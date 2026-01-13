Festival Rock Cordel celebra 19 anos com mais de 70 shows gratuitos

O Festival Rock Cordel 2026 começa nesta quarta-feira, 14, e ocupa o Banco do Nordeste Cultural Fortaleza (CCBNB) até o dia 24, com programação distribuída em duas semanas: de 14 a 17 e de 21 a 24 de janeiro, sempre a partir das 12h30min, no Centro da capital cearense.
Com entrada gratuita, os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Outgo.
Ao longo de oito dias, o público de Fortaleza poderá acompanhar dezenas de shows que reforçam a diversidade da música independente nordestina. A edição de 2026 marca os 19 anos do Rock Cordel, reunindo artistas de diferentes gerações e vertentes do rock e da música alternativa.
Entre os destaques da programação estão nomes reconhecidos da cena alternativa, como Plastique Noir, Fernando Catatau Trio, além das bandas As Caramelas e da cantora Talita Luz, que representam a diversidade estética presente no festival.
Nesta edição, mais de 300 bandas e artistas independentes se inscreveram, vindos de Fortaleza, Região Metropolitana e de outros estados nordestinos, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia.
Além dos shows presenciais, o festival aposta no registro audiovisual das apresentações e na participação do público por meio de votação online.
Ao fim do evento, 20 bandas terão uma música editada profissionalmente em vídeo, e três delas serão escolhidas para integrar uma turnê pelos Centros Culturais do Banco do Nordeste, com apresentações em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sousa e Mossoró.
Bandas e artistas no Festival Rock Cordel 2026
Festival Rock Cordel
Quando: 14 a 17 e de 21 a 24 de janeiro, sempre a partir das 12h30min
Onde: Rua Conde D´Eu,
560 - Centro
Acesso gratuito
Instagram: @ccbnb_fortaleza