Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 10 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o sábado é um dia para reflexões sobre os desafios e possíveis ajustes nas parcerias. O céu sugere evitar especulações que possam estressar a convivência.

Touro 21/04 a 20/05 Aos taurinos neste sábado, uma pausa na rotina agitada para analisar fatos recentes soa promissora. A Lua Minguante sugere revisão e ajustes na gestão do seu dia a dia. Tente ser mais empático, evitando críticas desnecessárias, devido a tensões com Mercúrio, Sol, Vênus, Marte e Júpiter.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o sábado pede uma abordagem cuidadosa quanto às relações sociais. O céu indica que é um bom momento para distinguir contatos essenciais dos superficiais, evitando envolver-se excessivamente em problemas de terceiros.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica foco nas necessidades familiares e domésticas. O entendimento e acordos parecem ser essenciais, tornando-se ainda mais relevante com a tensão entre Lua, Mercúrio, Sol, Vênus, Marte e Júpiter.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica um sábado de análises para melhorar rotinas e corrigir erros. Tente equilibrar trabalho e lazer para manter a calma.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica que é um bom momento para reavaliar suas finanças e considerar possíveis cortes nos gastos. Ao lidar com desafios orçamentários, procure se posicionar de maneira diplomática.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o sábado pede uma desaceleração e reestruturação emocional e mental, já que a Lua Minguante provoca possíveis tensões. Foco na clareza ao encarar desafios, mas cuide para não se sobrecarregar, é essencial um posicionamento consciente.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para você, signo de Escorpião, o céu indica que lidar com desafios pode exigir bastante, impactando sua clareza e resistência. Permanecer em um ambiente confortável e seguro pode ajudar a estabilizar e refletir sobre próximas etapas.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o sábado sugere momentos de introspecção e reavaliação de amizades. O céu indica a necessidade de se libertar de ilusões, cultivando relações saudáveis e autênticas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica que no trabalho, a percepção de uma lacuna entre o que é ideal e o que é real pode inspirar mudanças estratégicas.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o sábado indica que inquietações podem intensificar com a Lua Minguante, abrindo espaço para questionamentos que desafiam a autoconfiança. Mantenha uma postura racional e imparcial.