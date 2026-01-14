Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 14 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, há chance de se conectar com pessoas que trazem novas perspectivas de vida. Mantenha prioridades claras entre o trabalho e a casa.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o cenário astrológico desta quarta-feira sugere uma sensibilidade mais profunda, com um potencial transformador graças ao encontro entre a Lua e Plutão. Cultivar a discrição permitirá que você processe essas mudanças internas com maior clareza e eficiência.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma oportunidade para aprofundar vínculos interpessoais. Há a chance de trocas transformadoras. Seja cuidadoso com suas ambições para não comprometer sua estabilidade financeira. Na vida amorosa, a paz no relacionamento deve ser prioridade. Evite impasses e fortaleça a relação.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica que a Lua conectada a Plutão pode trazer maior percepção de suas necessidades diárias, fortalecendo-as. Equilibrar a vontade de expandir com as demandas dos relacionamentos é uma boa pedida, já que Júpiter em seu signo se opõe a Mercúrio, Sol, Vênus e Marte.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que pode haver uma chance de experiências transformadoras em interações coletivas. Pode ser um bom momento para organizar as demandas do dia a dia, já que há um conflito no setor de crise.
23/08 a 22/09
Possibilidades de aprofundamento nas relações familiares e maior compreensão das necessidades do dia a dia. Com Lua e Plutão em harmonia, a chance de haver transformações desejadas é alta. Socialize de forma criteriosa e conciliadora, os astros sinalizam tensões no campo das amizades.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica uma profundidade maior no entendimento das dinâmicas coletivas e pode ser um bom momento para aperfeiçoar os processos comunicativos. Lembre-se de equilibrar as oportunidades profissionais e a vida em família.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu sugere uma nova perspectiva em relação a rotina e casa. Oportunidade de valorizar o que é realmente importante. Busque equilíbrio em seus valores, mantendo o respeito pela diversidade.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica uma possibilidade de maior perspicácia e intuição com a Lua em harmonia com Plutão. Pode ser um bom momento para promover mudanças, contanto que não seja imprudente financeiramente.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio nesta quarta-feira, o céu indica um novo olhar sobre os desafios, com resiliência e mudanças estratégicas. É um bom momento para valorizar parcerias, mas sem se anular.
21/01 a 18/02
Para você, signo de Aquário, pode ser um bom momento para dar valor aos relacionamentos leais e cúmplices. O céu indica que sua confiança está fortalecida, mas é importante não tentar controlar demais as ações do seu círculo.
19/02 a 20/03
O céu sugere uma alta no senso estratégico do signo de Peixes, favorecendo a gestão de tarefas complexas no trabalho. Mantenha o equilíbrio mesmo com a possibilidade de pressões sociais e lembre-se: você tem controle sobre isso.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem a graça e a misericórdia de Deus, porque sabe compreender os erros dos outros. Sabe que as experiências dolorosas acontecem para que cada vitória seja valorizada. Tem também a proteção das pessoas mais velhas e influentes, por sua atuação brilhante na realização de trabalhos importantes. Nos momentos mais difíceis, contará com a providência divina.
O SANTO
Primeira norte-americana canonizada, Elisabete foi reconhecida santa no ano de 1975 sob o pontificado do papa Paulo VI. Nasceu nos EUA no ano de 1774 e a madrasta a fazia sofrer. Casou, teve filhos, mas, por falência do esposo, teve que migrar para a Itália. Com as dificuldades da viagem, seu esposo faleceu. Ela chegou à Itália e foi acolhida por uma família amiga. Tudo aquilo foi mexendo com seu coração e ela quis se tornar católica. Retornou aos EUA, foi acolhida pela igreja, mas não pelos familiares. Santa Elisabete Ana Bayley teve uma dificuldade de tal forma, pois não encontrava espaço para a educação dos filhos, que começou uma obra que chegou a ser uma Congregação das Irmãs de São José, com o objetivo de formar as crianças numa fé cristã e católica. Morreu com 47 anos.