Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 8 de janeiro (8/01)

Férias no Dragão
A programação de férias no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura está repleta de atividades e eventos que vão animar toda a família. Neste sábado, 10, o Projeto Pôr do Som recebe o músico cearense Felipe Giffoni, que apresenta o espetáculo musical "Trombone Brasil". A apresentação ocorre na Arena Dragão do Mar, com entrada gratuita a partir das 17 horas.
Visita temática
A Pinacoteca do Ceará abre a agenda de férias nesta quinta-feira, 8, com a visita temática "Fotopoéticas do Sertão", a partir das 16 horas. O momento irá percorrer a exposição "Existências paralelas - acervo em (des)construção", que reúne fotografias, fotopinturas e criações visuais que rememoram a história da imagem no Ceará. A atividade possui acessibilidade em Libras.
Nova exposição
A partir deste sábado, 10, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) inaugura a exposição "Ypykuéra: Povos Originários e a Megafauna - uma experiência imersiva em nossa história profunda". O público é convidado a investigar o passado e conhecer mais sobre os povos originários que habitaram as Américas ao lado de uma megafauna hoje extinta.
Forró
Os amantes do forró já têm local para se reunir neste fim de semana. O Kukukaya realiza a festa "Primeiro Forró do Ano" neste sábado, 10, a partir das 20 horas. O momento terá apresentações de Monique Pessoa e shows das bandas Painel de Controle e Lamparinos.
Agenda do verão
Os fins de semana em Fortaleza são um convite para quem deseja aproveitar todos os momentos das férias de janeiro. Neste sábado, 10, o Moto Libre, na Praia de Iracema, realiza a festa "É o Gera". Na casa de shows localizada na avenida Monsenhor Tabosa, a festa terá show do pagodeiro cearense Dipas e do grupo Superbanda, com uma mistura que deve durar até o amanhecer.
Gingado
Nesta sexta-feira, 9, na Estação das Artes, o público é convidado a participar da festa "Baila Comigo", que terá apresentações do músico Ítalo Cortez e do grupo Chapéu de Couro. O momento, que possui acessibilidade em Libras, tem início às 18 horas, e segue com animação até às 21h30min.
Nova temporada
O Grupo Bagaceira de Teatro realiza uma temporada de apresentações do espetáculo “Inacabado” neste fim de semana. A peça retrata o imprevisível e as inúmeras possibilidades, tentativas e caminhos para chegar à uma conclusão. Realizado no Teatro B. de Paiva, o momento ocorre nesta quinta, 8, e sexta-feira, 9, com sessão às 19 horas; e no sábado, 10, e domingo, 11, às 18h e 20 horas.