Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 20 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Direcionado a quem é do signo de Áries: com a Lua Minguante na área dos relacionamentos, sugere-se uma revisão em suas parcerias. Este pode ser um bom momento para identificar que aspectos podem ser aprimorados para melhorar a convivência e os projetos em andamento.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica que é um bom momento para reavaliar e ajustar rotinas na área de saúde, trabalho e vida privada, ajudando a superar desafios de gestão. A Lua Minguante sugere planejar o orçamento e controlar gastos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento delicado na sua área social com a Lua minguante. É um bom momento para revisar relações abusivas e fortalecer laços saudáveis.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu indica um bom dia para o signo de Câncer refletir e fortalecer-se pessoalmente, especialmente na área familiar. Mantenha a moderação nas palavras para resolver ajustes nos relacionamentos.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica uma sexta-feira de revisões na área das ideias. Pode ser um bom momento para aprimorar conceitos e habilidades de comunicação. Isso pode requerer paciência e diplomacia, já que há chance de desafios. Valorize as opiniões alheias.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica a necessidade de reexaminar questões financeiras e territoriais. Pode ser um bom momento para se adaptar a restrições econômicas e fazer ajustes necessários na vida cotidiana.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, a sexta-feira indica um momento de reflexão que pode levar a melhorias pessoais. Há chance de repensar certas dificuldades que afetam o trabalho e as relações familiares.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para introspecção, ajudando a lidar com questões internas e a libertar-se de padrões limitantes. Revise seus propósitos e desenvolva estratégias realistas.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica que poderia ser um momento crucial para reavaliar suas conexões sociais. Há uma possibilidade de fortalecimento nas relações de confiança durante esse processo.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o trabalhoso período favorece revisões e aprimoramentos estratégicos na esfera profissional. Busque foco e disciplina.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu indica reflexões intensas para o signo de Aquário, especialmente sobre o caminho da vida e os valores pessoais. Pode ser um bom momento para buscar fortalecimento interiormente.