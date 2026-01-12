Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 12 de janeiro

Foto: Enzo Souza/Divulgação O Circo Americano prorroga sua temporada por Fortaleza por mais 12 dias

Com ingressos a partir de R$ 35, o Circo Americano abre sessão ao público nesta segunda-feira, 12, às 20h30min. A atração - instalada na avenida Washington Soares - une música, dança, teatro, manobras radicais e diversos efeitos especiais em uma tenda de alto padrão. Compõem a estrutura cerca de 800 toneladas de equipamentos e há mais de 200 profissionais envolvidos. Alguns dos números são show de freestyle motocross e O Incrível Homem-Bala.

Quando: segunda-feira, 12, às 20h30min

segunda-feira, 12, às 20h30min Onde: avenida Washington Soares, em frente ao Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

avenida Washington Soares, em frente ao Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 35; vendas no site circoamericano.com.br





Burger e Games

A unidade Parquelândia do Geek Bunker Burger está aberta nesta segunda-feira, 12. O espaço tem a proposta de ser uma hamburgueria que mistura cultura pop e games em um ambiente que homenageia desde Pokémon e One Piece até Harry Potter e Friends. Há diferentes opções para jogar: simuladores de corrida, Nintendo Switch, fliperamas, air hockey e mesas equipadas com Super Nintendo, PlayStation 2 e Xbox. A comida também entra no clima geek, com cardápio artesanal pensado para dialogar com o tema.

Quando: domingo a sexta-feira, das 16h às 23h30min; sábados, das 16h às 0h

domingo a sexta-feira, das 16h às 23h30min; sábados, das 16h às 0h Onde: Geek Bunker Burger (avenida Jovita Feitosa, 2802 - Parquelândia)

Geek Bunker Burger (avenida Jovita Feitosa, 2802 - Parquelândia) Mais informações: @geekbunker_burger



Iceland

A atração Iceland segue aberta nesta segunda-feira, 12, no shopping RioMar Fortaleza. São mais de 30 toneladas em esculturas interativas feitas de gelo cristalino reunidas em ambiente temático para diversão em família. O passaporte para a Terra do Gelo inclui um shot cortesia que você pode escolher entre um Ice Shot (com ou sem álcool) servido em um copinho de gelo. É possível alugar casacos e luvas para ficar aquecido durante a visita.

Quando: segunda-feira, 12, das 13h às 21 horas

segunda-feira, 12, das 13h às 21 horas Onde: Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu) Quanto: a partir de R$ 89,90; vendas no Sympla e bilheteria



