Programe-se: confira a programação cultural desta quarta-feira, 14 de janeiro (14/1/26)

Foto: Malu Barletta/Divulgação O Teatro Dragão do Mar recebe nesta quarta-feira, 14, apresentação do espetáculo "Bafafá", integrante do programa Cena Ocupa - Quarta do Circo

O Teatro Dragão do Mar recebe nesta quarta-feira, 14, apresentação do espetáculo "Bafafá", do programa Cena Ocupa - Quarta do Circo. A obra foi pensada para unir malabarismo, linguagem popular circense e uma crítica afiada sobre os modos de ver e valorizar a arte no mundo contemporâneo. A montagem é apresentada pelo grupo Circo Muamba e acompanha as peripécias de uma família de palhaços.

Quando: quarta-feira, 14, às 19h30min

quarta-feira, 14, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla





Globo de Ouro

O Cineteatro São Luiz exibe nesta quarta-feira, 14, o vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, "O Agente Secreto". O longa é ambientado na década de 1970. Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar do governo.

Quando: quarta-feira, 14, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria

Rock Cordel

Começa nesta quarta-feira, 14, o festival Rock Cordel. Diversos grupos sobem ao palco do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) para mostrar os repertórios. A programação começa às 12h30min e segue até às 22 horas, com apresentações de Talita Luz, Uill La Cena, Flowers to the Gournd, e mais.

Quando: quarta-feira, 14, a partir

das 12h30min

Onde: Teatro do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito; ingressos devem ser retirados antecipadamente na plataforma OutGo

Festival Vaia

Com o tema "Um Picadeiro de Tradições", o Festival Vaia retorna nesta quarta-feira, 14. O evento leva programação cultural para Fortaleza, Pindoretama, Aquiraz e Cascavel até o final de janeiro. Hoje, em Pindoretama, são realizadas apresentações dos espetáculos "Manual de Montagem", com o Coletivo FusCirco, "O Futuro é uma Budega", com a Budega do Jeremias, além de uma apresentação com o

Palhaço Pimenta.

Quando: quarta-feira, 14,

a partir das 18h30min

Onde: Praça da Cidadania (av. Cap. Nogueira,

974-1036 - Pindoretama)

Gratuito

Mais infos: @festivalvaia

Viva, Zé!

Há quase uma semana, um dos maiores artistas plásticos do Brasil faleceu. A Caixa Cultural Fortaleza, segue com exposição em sua homenagem. "Zé Tarcísio - 6585" celebra mais de seis décadas de criação de Zé Tarcísio, e revisita obras que apresentam sua maneira única de fazer arte.

Quando: visitação de terça a sábado, das 10h às 20 horas, e domingos e feriados, das 10h às 19 horas; em cartaz até março

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito