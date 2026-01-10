Logo O POVO+
Lança Perfume
Comentar
Vida & Arte

Lança Perfume

Confira a programação cultural deste sábado, 10 de janeiro
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Rita Lee na turnê 'Acústico MTV' (Foto: Lívio Campos/Divulgação )
Foto: Lívio Campos/Divulgação Rita Lee na turnê 'Acústico MTV'

Rainha do rock do Brasil, Rita Lee emplacou diversos hits em sua carreira. Um deles tornou-se o nome do novo bloco de Carnaval de Fortaleza. "Lança Perfume - Carnavalizando Rita Lee" estreia neste sábado, 10, na Praia de Iracema. Comandado pela Jardim Suspenso, banda de tributo à Rita Lee, o bloco apresenta os clássicos da artista em ritmo carnavalesco, misturando rock, pop e ritmos populares.

Quando: sábado, 10,
às 17h30min

Onde: Bar do Mincharia (rua Pacajus, 05 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 13 (couvert)

Teatro

O Grupo Bricoleiros apresenta o espetáculo "O Intrépido Anãmari". Em uma floresta encantada, o aprendiz de feiticeiro Anãmiri perde o poder da flutuação quando uma bruxa lança nele um feitiço, o que o deixa indefesa. Seu mestre sai em busca de um antídoto: um pó mágico localizado no côncavo de uma árvore falante. A peça de teatro de animação usa marionetes.

Quando: sábado, 10, às 17 horas

Onde: Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro)

Gratuito

Mercado Geek

A Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira recebe neste sábado, 10, o Mercado Geek. O evento reúne fãs de cultura pop, quadrinhos, games, filmes e colecionáveis. Participam expositores e artistas e serão vendidos mangás, action figures, HQs, card games e outros itens.

Quando: sábado, 10, das 13h às 18 horas

Onde: Biblioteca Dolor Barreira (Av. da Universidade, 2572 - Benfica)

Gratuito

Ciclo Natalino

A Estação das Artes recebe neste fim de semana a XVIII Mostra Estadual do Ciclo Ceará Natalino. Celebrando as tradições do período natalino, a edição homenageia as dramistas, guardiãs do drama popular, patrimônio imaterial do Ceará. Neste sábado, 10, se apresentam grupos dos municípios de Ocara, Fortaleza, Tianguá, Fortaleza e Maracanaú.

Quando: sábado, 10, das 17 às 22 horas, e domingo, 11, das 10 às 15 horas

Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

Gratuito

Sons de Fortal

Mumutante, Dipas, Ayla Lemos, Batuta e Caiô são alguns dos dez artistas que fazem parte do álbum "Sons de Fortal - O fino da cidade". Disponível nas plataformas digitais, o show de lançamento do disco ocorre neste sábado, 10, no Anfiteatro da Beira-Mar. A abertura fica por conta do DJ Nego Célio. Também fazem parte do projeto Mateus Honori, Joana Lima, Rosabeatz e Zabeli.

Quando: sábado, 10, às 17 horas

Onde: Anfiteatro da Beira Mar (av. Beira Mar, 3620 - Meireles)

Gratuito

O que você achou desse conteúdo?