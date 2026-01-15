Carnaval 2026: confira programação em Fortaleza deste fim de semana

O ano está apenas começando, mas as festas de Pré-Carnaval animam os bairros da capital. Com fantasia, música e alegria, os "aquecimentos" têm movimentado foliões para aproveitar as festividades que antecedem a aguardada data comemorativa de fevereiro.
Na segunda-feira, 12, a Prefeitura de Fortaleza oficializou a programação do ciclo carnavalesco e divulgou a lista das atrações que devem passar pelos 25 palcos espalhados pela capital durante o período de folia. Olodum, Joelma e BaianaSystem são algumas das atrações do line-up.
A programação municipal tem início nesta sexta-feira, 16, com o grupo Fundo de Quintal, que passará pela Praça do Ferreira. Além dos cariocas, a Cidade recebe a Banda Eva e o sambista Dudu Nobre no sábado, 17. Confira a curadoria feita pelo Vida&Arte para você aproveitar os eventos neste fim de semana.
Sexta-feira, 16
Fundo de Quintal
Com: Theresa Rachel e Mais Melanina
Quando: sexta-feira, 16, às 21h
Onde: Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro)
Gratuito
Sábado, 17
Banda Eva
Com: DJ Lolost, Pimenta Malagueta
Quando: sábado, 17, às 20h
Onde: Marco Zero, Barra do Ceará
Gratuito
Dudu Nobre
Com: Dj Kaká de Paula, DTF, Camaleões do Vila
Quando: sábado, 17, às 20h30min
Onde: Aterrinho da Praia de Iracema
Gratuito
Bloquinho de Verão
Com: Felipe Amorim; Rey Vaqueiro; Zé Vaqueiro; Banda Eva
Quando: sábado, 17, às 15h
Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)
Quanto: R$ 400; vendas pelo Efolia
Mais informações: instagram @bloquinhodeveraoce
Pré-carnaval Simpatizo Amor de Bloco
Com: Os Transacionais; DJ Maria Tavares; Mestre Juninho e Kebra Mola