Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 10 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o sábado é um dia para reflexões sobre os desafios e possíveis ajustes nas parcerias. O céu sugere evitar especulações que possam estressar a convivência.
21/04 a 20/05
Aos taurinos neste sábado, uma pausa na rotina agitada para analisar fatos recentes soa promissora. A Lua Minguante sugere revisão e ajustes na gestão do seu dia a dia. Tente ser mais empático, evitando críticas desnecessárias, devido a tensões com Mercúrio, Sol, Vênus, Marte e Júpiter.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o sábado pede uma abordagem cuidadosa quanto às relações sociais. O céu indica que é um bom momento para distinguir contatos essenciais dos superficiais, evitando envolver-se excessivamente em problemas de terceiros.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica foco nas necessidades familiares e domésticas. O entendimento e acordos parecem ser essenciais, tornando-se ainda mais relevante com a tensão entre Lua, Mercúrio, Sol, Vênus, Marte e Júpiter.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica um sábado de análises para melhorar rotinas e corrigir erros. Tente equilibrar trabalho e lazer para manter a calma.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que é um bom momento para reavaliar suas finanças e considerar possíveis cortes nos gastos. Ao lidar com desafios orçamentários, procure se posicionar de maneira diplomática.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o sábado pede uma desaceleração e reestruturação emocional e mental, já que a Lua Minguante provoca possíveis tensões. Foco na clareza ao encarar desafios, mas cuide para não se sobrecarregar, é essencial um posicionamento consciente.
23/10 a 21/11
Para você, signo de Escorpião, o céu indica que lidar com desafios pode exigir bastante, impactando sua clareza e resistência. Permanecer em um ambiente confortável e seguro pode ajudar a estabilizar e refletir sobre próximas etapas.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o sábado sugere momentos de introspecção e reavaliação de amizades. O céu indica a necessidade de se libertar de ilusões, cultivando relações saudáveis e autênticas.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que no trabalho, a percepção de uma lacuna entre o que é ideal e o que é real pode inspirar mudanças estratégicas.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o sábado indica que inquietações podem intensificar com a Lua Minguante, abrindo espaço para questionamentos que desafiam a autoconfiança. Mantenha uma postura racional e imparcial.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica possíveis frustrações na esfera íntima. Tente buscar um retiro temporário para organizar suas ideias, evitando tomadas de decisões importantes.
O ANJO
Domina nas altas ciências, a filosofia oculta, a Teologia e as artes liberais. Dá a facilidade de aprender o que se estuda; proporciona fisionomia e caráter agradáveis, e influi no gosto dos prazeres honestos. O gênio contrário domina a ignorância, a libertinagem e todas as más qualidades do corpo e da alma. Domina a ignorância, a libertinagem e todas as más qualidades do corpo (comer e beber demais) e do espírito (desequilíbrios psicológicos).
O SANTO
Nasceu em 1187, em Arriconha, norte de Portugal. Pertencente à nobre família dos Pereiras, viveu nos reinados de Dom Afonso II, Dom Sancho II e Dom Afonso III e muito cedo se viu chamado ao sacerdócio. Frei Gonçalo passou pelo Convento Beneditino, depois por Braga, lugar onde foi ordenado pelo arcebispo. Não demorou muito para ser abade em São Paio de Riba Vizela. Em suas peregrinações, foi a Roma, visitou os túmulos de Pedro e Paulo, visitou a Terra Santa, conheceu os lugares por onde Jesus passou. Gonçalo foi responsável pela edificação da Capela de Nossa Senhora da Assunção, num rochedo suspenso sobre o Tâmega. Protetor dos humildes, auxiliava os que precisavam de assistência. Morreu em 10 de janeiro de 1262.