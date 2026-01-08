Carnaval 2026: confira programação em Fortaleza deste fim de semana

Foto: Reprodução/ Instagram No domingo, 11, a cantora carioca Anitta comanda o "Ensaios" no Marina Park

No Brasil, o Carnaval começa desde os primeiros dias do ano, com as festas de "aquecimento". O entusiasmo para o período está relacionado aos sentimentos de alegria, diversidade, paixões, música, fantasia e multidão.

Instagram | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

Essa celebração popular ganha ainda mais brilho e energia diante do sol alencarino, que faz acender a purpurina dos foliões cearenses. É nessa "vibe" que a Capital já recebe, nesta segunda semana do ano, festas espalhadas em diferentes territórios e para todos os gostos.





Sexta-feira, 9 de janeiro

Pré-Carnaval do Floresta

Com: Kildare Ferreira, Dipas e Belinho da Silva

Kildare Ferreira, Dipas e Belinho da Silva Quando: sexta-feira, 9, às 19h30min

sexta-feira, 9, às 19h30min Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: R$ 50

R$ 50 Vendas: Sympla

Sympla Mais informações: no Instagram @floresta_bar

Baila Comigo

Com: Italo Cortez e Chapéu de Couro

Italo Cortez e Chapéu de Couro Quando: sexta-feira, 9, das 18h às 21h30min

sexta-feira, 9, das 18h às 21h30min Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Mais informações: no Instagram @estacaodasartes.ce





sábado, 10 de janeiro

Bloquinho de Verão

Com: Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Timbalada

Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Timbalada Quando: sábado, 10, às 15 horas

sábado, 10, às 15 horas Onde: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 250

a partir de R$ 250 Vendas: Efolia

Efolia Mais informações: no Instagram @bloquinhodeveraoce

Baile da Bateu

Com: Dj Dedão, DJ Carina, Dj Lolost e lucas bmr

Dj Dedão, DJ Carina, Dj Lolost e lucas bmr Quando: sábado, 10, das 16h às 22 horas

sábado, 10, das 16h às 22 horas Onde: Arena de Iracema (Avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Arena de Iracema (Avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: a partir de R$ 40

a partir de R$ 40 Vendas: Shotgun

Shotgun Mais informações: no Instagram @bateupodecomemorar

Meu Bloco é Neon

Com: Os Transacionais, Dj Simas, Dj Femo, Dj Patt Silva e Dj Alexia Santiago

Os Transacionais, Dj Simas, Dj Femo, Dj Patt Silva e Dj Alexia Santiago Quando: sábado, 10, às 16 horas

sábado, 10, às 16 horas Onde: Senador Almino, 69 - Praia de Iracema

Senador Almino, 69 - Praia de Iracema Quanto: a partir de R$ 10

a partir de R$ 10 Vendas: Sympla

Sympla Mais informações: no Instagram @meublocoeneon

Pré do Baqueta

Com: Bloco Baqueta (part. Theresa Rachel), Samba do Brasa e Grupo QDS

Bloco Baqueta (part. Theresa Rachel), Samba do Brasa e Grupo QDS Quando: sábado, 10, às 15 horas

sábado, 10, às 15 horas Onde: Náutico Atlético Cearense (Av. Beira Mar - Meireles)

Náutico Atlético Cearense (Av. Beira Mar - Meireles) Quanto: a partir de R$ 60

a partir de R$ 60 Vendas : Sympla

: Sympla Mais informações: no Instagram @baquetaclubederitmistas

Bloco Purpurina

Com: Naiara Ferrer, Banda Pira, Alê Eloi & As Alencarinas DJ Luiz Neto

Naiara Ferrer, Banda Pira, Alê Eloi & As Alencarinas DJ Luiz Neto Quando: sábado, 10, às 19 horas

sábado, 10, às 19 horas Onde: Budega do Raul (Rua Antonio de Castro 530 - Cidade dos Funcionários)

Budega do Raul (Rua Antonio de Castro 530 - Cidade dos Funcionários) Quanto: R$ 15

R$ 15 Vendas: OutGo

OutGo Mais informações: Instagram @budegadoraul

Baile Groovado

Com: Nego Célio, Rafa, Bugzinha e Viúva Negra

Nego Célio, Rafa, Bugzinha e Viúva Negra Quando: sábado, 10, às 21 horas

sábado, 10, às 21 horas Onde: Restaurante e Ponto de Cultura Ajeum de Oyá (Av. da Universidade, 2327 - Benfica)

Restaurante e Ponto de Cultura Ajeum de Oyá (Av. da Universidade, 2327 - Benfica) Quanto: R$ 14

R$ 14 Vendas: OutGo

OutGo Mais informações: Instagram @ajeum.deoya





Domingo, 11 de janeiro

Ensaios da Anitta

Quando: domingo, 11, às 15 horas

domingo, 11, às 15 horas Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto: a partir de R$ 260

a partir de R$ 260 Vendas: Ingresse

Ingresse Mais informações: no Instagram @ensaiosdaanitta

Samba da Vela

Com: Carlinhos Palhano, Patrícia Trajano e Belinho da Silva

Carlinhos Palhano, Patrícia Trajano e Belinho da Silva Quando: domingo, 11, às 16 horas

domingo, 11, às 16 horas Onde: Quadra Unidos da Cachorra (Av. Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)

Quadra Unidos da Cachorra (Av. Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30

R$ 30 Vendas: Sympla

Sympla Mais informações: no Instagram @unidosdacachorra

Feira Auê

Com: Vanessa A Cantora e Os Transacionais

Vanessa A Cantora e Os Transacionais Quando: domingo, 11, a partir das 17h30min

domingo, 11, a partir das 17h30min Onde: Praça das Flores (Av. Des. Moreira - Aldeota)

Praça das Flores (Av. Des. Moreira - Aldeota) Gratuito

Mais informações: no Instagram @auefeira

Pra Quem Gosta É Bom

Com: Bloco Pra Quem Gosta É Bom

Bloco Pra Quem Gosta É Bom Quando: domingo, 11, às 10 horas

domingo, 11, às 10 horas Onde: Praça dos Correios (Rua Senador Alencar, Praça Waldemar Falcão, s/n - Centro)

Praça dos Correios (Rua Senador Alencar, Praça Waldemar Falcão, s/n - Centro) Gratuito

Mais informações: no Instagram @praquemgostaebom



