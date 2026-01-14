Programe-se: confira a programação cultural desta quarta-feira, 14 de janeiro (14/1/26)

O Teatro Dragão do Mar recebe nesta quarta-feira, 14, apresentação do espetáculo "Bafafá", do programa Cena Ocupa - Quarta do Circo. A obra foi pensada para unir malabarismo, linguagem popular circense e uma crítica afiada sobre os modos de ver e valorizar a arte no mundo contemporâneo. A montagem é apresentada pelo grupo Circo Muamba e acompanha as peripécias de uma família de palhaços.
Globo de Ouro
O Cineteatro São Luiz exibe nesta quarta-feira, 14, o vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, "O Agente Secreto". O longa é ambientado na década de 1970. Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar do governo.
Quando: quarta-feira, 14, às 19 horas
Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria
Rock Cordel
Começa nesta quarta-feira, 14, o festival Rock Cordel. Diversos grupos sobem ao palco do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) para mostrar os repertórios. A programação começa às 12h30min e segue até às 22 horas, com apresentações de Talita Luz, Uill La Cena, Flowers to the Gournd, e mais.
Quando: quarta-feira, 14, a partir
das 12h30min
Onde: Teatro do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Gratuito; ingressos devem ser retirados antecipadamente na plataforma OutGo
Festival Vaia
Com o tema "Um Picadeiro de Tradições", o Festival Vaia retorna nesta quarta-feira, 14. O evento leva programação cultural para Fortaleza, Pindoretama, Aquiraz e Cascavel até o final de janeiro. Hoje, em Pindoretama, são realizadas apresentações dos espetáculos "Manual de Montagem", com o Coletivo FusCirco, "O Futuro é uma Budega", com a Budega do Jeremias, além de uma apresentação com o
Palhaço Pimenta.
Quando: quarta-feira, 14,
a partir das 18h30min
Onde: Praça da Cidadania (av. Cap. Nogueira,
974-1036 - Pindoretama)
Gratuito
Mais infos: @festivalvaia
Viva, Zé!
Há quase uma semana, um dos maiores artistas plásticos do Brasil faleceu. A Caixa Cultural Fortaleza, segue com exposição em sua homenagem. "Zé Tarcísio - 6585" celebra mais de seis décadas de criação de Zé Tarcísio, e revisita obras que apresentam sua maneira única de fazer arte.
Quando: visitação de terça a sábado, das 10h às 20 horas, e domingos e feriados, das 10h às 19 horas; em cartaz até março
Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
Gratuito