Agitações e impactos de 1985

Presenciar o início de uma era talvez não estivesse nos planos de Mimi Rocha quando começou a sua carreira musical, lá por meados da década de 1980. Cantor, compositor e produtor cultural, o cearense foi um dos artistas nacionais que se inspiraram nas movimentações da sociedade brasileira da época para trilhar sua trajetória.

"Eu iniciei minha carreira também durante aquele período, nos anos de 1980, com o grupo Latim em Pó, que ia do jazz à MPB, do brega ao rock... Numa verdadeira salada sonora. Na época, a gente achava o rock do Brasil muito pobre musicalmente, com raras exceções, hoje já vejo com melhores olhos esse momento", recorda o artista, ao comentar que aquelas produções foram responsáveis pela

ascensão do rock nacional.

Hoje arranjador e guitarrista de referência, Mimi conta que as agitações sociais pelo Brasil em 1985 causaram impactos em vários formatos artísticos, mas com maior repercussão na música, o que explica o ano ter sido escolhido para demarcar a mais nova publicação de Célio Albuquerque.

"1985 foi o ano do Rock in Rio e a consolidação do rock como o gênero mais tocado, junto ao surgimento de grandes artistas nesta área. Alguns nomes da MPB também foram nessa onda rockeira e isso se reflete nos discos", lista, acrescentando que uma importante característica das criações da época foi a "sonoridade mais eletrônica com as baterias eletrônicas e teclados midi (um tipo de instrumento musical eletrônico que controla sintetizadores virtuais) dominando boa parte dos arranjos".

Mimi Rocha foi responsável por analisar "Fagner", álbum do cearense que traz composições de Fausto Nilo, Francisco Casaverde, Belchior e outros. "Foi um álbum de transição na carreira dele, que traz participações de Chico Buarque, na canção 'Paroara'; Beth Carvalho, em 'Te Esperei'; e Cazuza, com 'Contra-Mão'", explica.

Contente com a participação na obra, Mimi revela que está sendo articulado um evento de lançamento do livro "1985: o ano que repaginou a música brasileira" em Fortaleza.



