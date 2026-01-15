Logo O POVO+
Carnaval 2026: confira programação em Fortaleza deste fim de semana
Vida & Arte

Carnaval 2026: confira programação em Fortaleza deste fim de semana

Com a divulgação da programação oficial do ciclo carnavalesco, a capital cearense ganha novos contornos e espaços para a folia
Sambista Dudu Nobre é atração na Praia de Iracema (Foto: Reprodução/Facebook Dudu Nobre)
Foto: Reprodução/Facebook Dudu Nobre Sambista Dudu Nobre é atração na Praia de Iracema

O ano está apenas começando, mas as festas de Pré-Carnaval animam os bairros da capital. Com fantasia, música e alegria, os "aquecimentos" têm movimentado foliões para aproveitar as festividades que antecedem a aguardada data comemorativa de fevereiro.

Na segunda-feira, 12, a Prefeitura de Fortaleza oficializou a programação do ciclo carnavalesco e divulgou a lista das atrações que devem passar pelos 25 palcos espalhados pela capital durante o período de folia. Olodum, Joelma e BaianaSystem são algumas das atrações do line-up.

A programação municipal tem início nesta sexta-feira, 16, com o grupo Fundo de Quintal, que passará pela Praça do Ferreira. Além dos cariocas, a Cidade recebe a Banda Eva e o sambista Dudu Nobre no sábado, 17. Confira a curadoria feita pelo Vida&Arte para você aproveitar os eventos neste fim de semana.

 

Sexta-feira, 16

Fundo de Quintal

  • Com: Theresa Rachel e Mais Melanina
  • Quando: sexta-feira, 16, às 21h
  • Onde: Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro)
  • Gratuito

Sábado, 17

Banda Eva

  • Com: DJ Lolost, Pimenta Malagueta
  • Quando: sábado, 17, às 20h
  • Onde: Marco Zero, Barra do Ceará
  • Gratuito

 Dudu Nobre

  • Com: Dj Kaká de Paula, DTF, Camaleões do Vila
  • Quando: sábado, 17, às 20h30min
  • Onde: Aterrinho da Praia de Iracema
  • Gratuito

Bloquinho de Verão

  • Com: Felipe Amorim; Rey Vaqueiro; Zé Vaqueiro; Banda Eva
  • Quando: sábado, 17, às 15h
  • Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n -
    Edson Queiroz)
  • Quanto: R$ 400; vendas pelo Efolia
  • Mais informações: instagram @bloquinhodeveraoce

Pré-carnaval Simpatizo Amor de Bloco

  • Com: Os Transacionais; DJ Maria Tavares; Mestre Juninho e Kebra Mola
  • Quando: sábado, 17, às 16h
  • Onde: Pirata (Rua dos Tabajaras, 325 - Centro)
  • Quanto: R$ 50; vendas pelo Sympla

1° Pré Do Tô D'boa

  • Com: Adão Souza e o Grupo Só na Cadência
  • Quando: sábado, 17, às 20h
  • Onde: Buteco Tô D'Boa (Rua Guilherme Vieira da Costa, 341 - Maraponga)
  • Mais informações: no Instagram @butecotodboaa

Pré-Carnaval Raiz

  • Com: Os Transacionais e Darson Queiroz
  • Quando: sábado, 17, às 15h
  • Onde: Restaurante Raiz Cozinha Brasileira ( Av. Washington Soares, 3300 - Luciano Cavalcante)
  • Quanto: R$ 25
  • Mais informações: no Instagram @raizcozinhabrasileira

Pré Carnaval No Tempo Dos Bons Carnavais

  • Com: Os Tropicalistas
  • Quando: sábado, 17, às 16h
  • Onde: Boteco Cultural da Angela (R. Carlos Gomes, 83 - José Bonifácio)
  • Mais informações instagram @botecoculturaldaangela

Pré-Carnaval Riomar Kennedy

  • Com: JessiK e Luxo da Aldeia
  • Quando: sábado, 17, às 17h
  • Onde: Shopping RioMar Kennedy - Estacionamento Externo, Piso E2 ( Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
  • Gratuito
  • Mais informações: no Instagram @riomarkennedy

Bloco Purpurina

  • Quando: sábado, 17, às 19h
  • Onde: Bar Budega do Raul (R. Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: a partir de R$ 10; vendas pelo outgo
  • Mais informações: no Instagram @budegadoraul

Meu Bloco é Neon

  • Com: Banda Korin Oba, Dj Patt Paiva, Felipim, Dj FEMO
  • Quando: sábado, 17, às 19h
  • Onde: Quadra Unidos da Cachorra (Av. Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 10; vendas pelo outgo
  • Mais informações: no Instagram @osambadozeoficial

 

Domingo, 18

Bloquinho Goxtoso

  • Horário: às 16h
  • Onde: Calçadão do Estoril
  • Gratuito
  • Mais informações: no Instagram @bloquinhogoxtoso

 

