Festival Rock Cordel celebra 19 anos com mais de 70 shows gratuitos

Foto: GIL SOUSA/DIVULGAÇÃO Destaque no Rock Cordel, Plastique Noir é uma das mais importantes bandas de rock do Ceará

O Festival Rock Cordel 2026 começa nesta quarta-feira, 14, e ocupa o Banco do Nordeste Cultural Fortaleza (CCBNB) até o dia 24, com programação distribuída em duas semanas: de 14 a 17 e de 21 a 24 de janeiro, sempre a partir das 12h30min, no Centro da capital cearense.

Com entrada gratuita, os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Outgo.

Leia Também | Carnaval 2026: Fortaleza terá aplicativo com programação

Ao longo de oito dias, o público de Fortaleza poderá acompanhar dezenas de shows que reforçam a diversidade da música independente nordestina. A edição de 2026 marca os 19 anos do Rock Cordel, reunindo artistas de diferentes gerações e vertentes do rock e da música alternativa.

Entre os destaques da programação estão nomes reconhecidos da cena alternativa, como Plastique Noir, Fernando Catatau Trio, além das bandas As Caramelas e da cantora Talita Luz, que representam a diversidade estética presente no festival.

Nesta edição, mais de 300 bandas e artistas independentes se inscreveram, vindos de Fortaleza, Região Metropolitana e de outros estados nordestinos, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia.

Além dos shows presenciais, o festival aposta no registro audiovisual das apresentações e na participação do público por meio de votação online.

Ao fim do evento, 20 bandas terão uma música editada profissionalmente em vídeo, e três delas serão escolhidas para integrar uma turnê pelos Centros Culturais do Banco do Nordeste, com apresentações em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sousa e Mossoró.

Bandas e artistas no Festival Rock Cordel 2026

Talita Luz



Uil La Cena



Flowers To The Ground



Oráculo



Neverheals



Killin'Ground



Colossais



Os Esferas de Prata



Crashkill



Crazy Train



Conduta Positiva



Neurônica



Jamie e o Rayo de Sol



Melissa Campos



Jovens Idosos



Godhound



Nóis'Y Vendel



Thiago



Dead Leaves



Plastique Noir



O Quarto de Sid



Tuinals



Lixorganico



Stormside



Caipirizando Rock



As Caramelas



Bull Control



Canil



Georgez



Fuck the System (Tributo ao System Of a Down)



SK85 (Tributo ao Charlie Brown Jr.)



David Ávila Trio



Mimão com Leo



Ref & os Despacitos



Pulso de Marte



Infinita Madrugada



Fernando Catatau Trio



Márcio Muamba



Eron Noise



Siavesh



Cláudio Oliveira



Musavenal



Mess The Cage



Facada



Backdrop Falls



Comodoro e Os Tubarões



Renegados Além do Rótulo



Joh Hendrix



Five No More (Tributo ao Faith No More)



Coda



A Volante



Yane Caracas e Banda



Agressivium



The Good Garden



Ariel Void



Pira Coletiva



Rebel Lion



Jogo Doido



Réu Podre



Conte!



Os Intrusivos



Reite



Outsider



Fireline



Ark of Sin



Corja



The Troopers (Tributo ao Iron Maiden)



Fourkaos



Storm Projekt



Power-Up (Tributo ao AC/DC)



Anderson Camello



The Boys (Tributo aos Beatles)



7Nós



Papangu

Festival Rock Cordel

Quando: 14 a 17 e de 21 a 24 de janeiro, sempre a partir das 12h30min

Onde: Rua Conde D´Eu,

560 - Centro

Acesso gratuito

Instagram: @ccbnb_fortaleza