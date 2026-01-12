Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 12 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica um momento de melhoria e renovação nos relacionamentos, tanto na vida cotidiana como social. Valorize as trocas de experiências e divirta-se com a entrada de Vênus na área das amizades.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, a segunda-feira pode ser um bom momento para renovar a confiança pessoal e aprimorar habilidades no trabalho, especialmente com a presença de Vênus na área profissional.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma semana de promoção de bem-estar físico e emocional. Aproveite prazeres que nutrem a alma, conforme Vênus se move para a área espiritual.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica um dia positivo para sua vida particular, com chance de melhorar a autoestima e até o patrimônio. Há indicação de melhorias na sua área de lazer e na gestão dos seus bens. Dedique-se ao autocuidado e aprecie momentos íntimos.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica renovação nos vínculos pessoais, graças à atual fase lunar. Há chance de diálogos e atenção na convivência afetiva aprimorarem o relacionamento. Desafios podem exigir dinamismo e acolha a mudança.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica uma expansão mental que beneficiará sua rotina diária e os relacionamentos cotidianos. Uma dose de criatividade pode dar mais prazer à vida e aumentar a produtividade.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para investir em lazer e bem-estar, o que pode ajudá-los a sentir-se revigorados. Chances de se divertir e fazer novas amizades estão em alta.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu da semana traz foco para a vida em casa, abrindo chances de renovar o ambiente e fortalecer a relação com quem vive com você. Explore conversas empáticas e solidárias. Além disso, Vênus entrando na área familiar sugere um bom momento para trazer mais beleza ao lar.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu indica que é um bom momento para o signo de Sagitário rever suas posturas e se libertar de falsas percepções. Com a Lua favorecendo a área de crise e inovações, mostra-se mais amável e estimula as conversas criativas, especialmente online, com Vênus atuando na área de comunicação.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma semana onde o lado generoso e colaborativo ganha destaque, trazendo renovações em parcerias e relações. Pode ser um bom momento para investir em prazeres, pois Vênus indica oportunidades na área financeira.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu desta segunda-feira indica que pode ser um bom momento de se abrir para novas possibilidades na área profissional e deixar para trás situações que já não têm relevância. Com Vênus em seu signo, vale a pena buscar experiências que reforcem a autoestima.