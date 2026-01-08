Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 8 de janeiro (8/01)

Férias no Dragão

A programação de férias no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura está repleta de atividades e eventos que vão animar toda a família. Neste sábado, 10, o Projeto Pôr do Som recebe o músico cearense Felipe Giffoni, que apresenta o espetáculo musical "Trombone Brasil". A apresentação ocorre na Arena Dragão do Mar, com entrada gratuita a partir das 17 horas.

Quando: sábado, 10, a partir das 17 horas

sábado, 10, a partir das 17 horas Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Mais infos: @dragaodomar

@dragaodomar Gratuito





Visita temática

A Pinacoteca do Ceará abre a agenda de férias nesta quinta-feira, 8, com a visita temática "Fotopoéticas do Sertão", a partir das 16 horas. O momento irá percorrer a exposição "Existências paralelas - acervo em (des)construção", que reúne fotografias, fotopinturas e criações visuais que rememoram a história da imagem no Ceará. A atividade possui acessibilidade em Libras.

Quando: quinta-feira, 8, das 16h às 17 horas

quinta-feira, 8, das 16h às 17 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito





Nova exposição

A partir deste sábado, 10, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) inaugura a exposição "Ypykuéra: Povos Originários e a Megafauna - uma experiência imersiva em nossa história profunda". O público é convidado a investigar o passado e conhecer mais sobre os povos originários que habitaram as Américas ao lado de uma megafauna hoje extinta.

Quando: sábado, 10, a partir das 16 horas

sábado, 10, a partir das 16 horas Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Forró

Os amantes do forró já têm local para se reunir neste fim de semana. O Kukukaya realiza a festa "Primeiro Forró do Ano" neste sábado, 10, a partir das 20 horas. O momento terá apresentações de Monique Pessoa e shows das bandas Painel de Controle e Lamparinos.

Quando: sábado, 10, a partir das 20 horas

sábado, 10, a partir das 20 horas Onde: Kukukaya (av. Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora)

Kukukaya (av. Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora) Quanto: R$ 39

R$ 39 Vendas: OutGo





Agenda do verão

Os fins de semana em Fortaleza são um convite para quem deseja aproveitar todos os momentos das férias de janeiro. Neste sábado, 10, o Moto Libre, na Praia de Iracema, realiza a festa "É o Gera". Na casa de shows localizada na avenida Monsenhor Tabosa, a festa terá show do pagodeiro cearense Dipas e do grupo Superbanda, com uma mistura que deve durar até o amanhecer.

Quando: sábado, 10, a partir das 21 horas

sábado, 10, a partir das 21 horas Onde: Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30

R$ 30 Vendas: Sympla





Gingado

Nesta sexta-feira, 9, na Estação das Artes, o público é convidado a participar da festa "Baila Comigo", que terá apresentações do músico Ítalo Cortez e do grupo Chapéu de Couro. O momento, que possui acessibilidade em Libras, tem início às 18 horas, e segue com animação até às 21h30min.

Quando: sexta-feira, 9, das 18h às 21h30min

sexta-feira, 9, das 18h às 21h30min Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito





Nova temporada

O Grupo Bagaceira de Teatro realiza uma temporada de apresentações do espetáculo “Inacabado” neste fim de semana. A peça retrata o imprevisível e as inúmeras possibilidades, tentativas e caminhos para chegar à uma conclusão. Realizado no Teatro B. de Paiva, o momento ocorre nesta quinta, 8, e sexta-feira, 9, com sessão às 19 horas; e no sábado, 10, e domingo, 11, às 18h e 20 horas.