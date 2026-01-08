Carnaval 2026: confira programação em Fortaleza deste fim de semana

No Brasil, o Carnaval começa desde os primeiros dias do ano, com as festas de "aquecimento". O entusiasmo para o período está relacionado aos sentimentos de alegria, diversidade, paixões, música, fantasia e multidão.
Essa celebração popular ganha ainda mais brilho e energia diante do sol alencarino, que faz acender a purpurina dos foliões cearenses. É nessa "vibe" que a Capital já recebe, nesta segunda semana do ano, festas espalhadas em diferentes territórios e para todos os gostos.
Sexta-feira, 9 de janeiro
Pré-Carnaval do Floresta
Com: Kildare Ferreira, Dipas e Belinho da Silva
Quando: sexta-feira, 9, às 19h30min
Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
Quanto: R$ 50
Vendas: Sympla
Mais informações: no Instagram @floresta_bar
Baila Comigo
Com: Italo Cortez e Chapéu de Couro
Quando: sexta-feira, 9, das 18h às 21h30min
Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Gratuito
Mais informações: no Instagram @estacaodasartes.ce
sábado, 10 de janeiro
Bloquinho de Verão
Com: Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Timbalada