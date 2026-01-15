Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 15 de janeiro (15/01)

Show em Fortaleza

O músico Chico Chico retorna a Fortaleza neste domingo, 18, às 20 horas, para show no Teatro RioMar. O artista carioca traz a turnê "Let It Burn/Deixa Arder", título do seu mais recente álbum, que inaugura nova fase em sua carreira com canções românticas que misturam brasilidade e referências do folk.

Quando: domingo, 18, às 20h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 135

Vendas: Uhuu

Lançamento

A banda Cor dos Olhos lança nesta sexta-feira, 16, seu 1º disco de vinil. Formado por Caio Evangelista, Rafa Martins, Nicholas Magalhães, o grupo cearense faz a primeira apresentação de 2026 no HiFive Discos e aproveita para lançar o vinil que marca o início de uma nova trajetória dos músicos. O momento terá duas sessões, às 19h e às 20h30min, com ingressos limitados

Quando: sexta-feira, 16, às 19h e às 20h30min

Onde: HiFive Discos (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Quanto: R$ 45

Vendas: Sympla

Potência musical

Nome de destaque na música cearense atual, Makem se apresenta nesta quinta-feira, 15, no Flores Arte Bistrô. Localizado na Praia de Iracema, o espaço que une galeria de arte e restaurante, promove apresentações especiais de artistas locais. No evento marcado para iniciar às 20 horas, a artista traz ao palco seu mais recente trabalho "Feitiço", lançado em junho de 2025.

Quando: quinta-feira, 15,

às 20 horas

Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)

Reservas e mais informações: (85) 98228-0668

Com cobrança de couvert

Pré do Abá

O mês de janeiro no Abaeté Boteco está com programação para os foliões. Com agenda especial durante os fins de semana, no Pré do Abá deste domingo, 18, o público poderá acompanhar apresentações do Samba do Zé e Adriano Bem de Samba, das 13 horas às 17 horas. O estabelecimento abre a partir do meio-dia, e a entrada custa R$ 20.

Quando: domingo, 18, das 13h às 17 horas

Onde: Abaeté Boteco (rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora)

Quanto: R$ 20

Rock Cordel 2026

O Festival Rock Cordel celebra 19 anos em 2026 e retorna com inúmeras apresentações de artistas cearenses em janeiro. Até o dia 24 deste mês, o público poderá acompanhar os shows gratuitos no Banco do Nordeste Cultural Fortaleza (CCBNB). Nesta quinta-feira, 15, o evento terá apresentações de Conduta Positiva, Neurônica, Jamie e o Rayo de Sol, Melissa Campos, Jovens Idosos, Godhound, NóisY Vendel, Thiago Montt, Dead Leaves e Plastique Noir. Os ingressos podem ser retirados no site OutGo.

Quando: quinta-feira, 15, a partir

das 12h30min

Onde: CCBNB (rua Conde D'eu, 560 - Centro)

Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Mais informações: @ccbnb_fortaleza

LITERATURA

Ocorre nesta quinta-feira, 15, o lançamento do livro de poesias "Homo Liricus", do professor e sociólogo cearense Roberto dos Santos. A obra fala sobre as relações do tempo e da humanidade. Também poeta e cronista, o escritor retorna à cidade natal para lançar seu segundo livro no Café do Campo, estabelecimento localizado no Bairro de Fátima. No evento, o autor irá autografar os livros e conversar com o público presente.

Quando: quinta-feira, 15,

às 19 horas

Onde: Café do Campo

(rua Pe. Barbosa de Jesus, 1345 - Fátima)

Valor do livro: R$ 35

Arte sacra

Unindo arte e religiosidade, nesta quinta-feira, 15, às 19 horas, o Restaurante Divina Comida recebe o lançamento da exposição "Divina Arte", que mescla tradição cristã e contemporânea. O evento reúne obras sacras, dentre mosaicos, pintura e iconografia bizantina, do padre Gleicion Adriano da Silva.

Quando: quinta, 15, às 19 horas

Onde: Restaurante Divina Comida (rua Torres Câmara, 135 - Aldeota)

Gratuito