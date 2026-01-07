Confira a programação cultural desta quarta-feira, 7 de janeiro (7/1/2026)

Foto: Alessandra Tolc/DIVULGAÇÃO 'The Friends Experience: The One in Fortaleza' transporta fãs para o universo da série

Foi estendido até 11 de janeiro o prazo para conferir a exposição "The Friends Experience: The One in Fortaleza". Os visitantes podem reviver cenas memoráveis da série. É possível posar em frente à porta de Rachel e Monica, relaxar nas poltronas de Chandler e Joey, e ajudar Ross a mover o sofá "pivot".

Quando: terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e domingo, das 12h às 20 horas; sexta-feira e sábado, das 11h às 21 horas; até 11 de janeiro

terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e domingo, das 12h às 20 horas; sexta-feira e sábado, das 11h às 21 horas; até 11 de janeiro Onde: piso L2 do shopping RioMar Fortaleza (Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

piso L2 do shopping RioMar Fortaleza (Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 24,50; vendas no site fortaleza.friendstheexperience.com





Yoga

A Pinacoteca do Ceará oferece programação de bem-estar para o início de janeiro. É realizada a atividade "Yoga ao Pôr do Sol", conduzida por Gracy Furtado. O evento conta com 30 vagas. As inscrições para a prática Sahaja Yoga são realizadas na recepção, uma hora antes da ação.

Quando: quarta-feira, 7, às 17 horas

quarta-feira, 7, às 17 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito. Mais informações: @pinacotecadoceara



Exposição

Segue disponível a mostra "Zé Tarcísio - 6585" - que celebra mais de seis décadas de criação de um dos principais nomes das artes visuais brasileiras. O artista cearense revisita sua trajetória com um conjunto de obras que apresenta sua maneira de pensar.

Quando: visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e domingos e feriados, das 10h às 19 horas; em cartaz até março

visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e domingos e feriados, das 10h às 19 horas; em cartaz até março Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Visita mediada

O Theatro José de Alencar (TJA) retoma nesta quarta-feira, 7, seu projeto de visitas mediadas. Um dos mais importantes patrimônios culturais do Brasil, o equipamento completou 115 anos em junho de 2025. Localizado no Centro de Fortaleza, o teatro reúne programação diversificada, incluindo peças, concertos, cursos e oficinas.

Quando: quarta-feira, 7, às 9h, 11h, 14h e 16 horas

quarta-feira, 7, às 9h, 11h, 14h e 16 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia); vendas no Sympla e no local







Titela Talk Show

O humorista Titela apresenta no Ai Dentu Comedy nesta quarta-feira, 7, o Titela Talk Show, programa de entrevistas. Nesta edição, ele convida o cantor Waldonys para ser entrevistado. Antes da conversa, há um show de humor para a plateia. Ao garantir ingresso, o cliente autoriza o uso de imagem e voz para serem utilizados no programa completo disponibilizado no YouTube.

Quando: quarta-feira, 7, às 20 horas

quarta-feira, 7, às 20 horas Onde: Ai Dentu Comedy (Avenida Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga)

Ai Dentu Comedy (Avenida Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga) Quanto: a partir de R$ 30; vendas no Sympla



