Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 15 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica que há desafios que podem testar sua fé e resiliência. Encare suas inseguranças, tomando controle da própria vida, sem medo do desconhecido. Pensamento organizado e ação disciplinada podem ser boas estratégias.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica possíveis frustrações nas relações sociais por conta de responsabilidades. Avalie com justiça os seus limites para uma evolução saudável das amizades.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu sinaliza que o diálogo nas parcerias para o signo de Gêmeos pode precisar de suavidade hoje. Procure evitar cobranças e definir metas em comum a fim de manter os laços de confiança.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica uma tensão entre o desejo de perfeição e a realidade do dia a dia. Tente ser mais flexível e valorize cada pequena contribuição nas tarefas cotidianas.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão nesta quinta-feira, o céu indica certa dificuldade no trato interpessoal e nas dinâmicas de grupo, devido à Lua na área social que se encontra em desacordo com o Sol e Netuno na esfera íntima. Pode ser um bom momento para avaliar o que te impede de se abrir e exercitar a escuta para reforçar os vínculos.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o contraste entre seus ideais e a falta de acolhimento em sua área familiar pode gerar frustrações. Há chance de surgirem desafios por conta da Lua, Saturno e Netuno na área dos relacionamentos. É momento de dar mais espaço aos outros e buscar autonomia.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica uma importância maior das palavras na área da comunicação, sugerindo cautela em suas colocações para evitar conflitos cotidianos. Esta fase pode ser mais desafiadora, talvez com muitas demandas, mas é fundamental manter a serenidade.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento propício para estabelecer restrições nos gastos, dada a tendência ao consumo excessivo. Valorize práticas saudáveis para promover o bem-estar.

Sagitário 22/11 a 21/12 No signo de Sagitário, o céu indica possíveis tensões na área familiar. Podem surgir antigos padrões afetivos, pedindo maturidade para uma transformação nutritiva.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Signo de Capricórnio, o céu indica que fragilidades podem se tornar visíveis, pedindo mudanças de padrões mentais e melhoria na comunicação. Evite que tensões afetem sua autoestima.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica um momento de cautela ao unir amizades e finanças, a fim de evitar contratempos. Ao pensar em dar apoio prático, certifique-se de não ultrapassar sua condição financeira.