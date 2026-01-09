Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 20 de janeiro

21/03 a 20/04
Direcionado a quem é do signo de Áries: com a Lua Minguante na área dos relacionamentos, sugere-se uma revisão em suas parcerias. Este pode ser um bom momento para identificar que aspectos podem ser aprimorados para melhorar a convivência e os projetos em andamento.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que é um bom momento para reavaliar e ajustar rotinas na área de saúde, trabalho e vida privada, ajudando a superar desafios de gestão. A Lua Minguante sugere planejar o orçamento e controlar gastos.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento delicado na sua área social com a Lua minguante. É um bom momento para revisar relações abusivas e fortalecer laços saudáveis.
21/06 a 22/07
O céu indica um bom dia para o signo de Câncer refletir e fortalecer-se pessoalmente, especialmente na área familiar. Mantenha a moderação nas palavras para resolver ajustes nos relacionamentos.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica uma sexta-feira de revisões na área das ideias. Pode ser um bom momento para aprimorar conceitos e habilidades de comunicação. Isso pode requerer paciência e diplomacia, já que há chance de desafios. Valorize as opiniões alheias.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica a necessidade de reexaminar questões financeiras e territoriais. Pode ser um bom momento para se adaptar a restrições econômicas e fazer ajustes necessários na vida cotidiana.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, a sexta-feira indica um momento de reflexão que pode levar a melhorias pessoais. Há chance de repensar certas dificuldades que afetam o trabalho e as relações familiares.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para introspecção, ajudando a lidar com questões internas e a libertar-se de padrões limitantes. Revise seus propósitos e desenvolva estratégias realistas.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica que poderia ser um momento crucial para reavaliar suas conexões sociais. Há uma possibilidade de fortalecimento nas relações de confiança durante esse processo.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o trabalhoso período favorece revisões e aprimoramentos estratégicos na esfera profissional. Busque foco e disciplina.
21/01 a 18/02
O céu indica reflexões intensas para o signo de Aquário, especialmente sobre o caminho da vida e os valores pessoais. Pode ser um bom momento para buscar fortalecimento interiormente.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica uma necessidade de ponderação e ajustes na vida pessoal, um caminho para superar obstáculos e aprofundar laços de confiança. Além disso, pode ser um bom momento para cuidar da área patrimonial.
O ANJO
Protege nas viagens terrestres e marítimas. A sua influência produz caráter industrioso, empreendedor, amante de viagem; auxilia a vencer as dificuldades e dá bom sucesso nas empresas. Também influi sobre as descobertas perigosas ou nocivas à sociedade e põe obstáculos nas empresas. Influencia as descobertas perigosas para a sociedade, a má educação, a passividade quanto à violência, o sadismo e a perversão sexual.
O SANTO
No Oriente já celebrava a epifania e o batismo de Jesus, no ano 300, em 6 de janeiro, enquanto a igreja do Ocidente comemorava esta festa apenas na Liturgia das Horas. Somente em 1969, com a Reforma Litúrgica, a festa foi marcada no domingo após a epifania. Com essa festa termina o ciclo de Natal, embora permaneça a possibilidade de se celebrar, em 2 de fevereiro, a Apresentação do Senhor ao Templo. O batismo para os cristãos pode ser considerado como uma "porta" que conduz à santidade porque faz deles participantes da vida de Deus. A imersão de Jesus nas águas do Jordão é a imagem da entrada no coração de Deus. Assim, no sacramento do Batismo, se evidencia a possibilidade dada ao homem de vencer o mal e escolher o caminho do bem, o caminho que conduz à vida plena.