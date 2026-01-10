Vanessa A Cantora: artista cearense mira na expansão do forró autoral

Foto: Smith/Divulgação Vanessa A Cantora

Quem circula pela noite musical em Fortaleza se depara com bandas e artistas dos mais diversos estilos. Apresentando produções originais ou revisitando sucessos, seus objetivos convergem ao construírem as carreiras com foco e trabalho árduo.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

Entre madrugadas viradas e planejamentos, novos nomes dão início à caminhada que visa muito mais que o glamour e a fama, mas o reconhecimento artístico e profissional. Quem hoje colhe os frutos dessa dedicação é Vanessa A Cantora, artista cearense que ganhou notoriedade em meados de 2023 e, atualmente, busca se colocar entre aquelas que lhe inspiram.

Naquele ano, a artista desabafou ao Vida&Arte sobre estar realizando "tudo aquilo que queria para a minha música e para a minha arte". Entre apresentações em equipamentos culturais, festas e participações especiais em shows de grupos locais, a Vanessa daquela época possuía aspirações que são renovadas a cada nova conquista.

Foto: Smith/Divulgação Vanessa A Cantora

"Um dos meus maiores propósitos era subir no mesmo palco e estar na mesma line-up que essas cantoras", revelou ao Vida&Arte. O palco mencionado se trata do Festival Forró e Mulher, realizado no mês de agosto de 2025, na Arena Castelão, que teve Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida, Samyra Show e Mara Pavanelly entre as atrações.

No bate-papo ocorrido no último fim de semana de dezembro, Vanessa contou que idealizava estar junto às cantoras que sempre a influenciaram na música e conseguiu realizar o sonho após ser convidada para integrar o evento de forró.

O novo momento de Vanessa A Cantora

"Eu sempre sonhei com isso, eu ainda sonho em fazer um feat com elas, a Taty, a Solange… Eu imagino muito ter esse material com elas e isso vai acontecer! A partir do momento em que eu estou nesse mesmo palco que tem Taty Girl, Solange Almeida sabe quem eu sou. Então não é algo que está distante, é tudo um caminho que a gente constrói", detalha.

Para Vanessa, o festival de forró que reuniu vozes femininas em um dos maiores palcos de Fortaleza não foi apenas um evento em que compartilhou o espaço e o público com artistas de renome, mas também o ato de virada de sua trajetória artística.

"Aconteceu uma situação chata dias antes de eu receber o convite para o festival, algumas pessoas que eu achava que acreditavam em mim e no meu trabalho fizeram comentários desagradáveis, desacreditaram na minha carreira, [disseram] que eu não iria crescer", lamenta ao recordar.

Vanessa então alega que a convocação para o show foi uma "confirmação" do que ela esboçava internamente: "Eu já estava pensando sobre um novo posicionamento enquanto mulher, sabe, e esse convite, logo após essa situação, foi algo tão forte para a minha mente de que eu preciso bater nessa tecla do respeito à mulher".

Do evento musical até então, a artista decidiu e pôs em prática diversas ações que trouxessem o protagonismo feminino à tona dentro e fora da música. Também empresária, Vanessa hoje assume a gestão da própria carreira ao lado de Ariana Mércia, sua sócia e esposa, junto a uma equipe formada por mulheres e pessoas LGBTQIA+.

"Eu tenho uma equipe de marketing, estratégia, mídias e produção feita por mulheres. As coisas estão acontecendo de maneira orgânica e muito bonita e, mesmo sendo um caminho arriscado, isso também é uma forma de dizer que eu estou cansada do machismo. Eu quero trabalhar com pessoas que acreditam em mim e no meu trabalho e eu tenho muita fé nisso. O lucro é fruto de muito trabalho, sim, mas por trás de todo projeto é preciso ter fé", argumenta.

O reposicionamento artístico se une a uma série de ações que estão sendo planejadas para 2026 na trajetória musical de Vanessa A Cantora. Uma das principais metas é o lançamento do seu primeiro EP, objetivo que precisou ser adiado anteriormente, mas que desta vez será realizado.

"Além do meu EP, estamos desenvolvendo uma carreira mais estratégica, com uma equipe focada nisso, também estou participando de projetos sociais", lista, adicionando a produção de um videoclipe para "Mau Gosto", sua segunda canção autoral, lançada em 2025.

A música foi composta por Vanessa e, junto a "Pressentimento" - seu single de estreia -, revelam a cantora como alguém que não quer fazer shows apenas com músicas covers. "Sempre que surge uma cantora nova, eu percebo que ela quase nunca chega com canção autoral. O forró está preso em um passado e não é fácil sair dele (...), e ninguém muda, até quem está aí fazendo muito sucesso não dá para largar, é inevitável".

Vanessa detalha que suas apresentações mais recentes são organizadas já dentro do projeto atual, no qual mescla releituras de sucessos do forró e canções autorais, para que as "pessoas conheçam e se acostumem" com as novidades do repertório.

"A gente tem que continuar fazendo releituras, sim, até porque são músicas belíssimas e que eu adoro, mas eu quero também trazer nos shows as músicas autorais. Hoje em dia, o autoral é muito difícil, mas nada é impossível", assegura.

Ainda em 2026, Vanessa A Cantora traça como meta participar de eventos para além de Fortaleza, afirmando ser uma "necessidade de todo artista" fazer essa expansão. "Quando a gente fala sobre fazer shows fora, existe o pensamento de ir para o Sudeste, mas eu falo do Nordeste mesmo, eu quero ir subindo no mapa. Mas se for São Paulo, Rio de Janeiro vai ser ótimo também", diz.

Acompanhe a artista

Instagram: @vanessaacantora

@vanessaacantora Sua Música: VanessaACantora



