Festival Rock Cordel celebra 19 anos com mais de 70 shows gratuitos
Festival ocorre no Banco do Nordeste Cultural de 14 a 24 de janeiro e reúne dezenas de bandas autorais do Nordeste
Destaque no Rock Cordel, Plastique Noir é uma das mais importantes bandas de rock do Ceará (Foto: GIL SOUSA/DIVULGAÇÃO)
O Festival Rock Cordel 2026 começa nesta quarta-feira, 14, e ocupa o Banco do Nordeste Cultural Fortaleza (CCBNB) até o dia 24, com programação distribuída em duas semanas: de 14 a 17 e de 21 a 24 de janeiro, sempre a partir das 12h30min, no Centro da capital cearense.

Com entrada gratuita, os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Outgo.

Ao longo de oito dias, o público de Fortaleza poderá acompanhar dezenas de shows que reforçam a diversidade da música independente nordestina. A edição de 2026 marca os 19 anos do Rock Cordel, reunindo artistas de diferentes gerações e vertentes do rock e da música alternativa.

Entre os destaques da programação estão nomes reconhecidos da cena alternativa, como Plastique Noir, Fernando Catatau Trio, além das bandas As Caramelas e da cantora Talita Luz, que representam a diversidade estética presente no festival.

Nesta edição, mais de 300 bandas e artistas independentes se inscreveram, vindos de Fortaleza, Região Metropolitana e de outros estados nordestinos, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia.

Além dos shows presenciais, o festival aposta no registro audiovisual das apresentações e na participação do público por meio de votação online.

Ao fim do evento, 20 bandas terão uma música editada profissionalmente em vídeo, e três delas serão escolhidas para integrar uma turnê pelos Centros Culturais do Banco do Nordeste, com apresentações em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sousa e Mossoró.

Bandas e artistas no Festival Rock Cordel 2026

  • Talita Luz
  • Uil La Cena
  • Flowers To The Ground
  • Oráculo
  • Neverheals
  • Killin'Ground
  • Colossais
  • Os Esferas de Prata
  • Crashkill
  • Crazy Train
  • Conduta Positiva
  • Neurônica
  • Jamie e o Rayo de Sol
  • Melissa Campos
  • Jovens Idosos
  • Godhound
  • Nóis'Y Vendel
  • Thiago
  • Dead Leaves
  • Plastique Noir
  • O Quarto de Sid
  • Tuinals
  • Lixorganico
  • Stormside
  • Caipirizando Rock
  • As Caramelas
  • Bull Control
  • Canil
  • Georgez
  • Fuck the System (Tributo ao System Of a Down)
  • SK85 (Tributo ao Charlie Brown Jr.)
  • David Ávila Trio
  • Mimão com Leo
  • Ref & os Despacitos
  • Pulso de Marte
  • Infinita Madrugada
  • Fernando Catatau Trio
  • Márcio Muamba
  • Eron Noise
  • Siavesh
  • Cláudio Oliveira
  • Musavenal
  • Mess The Cage
  • Facada
  • Backdrop Falls
  • Comodoro e Os Tubarões
  • Renegados Além do Rótulo
  • Joh Hendrix
  • Five No More (Tributo ao Faith No More)
  • Coda
  • A Volante
  • Yane Caracas e Banda
  • Agressivium
  • The Good Garden
  • Ariel Void
  • Pira Coletiva
  • Rebel Lion
  • Jogo Doido
  • Réu Podre
  • Conte!
  • Os Intrusivos
  • Reite
  • Outsider
  • Fireline
  • Ark of Sin
  • Corja
  • The Troopers (Tributo ao Iron Maiden)
  • Fourkaos
  • Storm Projekt
  • Power-Up (Tributo ao AC/DC)
  • Anderson Camello
  • The Boys (Tributo aos Beatles)
  • 7Nós
  • Papangu

Festival Rock Cordel

Quando: 14 a 17 e de 21 a 24 de janeiro, sempre a partir das 12h30min

Onde: Rua Conde D´Eu,
560 - Centro

Acesso gratuito

Instagram: @ccbnb_fortaleza

