Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 6 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 O céu indica que para o signo de Áries, pode ser um bom momento para equilibrar diversão e segurança financeira. Foco na organização pode deixar a vida mais estruturada.

Touro 21/04 a 20/05 O signo de Touro pode sentir tensão entre o desejo individual e demandas de casa, graças à Lua e Urano. Para evitar contrastes, busque estabilidade no lar. Diálogo e sensibilidade fazem a diferença.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para você do signo de Gêmeos, pode ser um bom momento para introspecção e reflexão sobre como melhorar a sua postura, especialmente nas áreas de comunicação e decisões importantes. O céu sugere chances de desafios intensificados hoje.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica possíveis debates na esfera coletiva, com chance de reflexo nas suas relações. Mostrar diplomacia pode ser uma boa estratégia.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica a importância de estabelecer metas realistas, especialmente na área profissional. Evite ambições sem espaço para concretização imediata e siga organizado financeiramente.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica uma tensão emocional, por isso busque equilíbrio interno. Ser objetivo nas conversas pode facilitar soluções, graças ao promissor aspecto entre Lua e Mercúrio em sua área social.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu pede critério com recursos compartilhados e capacidade para resolver impasses. Momentos de relaxamento e introspecção também são indicados.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, a terça-feira indica turbulência nas parcerias de trabalho. Pode ser um bom momento para mostrar sua diplomacia e preservar seus vínculos. Resgate seu lado sociável, há chance de boa interação entre amizades e comunicação.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica que sua determinação pode ser testada com tensões entre a rotina e o espiritual. Enfrentar esses desafios com objetividade pode ajudar a trazer equilíbrio à vida, especialmente na área do trabalho e financeira.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu sugere um desafio para equilibrar a vontade de estar só com as exigências sociais. É um bom momento para usar o bom senso e permanecer firme em seus princípios.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o cenário astrológico indica um dia de desafios na esfera dos relacionamentos familiares. Esse contexto exige autocontrole emocional e flexibilidade. Em vez de expressar insatisfações de forma impetuosa, recomenda-se buscar acordos práticos e objetivos.