: Sede do Maracatu Corte Imperial (Rua Major Facundo 1712, José Bonifácio - Centro)

Sede do Maracatu Corte Imperial (Rua Major Facundo 1712, José Bonifácio - Centro) Gratuito



Parque Arvorar

Em janeiro, mês de férias escolares, o Parque Arvorar estende seu funcionamento e estará aberto de terça-feira a domingo. O parque do Beach Park disponibiliza 11 atrações para crianças, jovens e adultos, como a Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares e visão panorâmica de 360º do parque; e o Arvorão, que oferece trilhas aéreas com escorregadores e passarelas suspensas. Há também três aviários em que o público pode observar quase 250 animais.

Quando: de terça-feira a domingo, das 9h às 17 horas

de terça-feira a domingo, das 9h às 17 horas Onde: Parque Arvorar (R. Paulo Sá - João de Castro - Vila Terra Brasilis, Aquiraz)

Parque Arvorar (R. Paulo Sá - João de Castro - Vila Terra Brasilis, Aquiraz) Quanto: a partir de R$ 69,50; ingressos antecipados em parquearvorar.com.br





Teatro

O Grupo Lindo apresenta no Teatro Dragão do Mar nesta terça-feira, 6, o espetáculo "Um Pé de Quê?". O trabalho celebra personalidades ancestrais, trazendo o tempo não linear como um princípio da nossa dramaturgia, jogando com o sentido cronológico do enredo em imagens, narrativas, atmosferas, jogos e dramaturgias, na busca de resgatar memórias coletivas do cotidiano cearense. A obra é apresentada até o final de janeiro, sempre às terças-feiras.

Quando: terça-feira, 6, às 19h30min

terça-feira, 6, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no site Sympla e na bilheteria



