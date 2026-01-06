Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 6 de dezembro

21/03 a 20/04
O céu indica que para o signo de Áries, pode ser um bom momento para equilibrar diversão e segurança financeira. Foco na organização pode deixar a vida mais estruturada.
21/04 a 20/05
O signo de Touro pode sentir tensão entre o desejo individual e demandas de casa, graças à Lua e Urano. Para evitar contrastes, busque estabilidade no lar. Diálogo e sensibilidade fazem a diferença.
21/05 a 20/06
Para você do signo de Gêmeos, pode ser um bom momento para introspecção e reflexão sobre como melhorar a sua postura, especialmente nas áreas de comunicação e decisões importantes. O céu sugere chances de desafios intensificados hoje.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica possíveis debates na esfera coletiva, com chance de reflexo nas suas relações. Mostrar diplomacia pode ser uma boa estratégia.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica a importância de estabelecer metas realistas, especialmente na área profissional. Evite ambições sem espaço para concretização imediata e siga organizado financeiramente.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica uma tensão emocional, por isso busque equilíbrio interno. Ser objetivo nas conversas pode facilitar soluções, graças ao promissor aspecto entre Lua e Mercúrio em sua área social.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu pede critério com recursos compartilhados e capacidade para resolver impasses. Momentos de relaxamento e introspecção também são indicados.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, a terça-feira indica turbulência nas parcerias de trabalho. Pode ser um bom momento para mostrar sua diplomacia e preservar seus vínculos. Resgate seu lado sociável, há chance de boa interação entre amizades e comunicação.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica que sua determinação pode ser testada com tensões entre a rotina e o espiritual. Enfrentar esses desafios com objetividade pode ajudar a trazer equilíbrio à vida, especialmente na área do trabalho e financeira.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu sugere um desafio para equilibrar a vontade de estar só com as exigências sociais. É um bom momento para usar o bom senso e permanecer firme em seus princípios.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o cenário astrológico indica um dia de desafios na esfera dos relacionamentos familiares. Esse contexto exige autocontrole emocional e flexibilidade. Em vez de expressar insatisfações de forma impetuosa, recomenda-se buscar acordos práticos e objetivos.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, a terça-feira sugere ser atento na comunicação do dia a dia, por conta da tensão entre Lua e Urano. O céu indica a importância de ser um bom ouvinte e usar argumentos claros e objetivos, já que Lua e Mercúrio harmonizam a área relacional.
O ANJO
Dá Espírito sutil, grande sagacidade, paixão pelas ciências e artes, capacidade de empreender e executar coisas dificílimas; muita energia, atividade e talento. O mau gênio influi sobre os preguiçosos e turbulentos, provocando ira e agressão. Bate de frente com pessoas explosivas, impulsivas, impetuosas e agressivas. Sabe lidar com extravagância, momentos constrangedores e vingança.
O SANTO
Nasceu em Saint-Grégoire, sul de Montreal, emigrou para os EUA para trabalhar em indústria. Ao voltar ao seu país, aproximou-se do pároco André Provençal, que escreveu aos religiosos da congregação de Santa Croce que ensinavam crianças dizendo: "Envio-vos um santo…". Sem saber como servir a Deus, abandonou-se a ele e tornou-se irmão André. André Bessette acolhia com doçura e bondade, católicos, protestantes ou ateus. Aos enfermos, toca-lhes as partes doentes com a medalha de São José e, com azeite da lâmpada, ardia em frente à imagem do grande santo. As curas extraordinárias multiplicaram-se, somente em 1904 registraram-se 435. Santo André Bessette morreu em 6 de janeiro de 1937, aos 91 anos.