Escritora cearense Ana Miranda lança curso sobre romance histórico

Foto: Reprodução/Instagram @desenhosdeanamiranda Na foto, a autora Ana Miranda posa com um quadro de sua autoria

A escritora cearense, vencedora de dois prêmios Jabuti (1989 e 2004), Ana Miranda ministrará um curso sobre romance histórico.

Intitulada de “Todo Romance é Histórico”, a formação acontece de 3 de março a 29 de abril, com aulas presenciais na sede da editora Armazém da Cultura.

Os interessados podem adquirir o curso de forma on-line no site da própria editora. As aulas serão às terças, quartas e quintas-feiras, com número limitado a 15 participantes.

Com 40 horas/aula, o valor total do curso é de R$2.800.

Natural de Fortaleza, Ana Miranda é uma escritora de linguagem e fabulação. Ganhou o prêmio Jabuti com “Boca do Inferno” (1989), seu terceiro livro publicado, sendo seu primeiro romance (gênero literário).

Com mais de 30 livros publicados, a autora venceu honrarias diversas como o Prêmio Academia Brasileira de Letras, Green Prize of the Americas por “Yuxin”, Medalha Rachel de Queiroz, além do título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Ceará.

Entre suas obras mais recentes publicadas estão: “Xica da Silva, a Cinderela Negra” (2017), “Musa Praguejadora, A vida de Gregório de Matos”, ambos pela Record e “Menina Japinim”, obra infantil pela Companhia das Letrinhas.

Ana Miranda - Todo romance é histórico

Quando: 3 de março a 29 de abril, das 18h30min às 20h30min

Carga horária: 40 horas/aula

Quanto: R$ 2.800

Onde: Armazém da Cultura (Rua Jorge da Rocha,

154 - Aldeota)

Mais informações: nos telefones (85) 3224.9780 e (85) 99907.0610; e no site armazemdacultura.com.br