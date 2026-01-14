Terreiradas mantêm tradição popular viva no Cariri; entenda

Foto: JARBAS OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO Terreiradas do Natal Popular do Cariri registradas por Jarbas Oliveira

Celina ensinou Dedé a ler e a escrever. Assim conta Maria da Penha, uma das quatro filhas do casal Luna. As irmãs têm entre 63 e 69 anos. Juntas, mantêm a Lapinha Mãe Celina e o Reisado Decolores do Mestre Dedé de Luna em pleno uso. O poeta Antônio Cícero nos lembra que usar é o melhor modo de guardar. "Por isso melhor se guarda o vôo de um pássaro do que um pássaro sem vôos". A casa-sede da lapinha e do reisado, brinquedos bentos, coletivos, fica junto à última morada do casal. Bairro Muriti, Crato, sul do Ceará.

É no bairro com nome de árvore que a passarada brincante exerce a vontade de beleza. Em botânica, muriti é uma variação de buriti, a palmeira meriti, muruti. Na voz de povos originários, "árvore-da-vida". As quatro irmãs têm casas no terreno. O chão do território lhes é comum. Brincantes de tradições com tantos entrelaces feito cipoal na mata, partilham conosco o terreiro e o território incorporado.

Com o nome da padroeira do Crato, Penha é a mestra da lapinha iniciada por Maria Celina Oliveira Luna (1934-2011). Levando os nomes da mãe e do pai do menino-deus cujo nascimento é narrado nas lapinhas, Maria José, a Mazé, é a mestra do reisado criado em 1955 por José Francisco Luna (1931-2002). Brincadeira exclusiva de homens, em 1984 abre para a participação de mulheres. Com as irmãs Marivalda, a Loló, e Expedita, Penha e Mazé tocam o que chamamos de elogio da saudade como afirmação da vida.

Presentes na feitura dos instrumentos, do figurino, dos adereços; nos ensaios e apresentações, presente está cada uma das criaturas cujas vidas tornaram a nossa possível. O que veio antes, quem veio antes, a miríade de acontecimentos que nos antecedem, são mote e motor da celebração. Chegue perto de uma mestra que honra o título, escute um mestre, e sinta soar e ressoar o nome de quem lhes fez experimentar, perceber, a vibração do solo no corpo todo entre uma tocada e outra.

As referências ladrilham o chão que pisam e se tornam constelação de estrelas-guia. As irmãs Luna trazem pai e mãe (e cada qual trazia mundos), e, dentre os sete que o casal viu crescer, as irmãs Maria de Fátima, a mais velha, Maria do Socorro, a caçula, e o irmão Cosmo.

Dedé treinou Penha na zabumba, fez das meninas rainha, contra-mestra e mestra do reisado. Dançaram na lapinha. Celina tem bisneto brincando de Mateus, o palhaço tão ligeiro na rua quanto o modo de dizer o nome engolindo o "s" final: Mateu. Eduardo, 9 anos, é um dos Mateu do reisado Decolores. Brinca sob o comando do apito da avó Mazé, como o pai dele, Emanuel.

Brinquedo de laços comunitários assim, no terreiro, no quintal, na escola, no pátio da igreja, na rua, à beira do altar feito ofertório, como se deu no Cortejo do Natal Popular do Cariri, dia 4 último, na matriz de Nossa Senhora da Penha a receber cada brincante como um louvor materializado em carne-viva, vivo como palmeira indicadora de água, água fonte de tudo o que nasce, todo brinquedo assim, e cada brincante, é legião de muitos seres. Feito pássaro, é em bando que se aprende o desenho do vôo.

Cada pássaro canta o território a seu modo. Cada grupo, cada brinquedo é uma escola intensiva, um modo específico de existir. A Lapinha Mãe Celina e mais doze deles participam das terreiradas do Natal Popular do Cariri, de 16 a 18 de janeiro, em Juazeiro do Norte e Crato.





Terreiradas do Natal Popular do Cariri

Um grupo recebe outros grupos brincantes na casa-sede. Acesso gratuito, às 18 horas.

Sexta, 16 - Reisado São Francisco

Onde: Sítio Leite (estrada Popos Serraria, 47 - Juazeiro do Norte, Ceará)

Apresentações: Reisado São Francisco; Mestre Tico Barbosa; Lapinha Bom Jesus do Horto; Mestra Dorinha; Côco Frei Damião; Mestra Marinez; Reisado Discípulos do Mestre Pedro (Reisado dos Irmãos); Mestre Antônio

Sábado, 17 - Reisado Reis de Congo

Onde: rua Santa Isabel, 281 - Bela Vista, Crato

Apresentações: Reisado do Mestre Aldenir; Lapinha Mãe Celina; Mestra Penha de Luna (família Luna do Reisado Decolores); Reisado do Baixio Verde Tonho de Helena; Mestre Tonho; Banda Cabaçal Padre Cícero; Mestre José

Domingo, 18 - Reisado São Luiz

Onde: rua Marcelo Piancó Júnior, 69 - Pedrinhas, Juazeiro do Norte

Apresentações: Reisado São Luiz; Mestre Luiz; Bacamarteiros da Paz; Mestre Nena; Reisado Mirim Santo Expedito; Mestra Flatenara; Reisado Padre Cícero; Mestre Evaldo



