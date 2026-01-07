Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 7 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu sugere um dia promissor no trabalho, com atenção aos detalhes e parcerias produtivas se desenhando. Use essa energia para melhorar sua performance e reputação.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica uma terça-feira cheia de entusiasmo e espontaneidade. Há chance de interações prazerosas em grupo e as trocas culturais podem trazer riqueza à essa dinâmica, inspirando visões positivas de vida.
21/05 a 20/06
Para os geminianos, hoje o céu indica uma sensibilidade fortalecida para cuidar da vida íntima e familiar. Esse momento favorece um diálogo honesto com entes queridos e traz chances de superação de desafios.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica que a comunicação é mais intensa com os planetas Sol, Mercúrio, Vênus e Marte colaborando para a criação de diálogos empáticos e cúmplices, fortalecendo vínculos.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que pode ser um bom momento para agir de acordo com seus valores, equilibrando necessidades pessoais e sua realidade diária.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que a interação com o grupo deve ficar mais intuitiva e instintiva, tornando as conversas agradáveis. Trocas culturais e ações coletivas podem ser proveitosas para o bem comum.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica uma oportunidade de cura emocional e regeneração através do recolhimento. Esteja perto de quem você vive, iniciando conversas eficazes, isso pode ajudar na harmonia do lar.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica uma fase dinâmica entre amigos, favorecendo o entendimento de temas coletivos e compartilhamento de alegrias. Valorize esses laços!
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, a quarta-feira indica um bom momento para focar em suas ambições e vocações. Isso pode unir contentamento emocional e reconhecimento profissional, além de construir uma base firme para sua carreira.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, esta quarta-feira traz expansão de horizontes e prazeres sublimes, graças à harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte. Há sinal de sabedoria e confiança se aprofundando.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um momento de fortalecimento pessoal que pode auxiliar na superação de adversidades. Aproveite também para definir suas estratégias.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica um momento de união nas parcerias. É possível sentir uma maior abertura emocional e o desejo por conexões verdadeiras. Esta situação fortalece as amizades e favorece o crescimento em comum.
O ANJO
Dá espírito alegre, maneiras agradáveis e paixão pelo sexo oposto; confere paz e felicidade conjugal. O gênio contrário desune cônjuges, inspira o gosto do celibato e os maus costumes. Domina egoísmo, tirania, insensibilidade e maldade. Domina quem maltrata animais, desune esposos, é perverso com pais, irmãos, crianças e tem intenso amor por si próprio. Se viajar para fora do país, desacata as leis internacionais.
O SANTO
Nasceu no castelo de Peñafort, em Barcelona, Espanha, no ano de 1175. Seus pais originavam-se dos antigos condes de Barcelona e eram aliados do rei Aragão. Dedicado aos estudos, tornou também um mestre. Deixou aquela realidade quando entrou para a família dominicana e continuou em vários cargos de formação, mas aberto à realidade e às necessidades da Igreja, onde exerceu o papel de teólogo do Cardeal-bispo de Sabina; também foi legado na região de Castela e Aragão; depois, transferido para Roma, ocupou vários cargos. Queriam que fosse arcebispo, mas ele voltou para a Espanha. Pelos escritos e ensinos, ele investia numa ação de mestres e missionários, pois tinha consciência de que precisava de missionários bem formados para que a evangelização também fluísse. Faleceu em Roma, em 1275.