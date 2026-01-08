Logo O POVO+
Carnaval 2026: confira programação em Fortaleza deste fim de semana
Vida & Arte

Carnaval 2026: confira programação em Fortaleza deste fim de semana

Antes da programação oficial ser anunciada, Fortaleza vive o Pré-Carnaval com eventos diversificados
Foto: Reprodução/ Instagram No domingo, 11, a cantora carioca Anitta comanda o "Ensaios" no Marina Park

No Brasil, o Carnaval começa desde os primeiros dias do ano, com as festas de "aquecimento". O entusiasmo para o período está relacionado aos sentimentos de alegria, diversidade, paixões, música, fantasia e multidão.

Essa celebração popular ganha ainda mais brilho e energia diante do sol alencarino, que faz acender a purpurina dos foliões cearenses. É nessa "vibe" que a Capital já recebe, nesta segunda semana do ano, festas espalhadas em diferentes territórios e para todos os gostos.

 

Sexta-feira, 9 de janeiro

Pré-Carnaval do Floresta

  • Com: Kildare Ferreira, Dipas e Belinho da Silva
  • Quando: sexta-feira, 9, às 19h30min
  • Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 50
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: no Instagram @floresta_bar

Baila Comigo

  • Com: Italo Cortez e Chapéu de Couro
  • Quando: sexta-feira, 9, das 18h às 21h30min
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito
  • Mais informações: no Instagram @estacaodasartes.ce

 

sábado, 10 de janeiro

Bloquinho de Verão

  • Com: Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Timbalada
  • Quando: sábado, 10, às 15 horas
  • Onde: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)
  • Quanto: a partir de R$ 250
  • Vendas: Efolia
  • Mais informações: no Instagram @bloquinhodeveraoce

Baile da Bateu

  • Com: Dj Dedão, DJ Carina, Dj Lolost e lucas bmr
  • Quando: sábado, 10, das 16h às 22 horas
  • Onde: Arena de Iracema (Avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 40
  • Vendas: Shotgun
  • Mais informações: no Instagram @bateupodecomemorar

Meu Bloco é Neon

  • Com: Os Transacionais, Dj Simas, Dj Femo, Dj Patt Silva e Dj Alexia Santiago
  • Quando: sábado, 10, às 16 horas
  • Onde: Senador Almino, 69 - Praia de Iracema
  • Quanto: a partir de R$ 10
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: no Instagram @meublocoeneon

Pré do Baqueta

  • Com: Bloco Baqueta (part. Theresa Rachel), Samba do Brasa e Grupo QDS
  • Quando: sábado, 10, às 15 horas
  • Onde: Náutico Atlético Cearense (Av. Beira Mar - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 60
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: no Instagram @baquetaclubederitmistas

 Bloco Purpurina

  • Com: Naiara Ferrer, Banda Pira, Alê Eloi & As Alencarinas DJ Luiz Neto
  • Quando: sábado, 10, às 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (Rua Antonio de Castro 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo
  • Mais informações: Instagram @budegadoraul

Baile Groovado

  • Com: Nego Célio, Rafa, Bugzinha e Viúva Negra
  • Quando: sábado, 10, às 21 horas
  • Onde: Restaurante e Ponto de Cultura Ajeum de Oyá (Av. da Universidade, 2327 - Benfica)
  • Quanto: R$ 14
  • Vendas: OutGo
  • Mais informações: Instagram @ajeum.deoya

 

Domingo, 11 de janeiro

Ensaios da Anitta

  • Quando: domingo, 11, às 15 horas
  • Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 260
  • Vendas: Ingresse
  • Mais informações: no Instagram @ensaiosdaanitta

Samba da Vela

  • Com: Carlinhos Palhano, Patrícia Trajano e Belinho da Silva
  • Quando: domingo, 11, às 16 horas
  • Onde: Quadra Unidos da Cachorra (Av. Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: no Instagram @unidosdacachorra

Feira Auê

  • Com: Vanessa A Cantora e Os Transacionais
  • Quando: domingo, 11, a partir das 17h30min
  • Onde: Praça das Flores (Av. Des. Moreira - Aldeota)
  • Gratuito
  • Mais informações: no Instagram @auefeira

Pra Quem Gosta É Bom

  • Com: Bloco Pra Quem Gosta É Bom
  • Quando: domingo, 11, às 10 horas
  • Onde: Praça dos Correios (Rua Senador Alencar, Praça Waldemar Falcão, s/n - Centro)
  • Gratuito
  • Mais informações: no Instagram @praquemgostaebom

 

