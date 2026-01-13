Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 13 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica um momento de fortalecimento pessoal. Aproveite para promover mudanças desejadas na vida e intimidade. Valorize o apoio emocional e prático das pessoas queridas, especialmente as mais experientes.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica uma chance de transformação através do poder das ideias em grupo nesta terça-feira. Conversas profundas podem ajudar a ver o mundo e a si mesmo de uma nova perspectiva.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o dia indica um percurso profissional cheio de aprendizado e força para alcançar suas ambições. Tenha um bom relacionamento com pessoas que podem beneficiá-lo na carreira.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica harmonia entre Lua, Júpiter, Saturno e Netuno, proporcionando um fortalecimento de laços e crescimento da confiança nos relacionamentos. A união de conhecimentos e habilidades pode abrir novas oportunidades.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu sugere que aprimore a percepção de desafios e oportunidades, possibilitando soluções inovadoras duradouras. Conexões próximas podem enriquecer essa etapa.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, a terça-feira é um bom momento para se envolver em atividades culturais, visitar novos lugares e aprofundar conhecimentos. O céu indica que a evolução do diálogo se aprimora na presença de pessoas maduras e interessantes.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica a possibilidade de oportunidades na vida profissional. Pode ser um bom momento para investir em projetos e planear empreendimentos maiores. Avalie possíveis riscos antes de qualquer decisão.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica a abertura para novas experiências e expansão de interesses pessoais. O contato com outras pessoas pode ser um estímulo para novas ideias.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica que este pode ser um momento de enfrentar adversidades com maturidade. Buscar aprendizado nas dificuldades pode ajudar a planejar metas futuras e tomar decisões mais sensatas.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma renovação em laços de amizade, com um olhar mais atento e aberto para a diversidade. Aprenda e valorize as oportunidades de interação, inclusive as que estimulam intelectualmente.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, a terça-feira traz um forte indicativo de avanço na carreira por conta de um momento entre Lua, Júpiter, Saturno e Netuno. Invista em gestão e explore novas parcerias.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica um dia favorável para buscar experiências que expandam a mente e os horizontes. Com isso, há chance de seguir por caminhos intelectualmente estimulantes, além de amadurecer profissionalmente.
O ANJO
Quem nasce sob a influência deste anjo possui harmonia e equilíbrio entre espírito e matéria, tem maturidade e domínio sobre seu "eu". Tem clara visão e compreensão do mundo e de suas leis, tendo muita força para resistir e sempre continuar em frente. Devido à sua maturidade espiritual, muitas vezes sente-se deslocado entre amigos ou familiares que têm dificuldade em entendê-lo.
O SANTO
Nasceu no ano de 315, em Poitiers, França. Sua família pagã vivia segundo a filosofia hedonista, ou seja, felicidade como sinônimo de prazeres. Ele se perguntava quanto ao fim último do ser humano, até conhecer as Escrituras. Hilário foi evangelizado e, em 345, batizado. Depois, ordenado bispo para o povo de Poitiers. Foi chamado o "Atanásio do Ocidente", porque combateu o arianismo do Oriente. No tempo em que o imperador Constâncio começou a apoiar esta heresia, ele anunciava com ousadia até ser exilado. O imperador o assumiu de volta em 360, porque os conselheiros sabiam da grande influência desse santo bispo. Ele voltou, convocou um Concílio em Paris, participou de tantos outros conselhos no ocidente, mas sempre defendendo Jesus Cristo. Morreu no século IV.