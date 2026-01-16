Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 16 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, a sexta-feira indica oportunidades de crescimento na área profissional e nas amizades que vem cultivando. Há chances de perceber os resultados de seu empenho nas suas causas.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que o encontro com suas vocações pode ser um ponto alto do dia, dando um toque pessoal às suas iniciativas, em particular no trabalho. Sol, Mercúrio, Vênus e Marte reforçam a importância da casa profissional. Valorize estudos e trocas de conhecimento.
21/05 a 20/06
No signo de Gêmeos, o céu indica que hoje tem oportunidades de fortalecer vínculos com pessoas próximas. Pode ser um bom momento para desfrutar o carinho da família e amigos selecionados.
21/06 a 22/07
O céu indica para o signo de Câncer uma sexta-feira de maior aproximação e compreensão nos relacionamentos pessoais. Há chance de fortalecimento nas relações íntimas, apontam Sol, Mercúrio, Vênus e Marte.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que o ambiente doméstico pode se tornar um lugar agradável, principalmente na área de rotinas. Interaja de modo positivo com quem convive. É um bom momento para fortalecer relações afetivas.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que as interações sociais se intensificam e existe a chance de colaborar mais com grupos. Os esforços para melhorar a rotina são valorizados, graças ao encontro entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área cotidiana.
23/09 a 22/10
Pode ser um bom momento para o signo de Libra regularizar pendências e aproveitar momentos de lazer com a família. Afeto e generosidade tendem a ser mais presentes com Lua na área doméstica e a conjunção de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área dos prazeres.
23/10 a 21/11
O dia favorece os relacionamentos íntimos, por meio das palavras. Sol, Mercúrio, Vênus e Marte sinalizam questões no ambiente doméstico, seja aberto e use a diplomacia para contornar conflitos.
22/11 a 21/12
Suas emoções podem encontrar conforto na realidade do dia a dia, contribuindo para sua estabilidade, com a entrada da Lua na área material. A comunicação pode otimizar a gestão dos seus processos cotidianos, já que Sol, Mercúrio, Vênus e Marte continuam na área de comunicação.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o dia sugere um bom momento para focar nas necessidades emocionais e práticas. Construir metas de curto prazo pode tornar a fase mais produtiva.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o dia indica uma oportunidade de enfrentar suas vulnerabilidades e desenvolver atividades que tragam bem-estar. Com Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em seu signo, a paciência para ver resultados e o autocuidado são importantes.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica que é um bom momento para valorizar o lado fraterno da sua personalidade. Há chance de se tornar uma companhia desejada, mas com a importância da discrição à mostra.
O ANJO
Quem nasce sob esta proteção, poderá descobrir muitas coisas que usará de forma prática no dia-a-dia. Será célebre por seus atos, melhorando sua personalidade a cada nova experiência vivida. Terá por todos com os quais se relacionar, sentimentos fortes e duradouros, pois tem uma intensa capacidade para amar. Será uma pessoa de sucesso e terá estabilidade financeira.
O SANTO
Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto foram os primeiros missionários enviados de San Francisco às terras dos sarracenos. Seis anos depois da conversão, tendo fundado a Ordem dos Frades Menores, Francisco foi à Síria pregar a fé e a penitência. Foi forçado a regressar a Assis devido ao vento. Pensou então em viajar ao Marrocos para pregar o Evangelho de Cristo a Miramolino, líder dos muçulmanos. Chegou à Espanha, mas ficou doente e teve que retornar. Apesar dos fracassos, organizou a Ordem e enviou missionários às principais nações europeias. No Pentecostes de 1219 deu autorização ao padre Otone, ao subdiácono Berardo e aos irmãos leigos Vitale, Pietro, Accursio, Adiuto para pregarem o Evangelho aos sarracenos marroquinos, enquanto optou por se juntar aos cruzados e converter indígenas.