Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 16 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, a sexta-feira indica oportunidades de crescimento na área profissional e nas amizades que vem cultivando. Há chances de perceber os resultados de seu empenho nas suas causas.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica que o encontro com suas vocações pode ser um ponto alto do dia, dando um toque pessoal às suas iniciativas, em particular no trabalho. Sol, Mercúrio, Vênus e Marte reforçam a importância da casa profissional. Valorize estudos e trocas de conhecimento.

Gêmeos 21/05 a 20/06 No signo de Gêmeos, o céu indica que hoje tem oportunidades de fortalecer vínculos com pessoas próximas. Pode ser um bom momento para desfrutar o carinho da família e amigos selecionados.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu indica para o signo de Câncer uma sexta-feira de maior aproximação e compreensão nos relacionamentos pessoais. Há chance de fortalecimento nas relações íntimas, apontam Sol, Mercúrio, Vênus e Marte.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica que o ambiente doméstico pode se tornar um lugar agradável, principalmente na área de rotinas. Interaja de modo positivo com quem convive. É um bom momento para fortalecer relações afetivas.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica que as interações sociais se intensificam e existe a chance de colaborar mais com grupos. Os esforços para melhorar a rotina são valorizados, graças ao encontro entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área cotidiana.

Libra 23/09 a 22/10 Pode ser um bom momento para o signo de Libra regularizar pendências e aproveitar momentos de lazer com a família. Afeto e generosidade tendem a ser mais presentes com Lua na área doméstica e a conjunção de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área dos prazeres.

Escorpião 23/10 a 21/11 O dia favorece os relacionamentos íntimos, por meio das palavras. Sol, Mercúrio, Vênus e Marte sinalizam questões no ambiente doméstico, seja aberto e use a diplomacia para contornar conflitos.

Sagitário 22/11 a 21/12 Suas emoções podem encontrar conforto na realidade do dia a dia, contribuindo para sua estabilidade, com a entrada da Lua na área material. A comunicação pode otimizar a gestão dos seus processos cotidianos, já que Sol, Mercúrio, Vênus e Marte continuam na área de comunicação.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o dia sugere um bom momento para focar nas necessidades emocionais e práticas. Construir metas de curto prazo pode tornar a fase mais produtiva.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o dia indica uma oportunidade de enfrentar suas vulnerabilidades e desenvolver atividades que tragam bem-estar. Com Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em seu signo, a paciência para ver resultados e o autocuidado são importantes.