Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 8 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica desafios no cotidiano, com possibilidade de estresse emocional. Mas com planejamento e esforço, é possível superar.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica possíveis frustrações com falta de colaboração em parcerias. Pode ser um bom momento para buscar novas colaborações que façam a diferença.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu sugere um dia desafiador para compatibilizar responsabilidades, exigindo decisões sensatas. Articule-se com pessoas próximas para facilitar o processo.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica que pode haver sucesso em ações feitas em grupo. No entanto, pode ser necessário um cuidado com a criação imediata de expectativas. O conselho é cultivar resiliência.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica a necessidade de cautela na administração financeira hoje. Sacrifícios podem ser necessários para lidar com limitações. Busque minimizar frustrações e usar suas habilidades para otimizar recursos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, desafios podem surgir nos relacionamentos, exigindo controle emocional e maturidade para equilibrar interesses. Evite forçar convívios e diversifique sua rotina.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica que podem surgir desafios no cotidiano, pedindo adaptação e discernimento. É um bom momento para fortalecer laços com a família.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu aponta instabilidade nas relações sociais. É uma chance de valorizar as companhias que incentivam a confiança.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica uma quinta-feira marcada pelo pensamento estratégico orientado para o desenvolvimento profissional. Isso se dá devido à significativa aliança entre Lua, Urano e o trio Sol, Vênus e Marte.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que quinta-feira pode ser um dia para adotar uma postura ousada diante dos desafios e oportunidades. No entanto, é importante se livrar de ilusões e manter a autocrítica.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica que os desafios podem ser vistos como oportunidades para mudanças positivas, com a chance de aperfeiçoar sua estratégia. Existe a possibilidade de ter que lidar com restrições financeiras.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica desafios sociais que podem fazer você questionar sua autoestima. O momento é de autovalorização e maturidade perante aos outros.
O ANJO
Espírito de verdade, inteligência, prudência, gratidão e magnanimidade. Protege contra armas e animais ferozes. Dá felicidade nas empresas. O gênio contrário produz hipocrisia, ingratidão e deslealdade. Domina hipocrisia, ingratidão, perjúrio, mentira e rituais eróticos. A pessoa sob a ação deste anjo contrário, culpa o destino por tudo de ruim que acontece em sua vida e passa suas responsabilidades para os outros.
O SANTO
Celebra-se a manifestação de Deus aos homens na pessoa do filho, isto é, a primeira fase da redenção. Ao pagão, Deus fala através do mundo visível; o esplendor do sol, harmonia dos astros, a luz das estrelas no firmamento ilimitado são portadores de uma certa presença de Deus. Os magos descobriram no céu os sinais de Deus. Os numerosos mediadores da manifestação divina encontram seu término na pessoa de Jesus de Nazaré. A solenidade da Epifania pode ser lida como uma "escola de santidade". Mas você precisa saber como agarrá-lo. E este é o sentido mais pleno da revelação cristã: Deus partilha o caminho dos homens para que toda a humanidade possa surgir da fonte da verdadeira vida. Porque a fé cristã não é a negação da experiência humana, mas a sua realização.