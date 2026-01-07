Confira a programação cultural desta quarta-feira, 7 de janeiro (7/1/2026)

Foi estendido até 11 de janeiro o prazo para conferir a exposição "The Friends Experience: The One in Fortaleza". Os visitantes podem reviver cenas memoráveis da série. É possível posar em frente à porta de Rachel e Monica, relaxar nas poltronas de Chandler e Joey, e ajudar Ross a mover o sofá "pivot".
Yoga
A Pinacoteca do Ceará oferece programação de bem-estar para o início de janeiro. É realizada a atividade "Yoga ao Pôr do Sol", conduzida por Gracy Furtado. O evento conta com 30 vagas. As inscrições para a prática Sahaja Yoga são realizadas na recepção, uma hora antes da ação.
Exposição
Segue disponível a mostra "Zé Tarcísio - 6585" - que celebra mais de seis décadas de criação de um dos principais nomes das artes visuais brasileiras. O artista cearense revisita sua trajetória com um conjunto de obras que apresenta sua maneira de pensar.
Visita mediada
O Theatro José de Alencar (TJA) retoma nesta quarta-feira, 7, seu projeto de visitas mediadas. Um dos mais importantes patrimônios culturais do Brasil, o equipamento completou 115 anos em junho de 2025. Localizado no Centro de Fortaleza, o teatro reúne programação diversificada, incluindo peças, concertos, cursos e oficinas.
Titela Talk Show
O humorista Titela apresenta no Ai Dentu Comedy nesta quarta-feira, 7, o Titela Talk Show, programa de entrevistas. Nesta edição, ele convida o cantor Waldonys para ser entrevistado. Antes da conversa, há um show de humor para a plateia. Ao garantir ingresso, o cliente autoriza o uso de imagem e voz para serem utilizados no programa completo disponibilizado no YouTube.